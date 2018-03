Οι πιο επικίνδυνες θρησκευτικές αιρέσεις που σημάδεψαν τον κόσμο

Το Far Cry 5 κυκλοφορεί στις 27 Μαρτίου για PlayStation 4, Xbox One και PC (PCDD).



Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον νέο τρόπο διανομής των παιχνιδιών PC στην Ελλάδα,

πατώντας εδώ.

Η ανθρώπινη ιστορία βρίθει αιρετικών ιδεών και απόψεων που άλλοτε λειτούργησαν ως κινητήριος μοχλός εξελικτικών διαδικασιών και άλλοτε αποδείχθηκαν αναληθείς. Αιρετικοί θρησκευτικοί ηγέτες έχουν εμφανιστεί σε πολλά σημεία της ιστορίας, που έχουν αμφισβητήσει ό,τι εννοείται ως καθιερωμένο δόγμα. Εκμεταλλευόμενοι την άγνοια των πιστών, πολλοί από αυτούς τους ηγέτες έχουν προκαλέσει καταστροφές ασύλληπτου μεγέθους με το δόγμα τους να έχει αποτελέσει μέχρι και αιτία για ομαδικές αυτοκτονίες.Σε ορισμένες από τις αιρέσεις υπάρχουν διδασκαλίες ή εντολές προς τους πιστούς που στρέφονται κατά της ανθρώπινης ζωής, γι' αυτό και έχουν ονομαστεί καταστροφικές λατρείες. Προϋποθέτουν την ύπαρξη κάποιου γκουρού Μεσσία, στον οποίο οι πιστοί οφείλουν πλήρη υποταγή. Κάποιες ακολουθούν λατρευτικό τυπικό, άλλες εφαρμόζουν μη αποδεκτές ιατρικά μεθόδους βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή των μελών τους και άλλες υπόσχονται τη βελτίωση των ικανοτήτων που έχει ο άνθρωπος, την απόκτηση νέων, την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την ολοκλήρωση της πνευματικότητας του ανθρώπου στη μεταθανάτιο ζωή.Ορισμένες οργανώνουν όργια, θυσίες ζώων, ακόμη και ανθρωποθυσίες, ενώ δεν λείπουν και αυτές που έχουν και πολιτικούς σκοπούς, εμπλεκόμενες σε εθνικά ή διεθνή προβλήματα. Όσα γίνονται γνωστά για τις αιρέσεις και τις ομάδες αυτές είναι συγκεχυμένα, βυθισμένα στο μυστήριο, το οποίο καλλιεργείται σκοπίμως για να προσελκύει συνεχώς νέους οπαδούς. Στο φως της δημοσιότητας φθάνουν μόνο ακραίες περιπτώσεις: σποραδικές αστυνομικές και εισαγγελικές έρευνες σε συγκεκριμένα κέντρα, τελετουργικές αυτοκτονίες, φονικές αποστολές.Μία από τις περιπτώσεις που συντάραξαν τον κόσμο είναι «ο Κλάδος των Δαυϊδιανών». Ο Vernon Howell (αργότερα μετονομάστηκε σε David Koresh) ήταν κεντρικό πρόσωπο στην τραγική ιστορία που ακολούθησε. Ο ίδιος έκανε κατήχηση στην ομάδα ώστε να πιστέψουν ότι μόνο αυτός είχε την ευθύνη και την εξουσιοδότηση να προφητεύει και να αναπαράγει τον «Οίκο του Δαυίδ». Το 1994, μετά από καταγγελίες για παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου και εκμετάλλευση ανηλίκου, το γραφείο ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) εξασφάλισε ένταλμα για να εξετάσει τις κατηγορίες αυτές. Αλλά η επίθεσή τους αντιμετωπίστηκε με οχύρωση και πυροβολισμούς. Μετά από πολλές μέρες μάχης, το FBI φοβήθηκε για μαζικές αυτοκτονίες και προσπάθησε να παγιδεύσει τους οπαδούς με δακρυγόνα. Αλλά το συγκρότημα είχε πιάσει φωτιά από μέσα, σκοτώνοντας 80 ανθρώπους. Παραμένει άγνωστο το εάν επρόκειτο τελικά για μαζική αυτοκτονία ή αυτό ήταν κάλυψη από το FBI.