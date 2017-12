Horizon Zero Dawn: Κυκλοφόρησε η «πλήρης» έκδοση

Από σήμερα κυκλοφορεί στα καταστήματα το Horizon Zero Dawn: Complete Edition. Αν δεν έχετε παίξει ακόμα το παιχνίδι, τώρα είναι η ώρα...Η Complete Edition περιλαμβάνει το βασικό παιχνίδι μαζί με το expansion "The Frozen Wilds", που κυκλοφόρησε πριν μερικές ημέρες και προσθέτει αρκετές ώρες νέου περιεχομένου, με νέα μυστήρια, εχθρούς όπλα και άλλα πολλά.Το Horizon Zero Dawn κυκλοφορήσει στις 28 Φεβρουαρίου αποκλειστικά για το PlayStation 4 και αποτελεί ένα από καλύτερα παιχνίδια όχι μόνο της χρονιάς, αλλά και της κονσόλας γενικότερα. Η εταιρεία ανάπτυξης του τίτλου συνεχώς βελτιώνει το παιχνίδι και προσθέτει νέο περιεχόμενο, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμο προς όλους.Για αρχή υπάρχει ένα νέο επίπεδο δυσκολίας, που ονομάζεται "Story" και σας επιτρέπει να ευχαριστηθείτε το σενάριο του παιχνιδιού, χωρίς να σας απασχολούν οι μάχες. Δευτερευόντως, υπάρχει το NewGame+, που σας επιτρέπει να ξεκινήσετε ξανά το παιχνίδι σας από την αρχή, διατηρώντας τον εξοπλισμό και τις δυνάμεις σας. Τρίτον, υπάρχει ακόμα ένα νέο επίπεδο δυσκολίας, το "Ultra Hard".