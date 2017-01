Scalebound: Ακυρώθηκε η μεγαλύτερη αποκλειστικότητα του Xbox One

H Microsoft επιβεβαίωσε επίσημα την ακύρωση του Scalebound, μίας από τις μεγαλύτερες αποκλειστικότητες του Xbox One για το 2017 και έναν από τους πιο αναμενόμενους τίτλους της χρονιάς.Η ανακοίνωση αναφέρει πως ύστερα από σύσκεψη η εταιρία αποφάσισε να τερματίσει την παραγωγή του Scalebound και πως εργάζονται σκληρά για το δυνατό line-up που ετοιμάζει η Microsoft για τους παίκτες με τα Halo Wars 2, Crackdown 3, State of Decay 2 και Sea of Thieves.Συγκεκριμένα, ο τίτλος παρά το προχωρημένο στάδιο παραγωγής του (τέσσερα χρόνια υπό ανάπτυξη), φαίνεται πως δεν θα κυκλοφορήσει για Xbox One και Windows 10 μιας και η συμφωνία μεταξύ της Microsoft και της Platinum Games αποτελεί παρελθόν. Ο τίτλος είχε ανακοινωθεί αρχικά το 2014 ως έναν από τους αποκλειστικούς τίτλους του Xbox One. Στην συνέχεια έγινε γνωστό πως θα κυκλοφορήσει και σε Windows 10 με την Microsoft να συμπεριλαμβάνει τον τίτλο στην καμπάνια του Xbox Play Anywhere.Για όσους δεν γνωρίζουν, το Scalebound αποτελούσε έναν open-world τίτλο στον οποίο ο παίκτης είχε την δυνατότητα να χειριστεί τον πρωταγωνιστή, αλλά και τον δράκο που τον συντρόφευε και να έρθει αντιμέτωπος με γιγαντιαίους εχθρούς.Ο δημιουργός του παιχνιδιού, Hideki Kamiya, είναι υπεύθυνος για πολλούς θρυλικούς τίτλους της βιομηχανίας, όπως Resident Evil 2, Devil May Cry, Okami, Bayonetta και άλλα πολλά.