PlayStation Plus: Αγοράστε 12μηνη συνδρομή και κερδίστε 3 επιπλέον μήνες δωρεάν

Tον προηγούμενο μηνά η Sony Interactive Entertainment ανακοίνωσε ότι οι τιμές του PlayStation Plus πρόκειται να αυξηθούν από 31 Αυγούστου στην Ευρώπη. Πριν γίνει αυτό όμως, η Sony επανέρχεται με ένα δυνατό deal.Πιο συγκεκριμένα, μέσω του Ευρωπαϊκού PlayStation Store, μπορείτε να αγοράσετε την ετήσια συνδρομή PlayStation Plus στα 49,99 €, αλλά αντί για 12 μήνες σας δίνει 15! Η συγκεκριμένη προσφορά θα ισχύσει μέχρι και τις 29 Αυγούστου. Αυτό ισχύει, είτε είστε παλιός είτε νέος χρήστης της συνδρομητικής υπηρεσίας της Sony.Καλό θα ήταν, όσοι δεν έχετε PlayStation Plus συνδρομή, αλλά σκοπεύετε να την προμηθευτείτε, να το κάνετε σύντομα, καθώς από 31 Αυγούστου οι τιμές παίρνουν την ανιούσα. Η ετήσια συνδρομή θα ανεβεί από τα 49,99€ στα 59,99€, η τρίμηνη από τα 19,99€ στα 24,99€ και η μηνιαία από τα 6,99€ στα 7,99€.