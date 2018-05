Ο Larry ο «πέφτουλας» επιστρέφει!

Μια μεγάλη έκπληξη περίμενε σήμερα τους φίλους των adventures, καθώς μια επική σειρά των 90's φαίνεται να αναβιώνει. Ο τίτλος για τον οποίο μιλάμε δεν είναι άλλος από το νέο Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry, που αποκτά νέο κεφάλαιο 22 χρόνια μετά τον τελευταίο τίτλο της Sierra.











Σύμφωνα με την περιγραφή του τίτλου, ο αγαπημένος μας Larry επιστρέφει στον 21ο αιώνα και όπως μας ανακοινώνει στο τέλος του teaser trailer που θα δείτε στην συνέχεια "he is back in business". Το Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry βρίσκεται από σήμερα διαθέσιμο στο Steam για pre-order, με την τιμή του στα 25,49€ μετά από μια έκπτωση 15% που τρέχει κατά την διάρκεια των pre-orders. Ημερομηνία κυκλοφορίας δεν υπάρχει, εκτός από το Q4 2018, που σημαίνει ότι το περιμένουμε στο τελευταίο τρίμηνο του 2018.





































Πηγή: VG24.gr