Άλλη περιβόητη σέκτα είναι αυτή του Charles Manson, η επονομαζόμενη «Οικογένεια». Μια αίρεση που περιλάμβανε στο δόγμα της στοιχεία σαϊεντολογίας, σατανισμού, αλλά είχε τη βάση της σε ρατσιστικά κίνητρα. Ο Manson διέταξε ομαδικές δολοφονίες για να αποτρέψει επερχόμενο φυλετικό πόλεμο, όπως πίστευε. «Οι Πύλες του Ουρανού» ήταν μια αίρεση του 1997. 39 μέλη αυτής αυτοκτόνησαν ομαδικά, ελπίζοντας να φτάσουν σε ένα διαστημόπλοιο που πίστευαν ότι ακολουθούσε έναν κομήτη, που μόλις είχε ανακαλυφθεί.Στην Ελβετία 53 μέλη της ομάδας «Ναός του Ηλίου», με ιδρυτή τον ομοιοπαθητικό «γιατρό» Λυκ Ζυρέ, αυτοκτόνησαν και το 1995 15 μέλη της ίδιας οργάνωσης δολοφονήθηκαν. Το ίδιο έτος η ομάδα «Αούμ Σίνρι Κίο» του ιάπωνα γκουρού Σόκο Ασαχάρα διοχέτευσε το αέριο σαρίν στο μετρό του Τόκιο. Αποτέλεσμα: 11 νεκροί και 5.000 τραυματίες. Η ομάδα είχε στόχο με τέτοιες ενέργειες να επισπεύσει την Αποκάλυψη.Πολλές από τις αιρέσεις έχουν τα θεμέλιά τους στην πεποίθηση ότι το τέλος του κόσμου είναι κοντά. Ο φόβος των πιστών για μια ενδεχόμενη καταστροφή του κόσμου μπορεί να αποτελέσει "τροφή" για τους επίδοξους "Μεσσίες". Ένας τέτοιος ηγέτης μπορεί να εκμεταλλευτεί τη χαρισματική του φύση, χρησιμοποιώντας την αφοσίωση των πιστών του για να τους εκμεταλλευτεί σωματικά και ψυχολογικά, οδηγώντας τους στον φανατισμό ή ακόμα και στον θάνατο.Σε ένα πρόσωπο με αυτά τα χαρακτηριστικά βασίστηκαν και οι δημιουργοί του νέου παιχνιδιού της σειράς Far Cry, που έχει στο επίκεντρο της ιστορίας του μια άλλη αίρεση, την Eden's Gate.Ο Joseph Seed είναι ο αρχηγός της Eden's Gate (Πύλη της Εδέμ). Μαζί με τα αδέρφια του και χρησιμοποιώντας βίαιες τακτικές, τρομοκρατούν τους κατοίκους της Hope County. Ο Joseph Seed είναι ένας αδίστακτος και καταστροφικός μεγαλομανής που πιστεύει ότι θα σώσει τον κόσμο από την επερχόμενη Αποκάλυψη.Η υπόθεση του παιχνιδιού Far Cry 5 σας τοποθετεί στον ρόλο ενός νεοπροσληφθέντος αστυνομικού, που θα προσπαθήσει να συλλάβει τον Joseph Seed και να δώσει τέλος στην επέλαση της σέκτας Eden's Gate. Σύμμαχός σας θα είναι η Αντίσταση, οι άνθρωποι της Hope County, που κατάφεραν να επιβιώσουν από τις επιδρομές των φανατικών της αίρεσης. Ο ρόλος σας θα είναι καταλυτικός στην απελευθέρωση της Hope County.