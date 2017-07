Pokemon GO: Ξεπέρασε τα 1,2 εκατ. δολάρια σε έσοδα

Όταν κυκλοφόρησε το Pokemon GO πριν έναν χρόνο, έγινε πολύ γρήγορα εξαιρετικά δημοφιλές όχι μόνο επειδή ανήκει στο πασίγνωστο franchise Pokemon, αλλά και επειδή έδωσε νέους τρόπους παιχνιδιού μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας. Μάλιστα, αναλυτές είχαν προβλέψει ότι ο τίτλος θα μπορούσε να φτάσει και πάνω από 1 δισ. σε έσοδα μέσα σε έναν χρόνο.Απ' ότι φαίνεται ο τίτλος τα κατάφερε και με το παραπάνω, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του Apptopia. Το Pokemon GO έφτασε τα 1,2 δισ. σε έσοδα ως τώρα και τα 752 εκατ. downloads!Παρόλο βέβαια που το παιχνίδι έγινε τόσες φορές download, ο αριθμός των ενεργών παικτών δεν είναι ανάλογος. Τον Ιούνιο το Pokemon GO είχε 60 εκατ. παίκτες, με το 20% αυτών να παίζουν σε καθημερινή βάση. Τον Μάιο, οι παίκτες ανέρχονταν στα 100 εκατομμύρια.Παρά την σοβαρή πτώση, αξίζει να σημειώσουμε ότι έχει περάσει ένας ολόκληρος χρόνος από την κυκλοφορία του τίτλου, ενώ η Niantic κάνει ό,τι μπορεί για να επαναφέρει τους παίκτες, καθώς ανακοίνωσε ένα νέο χαρακτηριστικό: raid battles.