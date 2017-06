Η θρυλική φωνή του "EA Sports - It's in the game"!

Ακόμα κι αν δεν έχετε παίξει ποτέ κάποιο ηλεκτρονικό αθλητικό παιχνίδι, είναι πολύ πιθανό να έχετε ακούσει κάπου τη φράση, που αποτελούσε την εισαγωγή για όλα τα παιχνίδια της EA Sports: "EA Sports - It's in the game". Ειδικότερα όσοι έπαιζαν FIFA, σίγουρα θα το θυμούνται. Μάλιστα, μεγάλος ντόρος είχε επικρατήσει και με την προφορά της συγκεκριμένης φράσης, καθώς δεν είναι πολύ καθαρή και αρκετοί είναι αυτοί που χρησιμοποιούσαν διάφορες παραφράσεις.



Ένας οπαδός βρήκε τον άνθρωπο με τη χαρακτηριστική φωνή, που είχε ηχογραφήσει τη συγκεκριμένη ατάκα και τον μαγνητοσκόπησε σε βίντεο. Δείτε παρακάτω το βίντεο: