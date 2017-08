Έρχεται το Age of Empires IV!

Μετά από μια δεκαετία, μια από τις πιο ιστορικές σειρές real-time strategy παιχνιδιών επιστρέφει με ολοκαίνουριο τίτλο, το Age Of Empires IV! Αυτό ανακοίνωσαν η δημιουργός εταιρεία του παιχνιδιού, Relic Entertainment με τη Microsoft κατά τη διάρκεια ενός event για την επέτειο των 20 ετών της σειράς. Επιπλέον, κυκλοφόρησαν κι ένα ολιγόλεπτο τρέιλερ το οποίο δεν περιέχει μεν gameplay από το παιχνίδι, ωστόσο δείχνει ποιες περίοδοι της ιστορίας και ποιοι λαοί θα παίξουν κεντρικό ρόλο σε αυτή τη νέα προσθήκη της σειράς (Έλληνες, Βρετανοί, Ρωμαίοι, Ιάπωνες/Σαμουράι μεταξύ άλλων).Σαν να μην έφτανε αυτό, η Relic Entertainment προχώρησε και στην ανακοίνωση των Age Of Empires II: Definitive Edition και Age Of Empires III: Definitive Edition, τα οποία έρχονται να προστεθούν στην αναβάθμιση που θα λάβει και το αρχικό παιχνίδι της σειράς. Ωστόσο, άγνωστο παραμένει ακόμα το πότε θα κυκλοφορήσουν και οι δύο αυτές εκδόσεις.Για το Definitive Edition του πρώτου Age Of Empires, μάθαμε πέρα από την ημερομηνία κυκλοφορίας του και πως θα κυκλοφορήσει σε 4Κ ανάλυση με αναβαθμισμένο UI, ενώ θα γίνει και αύξηση στο όριο πληθυσμού ώστε οι μάχες να γίνουν μεγαλύτερες. Η καταστροφή των κτιρίων θα φαίνεται πιο ρεαλιστική και οι χαρακτήρες θα μπορούν πιο εύκολα να βρουν το δρόμο στον οποίο τους έχετε οδηγήσει. Ακόμα, θα πραγματοποιηθεί και μια κλειστή beta η οποία ξεκινάει από τις 22 Αυγούστου, ωστόσο για να δηλώσει κανείς συμμετοχή θα πρέπει να έχει λογαριασμό στο Xbox Live και να είναι άνω των 18 ετών. Συμμετοχή στη beta του Age Of Empires: Definitive Edition σημαίνει και αυτόματη πρόσβαση στο πρόγραμμα Age Of Empires Insider, με ειδικά προνόμια όπως ειδοποιήσεις από την εταιρεία για την πρόοδο της δημιουργίας του παιχνιδιού ή συμμετοχή σε ερωτηματολόγια για την βελτίωσή του.Να θυμίσουμε πως η αρχική έκδοση του Age Of Empires είχε κυκλοφορήσει στις 15 Οκτωβρίου του 1997. Παρακάτω μπορείτε να δείτε και ένα τρέιλερ με όλα τα χαρακτηριστικά αυτής της νέας έκδοσης.Το Age Of Empires: Definitive Edition θα κυκλοφορήσει στις 19 Οκτωβρίου. Όλοι οι τίτλοι Age Of Empires θα είναι διαθέσιμοι αποκλειστικά για Windows PC.