Παίξτε αναμενόμενα παιχνίδια πριν την κυκλοφορία τους στη ΔΕΘ 2017

NBA 2K17

NBA 2K18

Arms (1v1)

Splatoon 2 (4v4)

Street Fighter V

Pokemon Sun & Moon

Mario Kart 8 Deluxe (1v1)

H CD Media και η PlayStation Greece σας προσκαλούν στο eGaming 2017 powered by Germanos (9 – 17 Σεπτεμβρίου) για να παίξετε πρώτοι και πολύ πριν από την κυκλοφορία τους μερικά από τα πιο αναμενόμενα video games της χρονιάς, να αγωνιστείτε στα πιο ανταγωνιστικά παιχνίδια σε tournaments και να κερδίσετε συλλεκτικά δώρα!Πιο συγκεκριμένα, οι gamers θα μπορούν να δοκιμάσουν τα ακόλουθα παιχνίδια:–Ταξιδέψτε στην αρχαία Αίγυπτο, το πιο μυστηριώδες μέρος της ιστορίας, ζήστε μια σημαντική περίοδο που θα αλλάξει τον κόσμο και ζήστε την αρχική ιστορία της Αδελφότητας των Ασασίνων. Κυκλοφορεί στις 27 Οκτωβρίου του 2017.- Το Far Cry, αυτή τη φορά, έρχεται στην Αμερική στη νέα συνέχεια της πολυβραβευμένης σειράς. Κυκλοφορεί στις 27 Φεβρουαρίου του 2018.- Από τους δημιουργούς της τηλεοπτικής σειράς South Park, τον Trey Parker και τον Matt Stone, έρχεται το South Park: The Fractured but Whole, η συνέχεια του βραβευμένου South Park: The Stick of Truth. Κυκλοφορεί στις 17 Οκτωβρίου του 2017.– Δοκιμάστε τις ικανότητες στο πιο ολοκληρωμένο αθλητικό παιχνίδι της χρονιάς. Το NBA 2K18 έρχεται για μια άλλη χρονιά να μας καθηλώσει με το ρεαλιστικό gameplay και την απαράμιλλη αυθεντικότητα του. Κυκλοφορεί στις 15 Σεπτεμβρίου του 2017.- Βοηθήστε τον Mario, για πρώτη φορά στο Nintendo Switch, σε αυτή την μεγάλη 3D περιπέτεια και δοκιμάστε τις νέες του ικανότητες. Κυκλοφορεί στις 27 Οκτωβρίου του 2017.• Στον ίδιο χώρο, οι gamers θα μπορούν να δοκιμάσουν τις ικανότητες τους στακαιΣτον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του PlayStation θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε πολυαναμενόμενους, αλλά και κορυφαίους τίτλους παιχνιδιών, αποκλειστικότητες για το PlayStation 4, το PlayStation4 Pro, αλλά και για το PlayStation VR.- Πάρτε θέση στα συναρπαστικά GT Sport racing pods και αφήστε την αδρεναλίνη να χτυπήσει «κόκκινο», πίσω από το τιμόνι κορυφαίων racing supercars. To GT Sport αναμένεται στις 18 Οκτωβρίου αποκλειστικά για PS4 και PS4 Pro και πλήρως μεταφρασμένο στα Ελληνικά.Ακόμα, θα μπορείτε να απολαύσετε τη μοναδική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας με το FPS game, έναν αποκλειστικό τίτλο για το PlayStation VR. Απογειώστε την εμπειρία σας με την ακρίβεια του PS VR Aim Controller, το συναρπαστικό χειριστήριο με ενσωματωμένους αισθητήρες κίνησης και εργονομικό σχεδιασμό.ται να απουσιάζει ο άρτι αφιχθείς κορυφαίος τίτλος, της πολυβραβευμένης σειράς, ο οποίος είναι πλήρως εξελληνισμένος. Ακολούθησε την παλιά γνώριμη Cloe Frazer, που συνεργάζεται με την ψυχρή μισθοφόρο Nadine Ross σε ένα συναρπαστικό ταξίδι σε μυστηριώδη τοπία της Ινδίας.Τέλος, μη χάσετε το απολαυστικόκαι τον διασκεδαστικό και με τεράστια ποικιλία κόσμο του με μάχες και γρίφους, ανακαλύπτοντας το μεγαλείο του μικρότερου ήρωα στον κόσμο.Επιπλέον, στο πλαίσιο του eGaming 2017, οι gamers θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις ικανότητες τους και να κερδίσουν έπαθλα σε tournaments με τα ακόλουθα παιχνίδια της CD Media:Το eGaming section παρευρίσκεται στο περίπτερο δεκαεπτά (Hangar 17) από τις 9 έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες, μείνετε συντονισμένοι στο https://egaming.gr