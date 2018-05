God of War: Ο θεός του πολέμου σάρωσε και στις πωλήσεις

To αποκλειστικό παιχνίδι του PlayStation 4, God of War ( Διαβάστε εδώ το Review ) ήταν τεράστια επιτυχία τόσο σε κριτικές, όσο και σε πωλήσεις. Η Sony ανακοίνωσε πριν μερικές ημέρες ότι έσπασε ρεκόρ για τα αποκλειστικά του PS4, καθώς ήταν το παιχνίδι με τις γρηγορότερες πωλήσεις για τη Sony και το PS4, αλλά και για τη σειρά God of War. Μέσα σε 3 ημέρες κατάφερε να πουλήσει 3,1 εκατ. αντίτυπα παγκοσμίως.Επιπρόσθετα ήταν το παιχνίδι με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στο ψηφιακό κατάστημα του PlayStation, PS Store, για τον Απρίλιο, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στη Β. Αμερική.To God of War έχει δεχτεί πολλαπλά updates από την ημέρα κυκλοφορίας του για να διορθώσει όποιες λεπτομέρειες χρειάζεται, ενώ σήμερα αναμένεται να γίνει διαθέσιμο και το πολυαναμενόμενο photo mode.