Prey: Είστε η τελευταία ελπίδα της ανθρωπότητας

Στο πολυαναμενόμενο First-Person Shooter των Arkane και Bethesda, είστε η τελευταία ελπίδα της ανθρωπότητας. Ποιος είστε όμως; Ποιες δυνάμεις, ικανότητες και όπλα έχετε στη διάθεσή σας; Τι άλλες επιλογές μπορείτε να κάνετε και ποιος βρίσκεται μαζί με εσάς στο σκάφος Talos I; Όλα τα παραπάνω μπορείτε να τα δείτε στο νέο βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα για το παιχνίδι με την ονομασία "Only Yu Can Save The World".Το παραπάνω βίντεο χρησιμοποιεί ένα λογοπαίγνιο, καθώς ο πρωταγωνιστής του παιχνιδιού, εσείς δηλαδή, ονομάζεται Morgan Yu (προφέρεται όπως ακριβώς το "you"- εσείς δηλαδή). Ο Yu θα χρησιμοποιήσει τη στολή TranStar για να πολεμήσει στον διαστημικό σταθμό, που έχει γεμίσει από εξωγήινους εχθρούς, ώστε να σώσει την ανθρωπότητα.Παράλληλα ο Yu θα ψάξει να βρει τη δική του ταυτότητα μέσα από τις πράξεις σας και τις δικές σας επιλογές. Θα σώσετε τους επιζήσαντες στο Talos I; Θα επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε περισσότερες εξωγήινες δυνάμεις, αλλάζοντας έτσι τη φύση σας; Και τελικά πώς θα καταφέρετε να επιβιώσετε από την απειλή των εξωγήινων Typhon; Κάθε επιλογή σας παίζει ρόλο.Το Prey ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 5 Μαΐου για PlayStation 4, Xbox One και PC και αποτελεί δημιουργία της πολυβραβευμένης Arkane Studios, που μας έδωσε τα Dishonored και Dishonored 2.