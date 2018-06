E3 2018: Square Enix - Δείτε την παρουσίαση και όλες τις ανακοινώσεις

Του Παύλου Κρούστη



Σίγουρα αχρείαστη. Μόνο έτσι μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αυτό που είδαμε προ ολίγου από τη Square Enix. Ξεκίνησε μεν, όπως θα περίμενε κανείς: με gameplay από το νέο Tomb Raider. Όμως η συνέχεια ήταν τουλάχιστον απογοητευτική, μέχρι το τέλος, που ήρθε, θα λέγαμε -το λιγότερο-, απότομα.



Ναι, δεν είδαμε πάλι το παιχνίδι Avengers που ετοιμάζει η εταιρεία, που θα ήταν η βασική της ατραξιόν, αλλά πραγματικά δεν καταφέραμε να δούμε και τίποτα άλλο που να το έχει κρατήσει η εταιρεία για τον εαυτό της. Just Cause 4, The Awesome Adventures of Captain Spirit, NieR: Automata (ανακοίνωση για Xbox One), Kingdom Hearts III με τρέιλερ που ήδη είχαμε δει ή έστω με λίγα νέα στοιχεία και δύο νέα παιχνίδια (νέες IP) που παρουσιάστηκαν με πολύ μικρά teasers, τα οποία δεν έδωσαν σχεδόν καθόλου εικόνα. Και αυτή ήταν η παρουσίαση. Με μόλις μισή ώρα διάρκεια, όχι μόνο δεν χορτάσαμε, αλλά δεν έχουμε και κάτι να θυμόμαστε...



Εντύπωση έκανε το γεγονός ότι τα δύο νέα παιχνίδια της δεν ανακοινώθηκαν για Xbox One, αλλά θα μάθουμε αργότερα τι σημαίνει αυτό...



Δείτε εδώ την παρουσίαση:



Δείτε όλα τα trailers και τις ανακοινώσεις:



- Shadow of the Tomb Raider (Κυκλοφορία: 14 Σεπτεμβρίου 2018)







- Babylon's Fall







- The Quiet Man







- Dragon Quest XI (Κυκλοφορία: 4 Σεπτεμβρίου 2018)







- Just Cause 4 (Κυκλοφορία: 4 Δεκεμβρίου 2018)







- Monster Hunter World x Final Fantasy XIV Online

Crossover event ανάμεσα στα δυο παιχνίδια.