Τα δωρεάν παιχνίδια του Xbox LIVE για τον μήνα Σεπτέμβριο

Forza Motorsport 5 (Xbox One) (1 - 30 Σεπτεμβρίου)

Oxenfree (Xbox One) (16 Σεπτεμβρίου - 15 Οκτωβρίου)

Hydro Thunder Hurricane (Xbox 360) (1 - 15 Σεπτεμβρίου)

Battlefield 3 (Xbox 360) (16 Σεπτεμβρίου - 30 Σεπτεμβρίου)

Κάθε μήνα, η Microsoft ανακοινώνει τα τέσσερα δωρεάν παιχνίδια, τα οποία χαρίζονται στους συνδρομητές Xbox Live Gold, της συνδρομητικής υπηρεσίας της εταιρείας, που απαιτείται αν θέλετε να παίξετε διαδικτυακώς με άλλους παίκτες. Μόλις αποκαλύφθηκαν τα δωρεάν παιχνίδια για τον Σεπτέμβριο.Να υπενθυμίσουμε ότι δίνονται δύο παιχνίδια για Xbox One και δύο παιχνίδια Xbox 360, ενώ οι χρήστες Xbox One μπορούν να παίξουν και τα τέσσερα παιχνίδια, αφού υποστηρίζονται και τα δύο του X360 μέσω του backwards compatibility. Η Microsoft έχει δηλώσει πώς όλα τα Xbox 360 Games with Gold θα είναι συμβατά με το One, κάτι το οποίο αυξάνει κατακόρυφα την αξία της συνδρομητικής υπηρεσίας για του κατόχους Xbox One.Τα Games with Gold για τον μήνα Σεπτέμβριο είναι: