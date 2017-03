Πάνω από 7.000 gamers στο Xbox Arena Festival powered by Public!

Η Karina Pereira, Head of Retail Sales & Marketing της Microsoft για Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα, ο Σπύρος Βελώνιας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft για Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα, η Ελεωνόρα Μελέτη, ο Σπήλιος Λαμπρόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής Προϊόντων Ψυχαγωγίας των Public και η Ανθή Τροκούδη, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων στον Όμιλο Εταιριών Olympia







Οι λάτρεις του gaming βρέθηκαν το Σαββατοκύριακο στο Xbox Arena Festival, όπου είχαν την ευκαιρία να διαγωνιστούν σε δημοφιλή videogames, να απολαύσουν διασκεδαστικά side events, αλλά και να παρακολουθήσουν ένα μοναδικό διαγωνισμό Cosplay. Ήταν ένα αξέχαστο 48ωρο γεμάτο gaming σ’ ένα σκηνικό με 100 κονσόλες Xbox One S, 20 gaming PCs και 120 Samsung Curved Gaming Monitors.Η Microsoft Ελλάς, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, διοργάνωσε το μεγαλύτερο Xbox event κι έδωσε την ευκαιρία σε περισσότερους από 1.200 gamers να αναμετρηθούν στα τουρνουά FIFA 17, NBA 2K17, Gears of War 4, Call of Duty: Infinite Warfare, Halo 5: Guardians, Halo Wars 2 και Overwatch.Την τελετή των απονομών παρουσίασε η Ελεονώρα Μελέτη, η οποία απέδειξε τις ικανότητες της στο gaming, δοκιμάζοντας το Just Dance 2017 και προκαλώντας ενθουσιασμό στους gamers. Στη συνέχεια, κάλεσε στη σκηνή τους μεγάλους νικητές των τουρνουά για τις βραβεύσεις. Το νικητή του FIFA 2017 βράβευσε η Πέγκυ Αντωνάκου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Microsoft για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, μαζί με τον δημοσιογράφο του AΝΤ1, Λάμπρο Κωνσταντάρα.Ο νικητής του τουρνουά NBA 2K17, βραβεύθηκε από το μέλος της ακαδημίας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τρις πρωταθλητή Ευρωλίγκας, Κώστα Τσαρτσαρή. Οι νικητές των τουρνουά Halo 5 και Halo Wars 2, βραβεύθηκαν από τον πλέι μέικερ της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Dominic Waters.Το Xbox Arena Festival poweredby Public επισκέφθηκαν και επώνυμοι λάτρεις του gaming το Xbox Arena Festival powered by Public, όπως ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης, με τα παιδιά του, ο τραγουδιστής Πάνος Μουζουράκης, η ηθοποιός Μαρία Σολωμού με το γιο της, ο μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού, Dominic Waters, το μέλος των ακαδημιών μπάσκετ του Παναθηναϊκού, Κώστας Τσαρτσαρής, ο δις πρωταθλητής Ευρώπης Θοδωρής Παπαλουκάς, ο πρεσβευτής του ΝΒΑ στην Ελλάδα ,Ευθύμης Ρεντζιάς, η πρώην πρωταθλήτρια του στίβου Φανή Χαλκιά, ο δημοσιογράφος του ΑNT1, Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο δημοσιογράφος Χρήστος Νέζος και η ραδιοφωνική παραγωγός και DJ, Μάγκυ Χαραλαμπίδου.Στο Xbox Arena Festival διασκέδασαν ακόμα και όσοι δεν κρατούσαν χειριστήριο ή πληκτρολόγιο, συμμετέχοντας στα αμέτρητα side events με τα φτερά του RedBull. Η Vans, που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα action sports, έδωσε την ευκαιρία στο κοινό να δοκιμάσει τις ικανότητές του στο skate και το hip hop, να δείξει τη δημιουργικότητά του και το «Off The Wall» πνεύμα του.To Xbox Arena Festival και οι κατενθουσιασμένοι φίλοι του gaming ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά.