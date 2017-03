Nintendo Switch: Ρεκόρ πωλήσεων για τη νέα κονσόλα της εταιρείας

To Nintendo Switch κυκλοφόρησε στις 3 Μαρτίου και αποτέλεσε ένα στοίχημα για την Nintendo με τον ιδιαίτερο σχεδιασμό του που ρίσκαρε. Η κονσόλα είναι ένα υβρίδιο, που μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως φορητή όσο και ως οικιακή, ενώ ενσωματώνει μερικές ακόμα καινοτομίες.Η Nintendo έβγαλε σήμερα ανακοίνωση που αφορά στις πωλήσεις της συσκευής και απ' ότι φαίνεται κέρδισε το στοίχημα:Αξίζει να προσθέσουμε ότι το The Legend of Zelda: Breath of the Wild ήδη είναι το τέταρτο καλύτερο παιχνίδι όλων των εποχών σύμφωνα με το σκορ του στο Metacritic, ενώ σε άλλα αντίστοιχα sites με το Metacritic που βγάζουν συγκεντρωτικό βαθμό από βαθμολογίες, το τελευταίο παιχνίδι της σειράς Zelda είναι ακόμα και πρώτο!Σύντομα, θα έχουμε και παρουσίαση της συσκευής για να εξηγήσουμε τις λεπτομέρειες της λειτουργίας της.