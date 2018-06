E3 2018: PlayStation - Δείτε την παρουσίαση και όλες τις ανακοινώσεις

Του Παύλου Κρούστη





Δείτε το πρόγραμμα των παρουσιάσεων της E3, πατώντας εδώ.





Η Sony φέτος άλλαξε ελαφρώς την ως τώρα μορφή των παρουσιάσεων και υιοθέτησε κάτι που υποστήριξε περισσότερο τα παιχνίδια της, όμως δεν είχε την αίγλη των προηγούμενων ετών. Λαμβάνοντας χώρα σε έναν πολύ μικρότερο χώρο και με στήσιμο εκτός των καθιερωμένων, η ροή της φετινής παρουσίασης δεν ήταν το ίδιο εκρηκτική με άλλες χρονιές. Έλειψε η παρουσίαση επί σκηνής, ενώ το πιο σημαντικό σημείο είναι ότι η Sony παρουσιάστηκε... στο ρελαντί.



Από όλους τους τρόπους που θα μπορούσε να εκκινήσει, ο Gustavo Santaolalla, δημιουργός της μουσικής για το The Last of Us Part II ανέβηκε επί σκηνής να παρουσιάσει το δικό του έργο. Έπειτα από αρκετά λεπτά, είδαμε το πρώτο gameplay από τον προαναφερθέντα πολυαναμενόμενο τίτλο και δεν απογοήτευσε. Χρησιμοποιώντας την υπεροχή για την οποία είναι γνωστή η ομάδα της Naughty Dog σε συγγραφικό κομμάτι, σκηνοθεσία και φυσικά τεχνικό τομέα, είδαμε για περίπου 10 λεπτά το νέο στάνταρ της κινηματογραφικότητας στα video games. Δυστυχώς, δεν είδαμε πληροφορίες για την κυκλοφορία, όπως περιμέναμε.



Στη συνέχεια, είχαμε ένα ιδιαίτερα άβολο διάλειμμα για να... αλλάξουν τα σκηνικά. Η Sony υιοθέτησε κάτι σε πλάνο παράστασης απ' ό,τι φαίνεται. Αυτό οδήγησε σε μικρές συνεντεύξεις από ένα πάνελ σε εξωτερικό χώρο, ενώ επιστρέψαμε να δούμε για πρώτη φορά το παιχνίδι της Sucker Punch με τους samurai, Ghost of Tsushima. Με επικά πλάνα, τρομερά κοψίματα και σύστημα μάχης που φαίνεται τόσο καλά ισορροπημένο ανάμεσα στην αυθεντικότητα και το playability, μείναμε απόλυτα ικανοποιημένοι από την πρώτη ουσιαστική εμφάνισή του. Σειρά είχε τα Death Stranding, για το οποίο και να θέλαμε να πούμε περισσότερα, δεν μπορούμε, γιατί δεν καταλάβαμε τίποτα, πέρα από την χρήση ποιήματος για την αφήγηση του βίντεο που είδαμε. To Spider-Man που έμεινε για τελευταίο έκανε την πιο εντυπωσιακή εμφάνισή του και είναι το μόνο από τα 4 παιχνίδια που παρουσίασε η Sony, για το οποίο γνωρίζουμε ημερομηνία κυκλοφορίας.



Εκτός από τις ημερομηνίες, το δεύτερο πλήγμα ήταν αυτό της κατά πολύ μικρότερης ποικιλίας από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Δεν ήταν μικρή, αλλά δεν ήταν αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Το χειρότερο είναι ότι για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, δεν μάθαμε για κανέναν νέο μεγάλο τίτλο της εταιρείας.



Ευτυχώς, παρά τις προειδοποιήσεις του Shawn Layden, που μας προέτρεπε να μην περιμένουμε εκπλήξεις, είχαμε τρεις εξαιρετικές: επιτέλους είδαμε για πρώτη φορά το remake του Resident Evil 2, στιγμή που αποτέλεσε πιθανότατα και μία από τις κορυφαίες για την φετινή διοργάνωση, παρουσίαση του νέου παιχνιδιού της Remedy, Control, και τέλος, ανακοίνωση του sequel του Nioh.



Σε καμία περίπτωση η παρουσίαση δεν ήταν μέτρια, ήταν πολύ καλή. Αλλά η Sony μας έχει συνηθίσει να ανεβάζει τον πήχη. Παρά την μικρή ποικιλία όμως και τα προβλήματα της ροής, αυτά που είδαμε ήταν όλα αποσπάσματα από παιχνίδια που δίνουν τροφή για ονειρώξεις στους gamers, που εκτιμούν τις ποιοτικές AAA εμπειρίες. Άρα... λίγα και καλά. Αναρωτιόμαστε όμως πότε θα δούμε αυτά τα παιχνίδια και τι άλλο ετοιμάζει η εταιρεία. Πιθανώς να μάθουμε στην PlayStation Experience σε μερικούς μήνες.







Δείτε την παρουσίαση:









Δείτε τις ανακοινώσεις και τα trailers:





- The Last of Us Part II





Οι Πειρατές της Καραϊβικής κάνουν την εμφάνισή τους σε νέο τρέιλερ, ενώ ανακοινώθηκε και ειδική έκδοση PlayStation 4 στο εμφανισιακό στυλ του παιχνιδιού.To New Game+ θα είναι διαθέσιμο μέσω ενός μελλοντικού δωρεάν update, το οποίο θα επιτρέπει στους παίκτες να κρατήσουν τα όπλα, τα skills και τις armors τους, όμως η δυσκολία θα είναι μεγαλύτερη.