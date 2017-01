Παίξτε δωρεάν το Watch Dogs 2 για τρεις ώρες!

Η Ubisoft ανακοίνωσε ότι έκανε διαθέσιμο από χθες, 17 Ιανουαρίου, ένα free trial του WATCH_DOGS 2 για το PlayStation 4 και πρόκειται να το κάνει διαθέσιμο και για το Xbox One στις 24 Ιανουαρίου. Την ίδια ημέρα θα κυκλοφορήσει και το T-Bone Content Bundle, το πρώτο add-on του παιχνιδιού για Xbox One και PC.Έπειτα από τις εξαιρετικές κριτικές από media, κριτικούς, αλλά και οπαδούς, το WATCH_DOGS 2 free trial θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες να παίξουν τρεις ώρες, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα multiplayer modes (Hacking Invasion, Bounty Hunter και 2 player co-op), όπως και story, αλλά και side missions. Η αγορά του παιχνιδιού είναι εφικτή ανά πάσα στιγμή, χωρίς να χρειαστεί να κατεβάσετε περαιτέρω περιεχόμενο, καθώς η πρόοδός σας κρατιέται από το trial στο πλήρες παιχνίδι.Στο Watch Dogs 2 Free Trial, έχετε τη δυνατότητα να εξερευνήσετε ολόκληρο το San Fransisco Bay Are, που είναι ο κόσμος του παιχνιδιού, χρησιμοποιώντας όλα τα gadgets, τα όπλα και τις hacking δυνατότητες για να διαμορφώσετε τη μοίρα της πόλης. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε stealth διεισδύσεις σε κλειστούς χώρους ή εισβολές με όλα σας τα όπλα ή και μαζί με φίλους. Μια σωρεία εργαλείων από drones, τηλεκατευθυνόμενα και όπλα θα σας βοηθήσουν να επηρεάσετε την πόλη, όπως εσείς θέλετε.