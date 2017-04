Οδηγήστε σε λάσπες και χιόνια στο νέο DiRT 4

Το DiRT 4 θα κυκλοφορήσει σε PlayStation 4, Xbox One και PC στις 9 Ιουνίου.

Η Codemasters μάς έχει συνηθίσει σε ποιοτικές racing κυκλοφορίες, ενώ ετοιμάζεται σε λίγους μήνες να μας δώσει και το DiRT 4, τη σειρά-απόγονο των παλαιότερων Colin McRae Rally.Σήμερα δημοσιεύτηκε ένα νέο τρέιλερ, που δείχνει όλα τα τερέν στα οποία θα οδηγήσετε και όλα τα διαφορετικά περιβάλλοντα, ενώ αποτελεί στην ουσία το πρώτο gameplay trailer του παιχνιδιού.Η Codemasters αποκάλυψε επίσης ότι θα υπάρχουν 40 licensed τραγούδια στο νέο παιχνίδι, χάρη σε μια νέα συμφωνία με την Universal Music, με καλλιτέχνες όπως Queens of the Stone Age, The Chemical Brothers και άλλους.