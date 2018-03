H Lara Croft επιστρέφει με το Shadow of the Tomb Raider τον Σεπτέμβριο

Το Shadow of the Tomb Raider θα κυκλοφορήσει σε PlayStation 4, Xbox One και PC στις 14 Σεπτεμβρίου 2018.









Η Eidos Montreal και η Square Enix ανακοίνωσαν σήμερα την κυκλοφορία του νέου Tomb Raider. Σύμφωνα με το επίσημο site του παιχνιδιού, ο νέος τίτλος ονομάζεται Shadow of the Tomb Raider και έρχεται να κλείσει θεαματικά την τριλογία που ξεκίνησε με το Tomb Raider reboot του 2013.Το Shadow of the Tomb Raider είναι άμεσο sequel του Rise of the Tomb Raider και θα ολοκληρώσει την ιστορία της Lara Croft από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια.To παιχνίδι αναπτύσσεται από την Eidos Montreal, το studio πίσω από τα Thief (2014), Deus Ex: Human Revolution και Deus Ex: Mankind Divided. Τα δύο προηγούμενα παιχνίδια της σειράς, το reboot του 2013, Tomb Raider, και το sequel, Rise of the Tomb Raider, είχαν αναπτυχθεί από την Crystal Dynamics, η οποία δουλεύει αυτήν τη στιγμή επάνω σε έναν Avengers τίτλο, ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι και η Eidos Montreal εργάζεται επάνω σε ένα Guardians of the Galaxy παιχνίδι, που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.Πέρα από το παραπάνω teaser, η εταιρεία δεν έδωσε στη δημοσιότητα περαιτέρω στοιχεία, όμως περιμένουμε την επίσημητου στις