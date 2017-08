For Honor: Δωρεάν από τις 10 έως τις 14 Αυγούστου

Με την έναρξη της 3ης σεζόν του For Honor να πλησιάζει, η Ubisoft ανακοίνωσε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ο τίτλος θα είναι free-to-play σε PC, PS4, Xbox One για να το παίξουν και όσοι δεν το έχουν παίξει μέχρι τώρα.Το free-to-play τετραήμερο θα ξεκινήσει από τις 10 Αυγούστου και ώρα 10:00 π.μ και θα τελειώσει στις 14 Αυγούστου και ώρα 03:00 π.μ. Το For Honor θα είναι διαθέσιμο για download και install από τις 9 Αυγούστου ώστε να είστε έτοιμοι να παίξετε από την επόμενη μέρα.Σύμφωνα με την Ubisoft οι παίκτες θα έχουν πλήρη πρόσβαση στο παιχνίδι και όλα τα modes του. Πιο συγκεκριμένα θα έχετε την δυνατότητα να δοκιμάσετε τα 5 multiplayer modes, το singleplayer αλλά και το co-op campaign μαζί με κάποιο φίλο σας.Μετά την δοκιμαστική αυτή περίοδο, όσοι από εσάς το επιθυμείτε, θα έχετε την δυνατότητα να αποκτήσετε τον τίτλο με 50% έκπτωση. Από τις 10-14 Αυγούστου οι κάτοχοι των κoνσολών και από τις 10-20 Αυγούστου οι κάτοχοι των PC. Μετά το τέλος του τετραήμερου η Ubisoft θα κυκλοφορήσει το Grudge & Glory που αποτελεί την 3η multiplayer σεζόν για τον τίτλο. Το Grudge & Glory θα περιλαμβάνει δυο νέα class, τον Highlander και τον Gladiator, 1v1 τουρνουά κ.α.