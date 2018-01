Η Microsoft βάζει τέλος στην παράγωγη του Xbox One Kinect Adapter

Μετά από την απόφαση της Microsoft να βάλει τέλος στη παράγωγη του Kinect, αναμενόμενα σειρά έχει και το Kinect Adapter, δηλαδή ο αντάπτορας (το USB μέρος που απαιτείται για να λειτουργήσει το Kinect στα Xbox One S/X) που καθιστά δυνατή τη χρήση του motion control μηχανισμού με το Xbox One.Η εταιρεία ανακοίνωσε την απόφαση της μέσω του Polygon, λέγοντας:Ερωτώμενη για το αν κάποια στιγμή θα δούμε την επιστροφή του hardware, η Microsoft δεν απάντησε και επανέλαβε πως το Kinect “δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο”. Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αποτελεί ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς παρά το αρχικά δυναμικό promotion κατά τη πρώτη κυκλοφορία του Xbox One, στη συνεχεία το περιφερειακό άρχισε να περιθωριοποιείται με τον ερχομό του Xbox One S, μέχρι που φαίνεται να ξεχάστηκε τελείως με την έλευση του Xbox One X και τελικώς διακόπηκε η παραγωγή του.