Μόνιμη μείωση τιμής για το The Last Guardian

To The Last Guardian είναι ένας τίτλος που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο αποκλειστικά για το PlayStation 4 έπειτα από αναμονή σχεδόν 10 ετών. Το παιχνίδι αποτελεί δημιουργία του Fumito Ueda και εν μέρει της Team Ico, που μας έχουν φέρει στο παρελθόν τα αριστουργηματικά ICO και Shadow of the Colossus.Πρόκειται για παιχνίδια που θυμίζουν περισσότερο παραμύθι από οτιδήποτε άλλο, ενώ συνδυάζουν έναν μοναδικό κόσμο μέσω των εικαστικών για να προκαλέσουν συναισθήματα, που καταφέρνουν μόνο ελάχιστα παιχνίδια.Το The Last Guardian αποτελεί πνευματικό διάδοχο των ICO και Shadow of the Colossus. Στο παιχνίδι θα αναλάβετε το ρόλο ενός αγοριού που βρίσκεται αιχμάλωτος σε ένα κάστρο και θα προσπαθήσει να δραπετεύσει με τη βοήθεια ενός πλάσματος που θυμίζει γιγαντιαίο πτηνό και ονομάζεται Trico.Ο τίτλος κυκλοφόρησε αρχές Δεκεμβρίου του 2016 και αποτέλεσε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του PlayStation 4 για την προηγούμενη χρονιά. Πλέον η Sony προέβη σε μόνιμη μείωση τιμής του τίτλου, τον οποίο πλέον μπορείτε να βρείτε στη βασική του έκδοση από 34,99€ (στο PlayStation Store - ψηφιακά) και από 39,99€ στα καταστήματα.