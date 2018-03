God of War: Ο Kratos επιστρέφει και μιλάει τη γλώσσα σου!

Λιγότερο από ένας μήνας απομένει μέχρι τη μεγάλη επιστροφή του God of War, με τους φίλους της μοναδικής σειράς δράσης να έχουν πάρει ήδη μία πρώτη γεύση για το νέο, τολμηρό κεφάλαιο που έρχεται για πρώτη φορά,πλήρως εξελληνισμένο και αποκλειστικά στο PlayStation®4.Συνολικά, χρειάστηκαν περισσότερες από 900 ώρες για τη μεταγλώττιση αυτού του ξεχωριστού δημιουργήματος των Sony Santa Monica Studios σε ένα διάστημα που διήρκησε περίπου 4 μήνες, ξεκινώντας από τον Σεπτέμβριο του 2017 μέχρι και Ιανουάριο του 2018 με την ολοκλήρωση των ηχογραφήσεων. Ωστόσο, σε επίπεδο κειμένου πραγματοποιούνται μέχρι και σήμερα βελτιστοποιήσεις που θα αποδώσουν στο έπακρο την ολοκληρωμένη εμπειρία στους παίκτες, δίνοντάς τους την ευκαιρία να απολαύσουν το παιχνίδι στη μητρική τους γλώσσα.Επίσης, στο project ενεπλάκησαν 35 άτομα στο σύνολο, μεταξύ αυτών 22 ηθοποιοί που συμμετείχαν σε πολύωρες ηχογραφήσεις για να δανείσουν τις φωνές τους στους χαρακτήρες του παιχνιδιού, υπό τις οδηγίες του σκηνοθέτη, Γιάννη Κατσαρού και μίας έμπειρης ομάδας τεχνικών ήχου και μεταφραστών.Η επιλογή της «φωνής» του Kratos κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν, καθώς οι μπάσες φωνές με μεγάλο βάθος που θα αποδώσουν το συναισθηματικό υπόβαθρο του «κεντρικού» χαρακτήρα σπανίζουν. Ωστόσο, η φωνή του Δημήτρη Χαβρέ είχε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να ταιριάξει ακριβώς και να αποδώσει τον ήρωα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε ολόκληρο το φάσμα συναισθημάτων του. Από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι το αποτέλεσμα θα ήταν παραπάνω από εξαιρετικό, με τους πιστούς φίλους του God of War να εκφράζουν την ικανοποίησή τους.Εκτός βέβαια από τον Δημήτρη Χαβρέ, ένα πολυάριθμο cast ταλαντούχων ηθοποιών χρειάστηκε να συμμετάσχει για την καθολική μεταγλώττιση του παιχνιδιού. Ενδεικτικά αναφέρονται επίσης και οι ηθοποιοί στους βασικούς ρόλους: Παναγιώτης Αποστολόπουλος (Atreus), Ακίνδυνος Γκίκας (Baldur), Χρήστος Θάνος (Brok), Αγγελική Δημητρακοπούλου (Freya), Τηλέμαχος Κρεβάικας (Mimir), Δημήτρης Παπαδάτος (Sindri), Χρήστος Πίτσας (Magni) και ο Γιάννης Υφαντής (Modi).Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Έλληνες φίλοι του God of War θα έχουν και την επιλογή της αγγλική γλώσσας με ελληνικούς υπότιτλους και θα απολαύσουν ένα πλήρως μεταφρασμένο στα ελληνικά μενού του παιχνιδιού. Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι η πολυετής απαίτηση για την μεταγλώττιση του God of War δικαιώνει την υπομονή και την αφοσίωση των Ελλήνων φίλων της σειράς.Η μεγάλη στιγμή για την επιστροφή του βασιλιά καταφθάνει! Το πολυαναμενόμενο God Of War και ο εκρηκτικός Kratos έρχονται αποκλειστικά στο PlayStation®4, στις 20 Απριλίου 2018.