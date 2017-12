Φέτος τα Χριστούγεννα τα δώρα έρχονται από το Xbox!

Φέτος τα Χριστούγεννα, το Xbox προσφέρει τα καλύτερα δώρα της αγοράς σε μικρούς και μεγάλους gamers και μεταμορφώνει αυτές τις γιορτές στην πιο gaming εμπειρία! Από τις 20 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου, αγοράστε και εσείς τη πιο δυνατή κονσόλα της αγοράς, Xbox One Χ, με δώρο το PlayerUnknown’s Battlegrounds και το Xbox One S σε μειωμένη τιμή και δώρο δύο επιπλέον παιχνίδια, το Steep και το The Crew.Από τις 20 Δεκεμβρίου, το Xbox One X, η πιο δυνατή κονσόλα της αγοράς, έρχεται με δώρο το καλύτερο online multiplayer game, το PlayerUnknown’s Battleground (Xbox One console exclusive)*. Το φαινόμενο που έσπασε κάθε ρεκόρ σε PC (7 ρεκόρ Guinness), έρχεται μαζί με το Xbox One και προκαλεί τους παίκτες να δώσουν την πιο έντονη μάχη επιβίωσης κόντρα σε σκληρούς αντιπάλους από όλο τον κόσμο.Παράλληλα και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, αποκτήστε όλα τα Xbox Οne S σε νέα μειωμένη τιμή (-50€) και δώρο το Steep, το χειμωνιάτικο παιχνίδι με extreme sports και το The Crew. Αυτά τα Χριστούγεννα, απογειώστε και εσείς την gaming εμπειρία σας με συνολικό κέρδος 110€ για όλα τα Xbox One S και βρείτε το Xbox One S 500GB από 279,99€ μόνο 229,99€ και το Xbox One S 1TB από 349,99€ μόνο 299,99€ και δώρο τους δύο δημοφιλείς τίτλους!