PlayStation: Τιμές-Έκπληξη στις φετινές "Days of Play"

Νέες Ενδεικτικές Λιανικές Τιμές σε hardware, πακέτα και αξεσουάρ:

Συλλεκτική Έκδοση PS4 Days of Play €299,99*

PS VR Starter Pack και επιπλέον VR παιχνίδι **€259*

Χειριστήρια DUALSHOCK4 και ειδικές εκδόσεις από €39,99*

Gold και Platinum Wireless Headset από €59,99*

Κορυφαίοι τίτλοι PS4 από τα SIE WWS:

God Of War €49,99*

GT Sport €19,99*

Shadow of Colossus €19,99*

Uncharted: Lost Legacy €19,99*

Horizon Complete Edition €29,99*

Uncharted 4 €19,99*

Η Sony Interactive Entertainment (SIE) ανακοίνωσε σήμερα ότι οι “Days of Play” επιστρέφουν και το 2018, προσφέροντας στους φίλους του PlayStation μειωμένες ενδεικτικές λιανικές τιμές σε hardware, software, περιφερειακά και υπηρεσίες. Οι “Days of Play”θα ισχύουν από τις 8 έως τις 18 Ιουνίου σε όλο τον κόσμο και φέτος μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν μια μοναδική Συλλεκτική Έκδοση PlayStation®4 (PS4™). Η Συλλεκτική Έκδοση PlayStation®4 (PS4™) Days of Play (500GB HDD), έρχεται σε μπλε απόχρωση και φέρει τα εμβληματικά σύμβολα του PlayStation σε μοναδικό χρυσό χρώμα, διαθέτοντας ένα επιπλέον ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK®4 .Κατά τη διάρκεια των “Days of Play”, νέες μειωμένες τιμές θα ισχύουν στο PlayStation™Store (PS Store) σε κορυφαίους τίτλους παιχνιδιών PS4 των Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios (SIE WWS), όπως το Horizon Zero Dawn™, το Shadow of the Colossus και το θρυλικό God of War, όπως επίσης τρίτων studio παραγωγής όπως τα, Call of Duty®: WWII (Activision), Far Cry 5 (Ubisoft), Assassin's Creed® Origins (Ubisoft) και Grand Theft Auto V (Rockstar Games).Επιπλέον, το starter pack για το PlayStation® VR (PS VR), που περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πακέτο με όλα όσα χρειάζεστε για μια πλήρως καθηλωτική VR εμπειρία, συνοδεύεται από νέες μειωμένες τιμές σε PS VR SIE WWS παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων των Farpoint, και Starblood Arena. Οι “Days of Play” θα περιλαμβάνουν επιπλέον κορυφαίους τίτλους PS4, καθώς και περιφερειακά όπως χειριστήρια DUALSHOCK®4 και ασύρματα ακουστικά Platinum.Το PlayStation® Plus (PS Plus) επίσης θα περιλαμβάνεται, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των “Days of Play” οι ευκαιρίες θα ανανεώνονται με νέες προσθήκες προϊόντων.Ο Jim Ryan, Deputy President & Head of Global Sales & Marketing, δήλωσε: «Χαιρόμαστε πολύ με την επιστροφή των “Days of Play” και για το 2018. Στόχος μας είναι να ευχαριστήσουμε τους φίλους του PlayStation και να τους δώσουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουν τους πιο πρόσφατους δημοφιλείς τίτλους ή να απολαύσουν ολοκαίνουργιες συναρπαστικές εμπειρίες αποκλειστικά στο PlayStation. Φέτος, θα είναι διαθέσιμα ακόμα περισσότερα προϊόντα, καθώς κι μία συλλεκτική PS4 έκδοση, που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις “Days of Play”. Η αφοσιωμένη κοινότητα είναι αυτή που κάνει όλα αυτά τα χρόνια το PlayStation το καλύτερο περιβάλλον για παιχνίδι, και με τις “Days of Play” βοηθάμε τον κόσμο να ανακαλύψει νέες εμπειρίες και να παίξει ακόμα περισσότερο.»*Ενδεικτική Λιανική Τιμή. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.** Ισχύει για συγκεκριμένους τίτλους. Επιπλέον πληροφορίες στα συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικήςΜείνετε συντονισμένοι στο www.playstation.com/daysofplay για επιπλέον πληροφορίες για ένα καλοκαίρι γεμάτο συναρπαστικές gaming εμπειρίες.