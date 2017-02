Η Lara Croft έγινε... 20 χρονών!

Η Lara Craft είναι αδιαμφισβήτητα η βασίλισσα του gaming. Πέρυσι, το 2016, ήταν η 20η επέτειος από το πρώτο παιχνίδι της σειράς και μαζί με την κυκλοφορία του τελευταίου παιχνιδιού σε PlayStation 4, το Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, η Square Enix γιόρτασε τις επιτυχίες της λατρεμένης ηρωίδας και του πασίγνωστου franchise με ένα νέο βίντεο.Το 2016 ήταν η χρονιά του Tomb Raider. Η Crystal Dynamics και η Square Enix γιόρτασαν τα 20 χρόνια της σειράς με μια σειρά από events, ανακοινώσεις και κυκλοφορίες, που ολοκληρώθηκαν με την κυκλοφορία του πολυβραβευμένου Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration.Οι φαν γιόρτασαν με τις απίστευτες δημιουργίες του, αναλυτικά άρθρα που κάνουν αναδρομή στο παρελθόν της σειράς, events βουτηγμένα στη νοσταλγία, φιλανθρωπικούς μαραθωνίους και άλλα πολλά. Ήταν μια πραγματικά γεμάτη χρονιά εορτασμού για την Lara Croft, το Tomb Raider και τους φαν που ακολουθούν τη "βασίλισσα" εδώ και δύο δεκαετίες.