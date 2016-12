PlayStation: Χριστουγεννιάτικος Οδηγός Αγοράς 2016

Titanfall 2

Αν είστε gamer ή θέλετε να ασχοληθείτε με το gaming ή θέλετε να μυήσετε κάποιον στο gaming, τότε το PlayStation 4 της Sony είναι μια εξαιρετική επιλογή για δώρο Χριστουγέννων. Όμως η οικογένεια προϊόντων PlayStation είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Τι ακριβώς να αγοράσετε; Ποια έκδοση να προτιμήσετε και γιατί; Ποια παιχνίδια αξίζουν την προσοχή σας και τι είναι το PlayStation VR; Διαβάστε παρακάτω...Να ξεκινήσουμε από τα απλά: H όγδοη γενιά κονσολών κλείνει τα 3 χρόνια της, που σημαίνει ότι φτάνει στην κορύφωσή της με εξαιρετικό line-up από τίτλους, μοναδικά bundles (πακέτα) και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές. Όχι, δεν αξίζει να προβείτε σε αγορά PS3 πλέον, καθώς είναι προτιμότερο να επενδύσετε σε αγορά ενός PlayStation 4. H υποστήριξη του PS3 πλέον είναι πολύ μικρή με ελάχιστα νέα παιχνίδια. Αντιθέτως, το PlayStation 4 είναι στο επίκεντρο της βιομηχανίας του gaming αυτή τη στιγμή, με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανάπτυξης παιχνιδιών να κυκλοφορούν τους τίτλους τους για τη ναυαρχίδα της Sony.Αυτή τη στιγμή, στην αγορά κυκλοφορούν δύο βασικές εκδόσεις: το PlayStation 4 Slim και PlayStation 4 Pro. Τοστην ουσία έχει αντικαταστήσει το αρχικό μοντέλο, που κυκλοφορούσε μέχρι τον Οκτώβριο. Το PS4 Slim σε σχέση με το μοντέλο που κυκλοφόρησε το 2013 είναι μικρότερο, με μικρότερη κατανάλωση ρεύματος, ελαφρύτερο, πιο αθόρυβο και γενικότερα πιο... slim. Επιπρόσθετα, έχει βελτιωμένο χειριστήριο με καλύτερη ποιότητα κατασκευής σε σχέση με το αρχικό μοντέλο.Ένα από τα προτερήματά του είναι η χαμηλή του τιμή, καθώς αυτή τη στιγμή μπορείτε να το βρείτε στην αγορά με 500GB σκληρόσε προσφορά. Επίσης, μπορείτε να το βρείτε σε εξαιρετικά bundles πακέτο με διάφορα blockbusters της χρονιάς, όπως το Uncharted 4: A Thief's End, Call of Duty: Infinite Warfare, FIFA 17, PES 2017, NBA 2K17 και άλλα πολλά.Δε θα προτείναμε το PS4 Slim σε όσους είναι ήδη κάτοχοι του αρχικού μοντέλου, καθώς είναι η ίδια συσκευή σε λεπτότερο «περιτύλιγμα». Επιπρόσθετα, έχει αφαιρεθεί η θύρα optical out, που μπορεί να είναι σημαντική για όσους χρήστες χρησιμοποιούν οπτική ίνα για τον ήχο τους. Αν έχετε βρει το αρχικό (πιο τετραγωνισμένο μοντέλο) σε κάποιο κατάστημα και πρέπει να αποφασίσετε ανάμεσα σε κάποιο από τα δύο, προτείνουμε να το προσπεράσετε και να πάρετε το Slim. Θα έχετε απόσβεση μόνο και μόνο από τη μικρότερη κατανάλωση, εκτός από τα στοιχεία που ήδη αναφέραμε παραπάνω.Η δεύτερη επιλογή που έχετε είναι το. Πρόκειται για το πιο «μυώδες» με δύναμη περίπου 2,5 φορές περισσότερη από το βασικό μοντέλο. Η Sony έχει υποσχεθεί ότι όλα τα παιχνίδια PlayStation 4 θα μπορούν να παιχτούν τόσο στο βασικό μοντέλο, όσο και στο Pro, που σημαίνει ότι οι αγοραστές του απλού (Slim) μοντέλου δε θα μείνουν εκτός. Αυτό όμως που μπορούν να χαρούν οι χρήστες Pro είναι ότι χάρη στα βελτιωμένα χαρακτηριστικά, τα παιχνίδια θα τρέχουν σε βελτιωμένη ανάλυση και ρυθμό ανανέωσης (πιο ομαλή κίνηση). Η δύναμη του PS4 Pro το βοηθά να εξαφανίσει τα artifacts από την οθόνη σας, κοινώς τα «τετραγωνάκια» και τα «σκαλοπατάκια», που βλέπετε στις άκρες των αντικειμένων. Εκτός αυτού, PS4 Pro υποστηρίζει και αναλύσεις έως 4Κ, κάτι το οποίο είναι σημαντικό για τους κατόχους 4Κ οθόνης.