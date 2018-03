PlayLink: Παίξε PlayStation 4 με το κινητό σου

Έχεις κανονίσει να μαζευτεί η παρέα στο σπίτι και αναζητάς ένα νέο, συναρπαστικό τρόπο διασκέδασης που μπορούν να απολαύσουν όλοι; Το PlayStation®4, σου δίνει τη λύση με τη νέα αποκλειστική σειρά παιχνιδιών PlayLink, για όλη την παρέα! Για πρώτη φορά, σου δίνεται η δυνατότητα να «μετατρέψεις» το smartphone ή το tablet σε χειριστήριο για το PlayStation®4, και να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο παιχνιδιού, που μπορούν όλοι, μικροί και μεγάλοι, να απολαύσουν μαζί. Τα νέα αυτά παιχνίδια της σειράς PlayLink έρχονται πλήρως μεταγλωττισμένα στα ελληνικά, και φέρνουν για ακόμα μια φορά το παιχνίδι στη γλώσσα σου! Ετοιμάσου για ταχύτατα κουίζ, απίστευτα mini games αλλά και στιγμές αγωνίας. Όλα αυτά φυσικά στα ελληνικά!Γέλια και ασταμάτητα πειράγματα, φωνές και «πισώπλατες μαχαιριές», ανταγωνισμός στο φουλ και ατελείωτη ένταση, είναι όλα όσα θα βιώσει η παρέα με τη σειρά τίτλων PlayLink. Πάρτε στα χέρια σας ένα smartphone ή ένα tablet με λειτουργικό iOS ή Android, κατεβάστε, χωρίς χρέωση, το αντίστοιχο με το εκάστοτε PlayLink παιχνίδι app και είστε έτοιμοι για δράση! Οι επιλογές είναι πολλές, ικανές να καλύψουν και τους πιο απαιτητικούς, από κουίζ και παιχνίδια γνώσεων, παρεΐστικα διασκεδαστικά παιχνίδια, μυστηριώδη θρίλερ και άλλα πολλά. Άσε για λίγο στην άκρη το DUALSHOCK®4 και προσκάλεσε τους όλους να μπουν στο παιχνίδι, απλά χρησιμοποιώντας το smartphone ή το tablet τους σαν χειριστήριο.Συγκεκριμένα, μπορείς να απολαύσεις στα ελληνικά τα παιχνίδια: That’s You!, Η Γνώση είναι Δύναμη (Knowledge is Power), Frantics και Hidden Agenda. Ρίξε μια ματιά στις πληροφορίες παρακάτω και ανακάλυψε τι τύπος PlayLink gamer είσαι!Αν σου αρέσουν τα παιχνίδια γνώσεων, τότε θα λατρέψεις το μοναδικό H Γνώση είναι Δύναμη (Knowledge is Power). Διάλεξε τον χαρακτήρα που σου ταιριάζει, από μια σειρά από θεότρελες επιλογές, άκουσε προσεκτικά τις ερωτήσεις του οικοδεσπότη του Show στα ελληνικά και ανταγωνίσου με τους φίλους για να ανέβεις στην κορυφή της Πυραμίδας της Γνώσης! Ένα συναρπαστικό παιχνίδι γνώσεων στα ελληνικά αλλά και με ερωτήσεις ελληνικού περιεχομένου.Για άφθονες στιγμές γέλιου με τα αγαπημένα σου πρόσωπα, δοκίμασε το Frantics. Κάνε… αλεπουδιές στους συμπαίκτες σου με 15 θεότρελα μίνι παιχνίδια για έως τέσσερις παίκτες, στα οποία θα δοκιμαστείς σε μάχες αρένας με φρενήρη δράση αλλά και σε απαιτητικά παιχνίδια στρατηγικής. Αλλά προσοχή! Μην εμπιστευτείς την παμπόνηρη και πανούργα αλεπού “Fox” που έχει τη θέση του οικοδεσπότη, αφού είναι πάντα έτοιμη να ανατρέψει το παιχνίδι και να στρέψει τους συμπαίκτες σου εναντίον σου!Αν πάλι σου αρέσουν τα θρίλερ, σίγουρα δε θα έχεις κανένα παράπονο, αφού μπορείς να απολαύσεις το μυστηριώδες και γεμάτο αγωνία Hidden Agenda. Πρώτα όμως αναρωτήσου… Μπορείς να διατηρήσεις το θάρρος σου, καθώς κυνηγάς τον διαβόητο δολοφόνο «Trapper»; Με τη Supermassive Games, δημιουργό του Until Dawn, στο πηδάλιο, ποτέ δεν ξέρεις τι σε περιμένει στην επόμενη, σκοτεινή γωνία. Ετοιμάσου να πάρεις δύσκολες αποφάσεις που θα επηρεάσουν τη συνέχεια της ιστορίας. Κάθε απόφαση είναι καθοριστικη! Θυμήσου: δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν…To That’s You!, ένα άκρως διασκεδαστικό κουίζ, σε ρίχνει στη μάχη με τα αγαπημένα σου πρόσωπα και αποκαλύπτει τι πραγματικά σκέφτεται ο ένας για τον άλλον. Πιάσε το smartphone ή το tablet σου, βγάλε μία selfie και ανακάλυψε την τολμηρή πλευρά σου σε πάνω από 1.000 χιουμοριστικές ερωτήσεις, τολμηρές προκλήσεις σκίτσων και πολλά άλλα.Με το PlayLink όλοι μπαίνουν στο παιχνίδι! Διάλεξε τον αγαπημένο σου τίτλο και ρίξε στη δράση τα αγαπημένα σου πρόσωπα, όπως ποτέ ξανά!