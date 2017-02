Project CARS 2: H επιστροφή της απόλυτης racing εμπειρίας

H ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Με τις περισσότερες διαδρομές που είχε ποτέ παιχνίδι σε κονσόλα, μια μεγάλη γκάμα από 170 επίσημα αυτοκίνητα από τις πιο δημοφιλείς μάρκες, καθώς και υποστήριξη VR & 12K ανάλυσης.

Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Με ένα ολοκαίνουριο, ύστερα από απαίτηση των οπαδών, Online Championships game mode, που επιτρέπει στους οδηγούς να δημιουργήσουν και να συμμετέχουν σε συνεχής racing leagues, Esports built-in λειτουργικότητα από την πρώτη ημέρα (συμπεριλαμβανομένου και της Competitive Racing License διαπίστευσης), ενσωμάτωση Director/Broadcaster και streaming, αλλά και μια ποικιλία από παλιά και νέα motorsport classes συμπεριλαμβανομένων των Rallycross, IndyCar και πολλών ακόμη.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ: Κάθε επιφάνεια καλυμμένη από άσφαλτο, λάσπη, χώμα και σκόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο LiveTrack 3.0, που εισάγει δυναμική ώρα της ημέρας, εποχιακές αλλαγές, εναλλασσόμενες ατμοσφαιρικές συνθήκες και εξέλιξη κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Αντιμετωπίστε τη Μητέρα Φύση με ένα δυναμικό καιρό που τώρα περιλαμβάνει χιόνι και σας προκαλεί να αντιμετωπίστε παγωμένες διαδρομές όπως αυτής του Mercedes Benz Winter Training Ice Track στη Σουηδία. Η συγκεκριμένη πίστα στο παιχνίδι είναι πιστή αναπαράσταση ενός αποκλειστικού χώρου που έχε δημιουργήσει η Mercedes-Benz κοντά στην πόλη Sorsele στη βόρεια Σουηδία. Φτιαγμένη πάνω σε μια παγωμένη λίμνη, η πίστα αυτή διδάσκει και δοκιμάζει με τέλειο τρόπο τις ικανότητες οδήγησης στο χιόνι και στον πάγο τόσο στο παιχνίδι όσο και στην πραγματικότητα.

Το Project CARS 2 αναμένεται να κυκλοφορήσει για PlayStation 4, Xbox One και PC στα τέλη του 2017.

Η Slightly Mad Studios και η BANDAI NAMCO Entertainment επιστρέφουν για να σας προσφέρουν την πιο έντονη και αυθεντική racing εμπειρία με το Project CARS 2, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τέλος του 2017 για PlayStation 4, Xbox One, και PC.Δημιουργημένο από παίκτες και δοκιμασμένο από μια ομάδα που απαρτίζεται από παγκοσμίου κλάσεως οδηγούς, όπως τον δύο φορές νικητή Le Mans Tommy Milner, τον οδηγό της Audi Rene Rast, τον stunt οδηγό Ben Collins (Skyfall, Doctor Strange), καθώς και τον πρωταθλητή Rallycross και sim racing Mitchell DeJong, το Project CARS 2 εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη επιλογή για τους καλύτερους παγκοσμίως Esports οδηγούς και ομάδες, ενώ παράλληλα προσφέρει το πιο ολοκληρωμένο φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού για όλα τα επίπεδα των οδηγών με πλήρη ελευθερία να επιλέξουν τι και πού να οδηγήσουν. Οποιαδήποτε στιγμή. Οπουδήποτε.Το Project CARS 2 προσκαλεί τους οδηγούς ταχύτητας να προκαλέσουν μια σειρά απόδιαδικτυακούς αντιπάλους, ή να αντιμετωπίσουν την ρεαλιστική τεχνητή νοημοσύνη στο πιο όμορφο, αυθεντικά δημιουργημένο και τεχνικά προηγμένο racing simulation game του πλανήτη. Τρέξτε χωρίς όρια.Μετά την κριτική αναγνώριση και επιτυχία του Project CARS, ενός παιχνιδιού με μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες του είδους του, το Project CARS 2 ανεβάζει ταχύτητα με μια σειρά από νέα και βελτιωμένα χαρακτηριστικά και gameplay:«Είμαστε ενθουσιασμένοι που δουλεύουμε πάλι με τη Slightly Mad Studios σε ένα project τόσο σημαντικό όσο αυτό. Η επιτυχία του Project CARS μας δείχνει πως θα υπάρχει πάντα χώρος για παιχνίδια που συνδυάζουν το πάθος με την εμπειρία. Το δεύτερο επεισόδιο θα είναι μια ευκαιρία να προσφέρει νέες συγκινήσεις σε όλους τους οπαδούς και όχι μόνο» είπε ο Hervé Hoerdt, Vice President of Marketing & Digital at BANDAI NAMCO Entertainment Europe.«Είμαστε ενθουσιασμένοι με τις σημαντικές εξελίξεις που έχουμε κάνει στα physics και στη μηχανική συμπεριφορά καθενός από τα 170 οχήματα. Αυτό, σε συνδυασμό, με το πλήρως εμπλουτισμένο σύστημα προσομοίωσης καιρού και κλίματος σε όλες τις διαδρομές (60 και πάνω), καθώς και νέα τερέν με σκόνη, πάγο, χιόνι και λάσπη, κάνει το Project Cars 2 μακράν το πιο αυθεντικό και καθηλωτικό racing sim που έχει δημιουργηθεί ποτέ» είπε ο Stephen Viljoen, Game Director του Project CARS 2.