Θα ακολουθήσει ειδικό άρθρο για το PlayStation 4 Pro στο zougla.gr, όμως έως τότε θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι κάτοχοι τηλεοράσεων έως και FullHD (1080p) ίσως δεν καταφέρουν να δουν διαφορές του απλού μοντέλου σε σχέση με το Pro. Οι κάτοχοι 4K οθονών όμως σίγουρα θα δουν. Κοινώς, αν έχετε το απλό μοντέλο σε θέλετε να προβείτε σε αγορά του Pro, τότε θα το προτείναμε μόνο σε όσους έχουν 4K τηλεοράσεις, καθώς η αναβάθμιση αλλιώς ίσως δεν έχει τόσο εμφανή αποτελέσματα. Αν όμως δεν έχετε κάποια συσκευή PlayStation 4 ακόμα, τότε θα πρέπει να σκεφθείτε σοβαρά να επενδύσετε σε PlayStation 4 Pro έναντι του βασικού μοντέλου, καθώς η τιμή του είναι εξαιρετικά συμφέρουσα για τη δύναμη που προσφέρει. Στα 409€ ευρώ, έχετε το μοντέλο με το 1TB σκληρό δίσκο, ενώ αναμένουμε να δούμε και σε βάθος την υποστήριξη των εταιρειών για το Pro μοντέλο. Όσα παιχνίδια κυκλοφορούν από εδώ και στο εξής θα είναι βελτιωμένα, ενώ ήδη πολλά παιχνίδια έχουν λάβει αναβαθμίσεις για να χρησιμοποιούν την έξτρα δύναμη του Pro. Τέλος, το PS4 Pro έχει καλύτερες επιδόσεις και στο PlayStation VR. Τι είναι αυτό; Δείτε παρακάτω...To PlayStation VR για αρχή είναι ένα περιφερειακό, που λειτουργεί αποκλειστικά σε συνεργασία με το PlayStation 4 (τόσο με το απλό μοντέλο, όσο και με το Pro), ενώ χρειάζεται επίσης και την PlayStation Camera. Προαιρετικά και για την καλύτερη δυνατή εμπειρία προτείνονται και δύο χειριστήρια Move (αν σας έχουν ξεμείνει από το PS3, μπορούν να χρησιμοποιηθούν).Το PS VR είναι ένα κράνος εικονικής πραγματικότητας από την Sony και αποτελεί μία από τις καλύτερες προτάσεις στην κατηγορία του. Βασικοί ανταγωνιστές του είναι το Oculus Rift και HTC Vive, τα οποία έχουν τη διπλάσια τιμή από αυτό. Τα δύο αυτά κράνη λειτουργούν σε συνεργασία με δυνατά PC, ενώ το PS VR αποκλειστικά με το PS4. Αν είστε ήδη κάτοχος PS4 και θέλετε να περάσετε στο επόμενο επίπεδο, τότε το PS VR προτείνεται για εσάς. Επειδή η εμπειρία που αποκομίζει κάποιος είναι δύσκολο να αποτυπωθεί σε βίντεο ή σε κείμενο, προτείνουμε αν υπάρχει η δυνατότητα να το δοκιμάσετε σε κάποιο φίλο σας ή κάποιο κατάστημα. Πλέον, η εικονική πραγματικότητα έφτασε στην αληθινή της μορφή και σας κάνει να «ζείτε» μέσα στο παιχνίδι που παίζετε.Η τιμή του είναι στα 409€, ενώ όπως αναφέραμε θα χρειαστείτε PS4 (οποιαδήποτε έκδοση), αλλά και την κάμερα και προαιρετικά τα χειριστήρια Move. Το κόστος ίσως σας φαίνεται υψηλό, αλλά για τη συγκεκριμένη τεχνολογία και συγκρινόμενο με τον ανταγωνισμό του είναι αρκετά φθηνό. Φυσικά, το VR που προσφέρει δεν έχει καμία σχέση ποιοτικώς με τις VR εμπειρίες που μπορείτε να ζήσετε με mobile συσκευές...Αυτή τη στιγμή, τα παιχνίδια που κυκλοφορούν για το VR είναι κυρίως εμπειρίες που σας δείχνουν για τι είναι ικανή η τεχνολογία περισσότερο, όμως αν είστε gamers, αξίζει να παίξετε παιχνίδια, όπως το Batman: Arkham VR, το demo του Resident Evil 7, που υπάρχει στο store (Beginning Hour, αλλά και το Kitchen), το Robinson: The Journey, το RIGS και άλλα πολλά. Ένα από τα παιχνίδια, που θα είναι σε πλήρη μορφή και θα υποστηρίζει πλήρως το PS VR είναι το αναμενόμενο Resident Evil 7, που κυκλοφορεί τέλη Ιανουαρίου.Αν συνδέσετε το PS VR με το PS4 Pro, θα έχετε καλύτερες αναλύσεις σε αρκετά παιχνίδια σε σχέση με το βασικό μοντέλο.Αφού σας αναφέραμε μερικά βασικά χαρακτηριστικά των μοντέλων PS4, αλλά και του PS VR ήρθε η ώρα να μιλήσουμε γι' αυτό που έχει πραγματικά σημασία: τα παιχνίδια. Το PS4 βρίσκεται αισίως στον τρίτο χρόνο κυκλοφορίας του και πλέον έχει μια υπερπλήρη βιβλιοθήκη τίτλων για όλα τα γούστα.Το 2016 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για όλες τις κονσόλες, αλλά ακόμα περισσότερο και για το PS4 με μερικούς αποκλειστικούς τίτλους, που ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας.To τέταρτο παιχνίδι της σειράς φέρνει για αρχή τα καλύτερα γραφικά που έχουμε δει ως τώρα σε video game. Μια άκρως εντυπωσιακή περιπέτεια από τη Naughty Dog, φέρνει το τέλος της ιστορίας του Nathan Drake, που θα κάνει τους φαν της σειράς να νοσταλγήσουν. Συνοδεύεται από multiplayer για όσους παίζουν online, που θα σας καθηλώσει. Στην απειρο-ελάχιστη περίπτωση, που δεν το έχετε παίξει ακόμα, μπορείτε να το προμηθευτείτε σε πακέτο μαζί με την κονσόλα ή μόνο του. Πωλείται γύρω στα 30€ τόσο σε retail (φυσική μορφή), όσο και σε ψηφιακό μέσω του PS Store, που βρίσκεται σε προσφορά έως και τις 7 Ιανουαρίου στα 27,99€.Ο νέος τίτλος της Blizzard απευθύνεται αυστηρά σε online gamers, ενώ αποτελεί μία από τις καλύτερες προτάσεις για τη φετινή χρονιά. Απίστευτα δουλεμένο και ισορροπημένο, σας δίνει τη δυνατότητα ανάμεσα σε 22 (αυτή τη στιγμή) χαρακτήρες, ενώ η εταιρεία προσθέτει νέες πίστες, χαρακτήρες κλπ. δωρεάν σε όλους τους κατόχους.- Final Fantasy XVΤο FFXV επιτέλους κυκλοφόρησε έπειτα από αμέτρητες αναβολές. Το παιχνίδι αποτελεί μια εξαιρετική προσθήκη για τη σειρά, που πρέπει να δοκιμάσουν όλοι ανεξαιρέτως. Το ότι τα γραφικά του τίτλου είναι εκθαμβωτικά είναι ένα από τα ατού του.Το τρίτο παιχνίδι της σειράς κλείνει τον κύκλο με τον καλύτερο τρόπο, διατηρώντας την δυσκολία, που χαρακτηρίζει τα παιχνίδια της From Software. Αποτελεί μία από τις ποιοτικότερες προτάσεις της χρονιάς για τους φίλους των RPG και όχι μόνο.- The Last GuardianΈνα παιχνίδι που περιμέναμε περίπου 9 χρόνια επιτέλους κυκλοφόρησε φέτος. Πρόκειται για το έπος της ομάδας του Ueda, που μας έχει δώσει στο παρελθόν τα αριστουργηματικά ICO και Shadow of the Colossus. Είναι μία από τις αποκλειστικότητες της Sony, που αξίζει να δείτε, καθώς θα σας συγκινήσει και θα σας κάνει να αγαπήσετε το... τέρας της ιστορίας, τον Trico.- Battlefield 1Η σειρά επέστρεψε δριμύτερη με setting τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.Η Activision κυκλοφόρησε το νέο Call of Duty παράλληλα με το remaster του κλασικού Modern Warfare. Πρόκειται για ένα πακέτο που δεν πρέπει να χάσει κανείς.Ένας εξαιρετικός stealth τίτλος που πατά στην επιτυχία του πρώτου μέρους. Αποτελεί ένα από τα καλύτερα action/adventures της χρονιάς.H Lara Croft επιστρέφει στο καλύτερο παιχνίδι της σειράς ως τώρα. Το sequel του παιχνιδιού του 2013 έρχεται βελτιωμένο σε όλα τα επίπεδα, προσθέτοντας όλα τα DLC που έχουν κυκλοφορήσει, αλλά και bonus ένα mode για PS VR.H σειρά επανήλθε όπως έπρεπε να έρθει από την πρώτη στιγμή. Η διασκέδαση είναι δεδομένη με την ομάδα χάκερ, DedSec, να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.Αξίζει να αναφέρουμε και μερικούς ακόμα τίτλους:Αυτή τη στιγμή, μπορείτε να βρείτε εξαιρετικές προσφορές τόσο στα φυσικά καταστήματα, όσο και στο PlayStation Store.