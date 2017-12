The Game Awards: Οι νικητές για των «Όσκαρ» των video games

Δείτε παρακάτω την πλήρη λίστα των νικητών:

Καλύτερο Παιχνίδι της Κίνας - jx3 HD

Καλύτερο Πρωτοεμφανιζόμενο Indie (Ανεξάρτητο) Παιχνίδι - Cuphead

Καλύτερη Ομάδα eSports - Cloud9

Καλύτερος Παίκτης eSports - Lee Sang-Hyeok "Faker"

Καλύτερο Παιχνίδι eSports - Overwatch

Trending Gamer - Guy Beahm

Καλύτερο Παιχνίδι Σπουδαστών - Level Squared

Καλύτερο Indie (Ανεξάρτητο) Παιχνίδι - Cuphead

Πιο Αναμενόμενο Παιχνίδι - The Last of Us Part II

Καλύτερο Παιχνίδι σε Φορητή Συσκευή - Metroid: Samus Returns

Καλύτερο Αθλητικό/Παιχνίδι Αγώνων (Sports/Racing) - Forza Motorsports 7

Καλύτερο Παιχνίδι Στρατηγικής - Mario + Rabbids Kingdom Battle

Καλύτερο Παιχνίδι για όλες τις ηλικίες - Super Mario Odyssey

Καλύτερο Παιχνίδι Μάχης (Fighting) - Injustice 2

Καλύτερο Παιχνίδι Ρόλων (RPG) - Persona 5

Καλύτερο Παιχνίδι Περιπέτειας (Action/Adventure) - The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Kαλύτερο Παιχνίδι Δράσης (Action) - Wolfenstein II

Καλύτερο Παιχνίδι Εικονικής/Επαυξημένης Πραγματικότητας (VR/AR) - Resident Evil 7: BioHazard

Καλύτερο Παιχνίδι για Κινητά - Monument Valley 2

Καλύτερο Παιχνίδι με συνεχόμενη υποστήριξη - Overwatch

Παιχνίδι με τον Μεγαλύτερο Αντίκτυπο - Hellblade: Senua's Sacrifice

Καλύτερη Ερμηνεία - Melina Juergens ως Senua στο Hellblade: Senua's Sacrifice

Καλύτερος Ακουστικός Σχεδιασμός - Hellblade: Senua's Sacrifice

Καλύτερη Ηχητική Επένδυση/Μουσική Επιμέλεια - Nier: Automata

Καλύτερη Καλλιτεχνική Επιμέλεια - Cuphead

Καλύτερο Σενάριο (Εξιστόρηση) - What Remains of Edith Finch

Καλύτερο Game Direction (Συντονισμός/Οργάνωση/Επιμέλεια) - The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Παιχνίδι της Χρονιάς - The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το σόου της απονομής των βραβείων παρακάτω:







Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης

Σήμερα ξημερώματα έλαβαν χώρα στο Λος Άντζελες τα βραβεία για τα καλύτερα video games της χρονιάς σε ένα σόου που διοργανώνει ο βετεράνος δημοσιογράφος του χώρου, Geoff Keighley. Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά των The Game Awards και η βραδιά περιείχε ανακοινώσεις, νέα τρέιλερ παιχνιδιών, μουσικά performance και άλλα πολλά.Επί σκηνής ανέβηκαν πολλά σημαντικά πρόσωπα του χώρου, όπως ο Andrew House, που φέτος αποφάσισε να αποχωρήσει από τη θέση του CEO της Sony Interactive Entertainment, ο θρυλικός δημιουργός Hideo Kojima, που παρουσίασε ένα 8-λέπτο σοκαριστικό τρέιλερ από το νέο του παιχνίδι, Death Stranding, ο «χολυγουντιανός» σκηνοθέτης Guillermo del Toro και άλλοι πολλοί, ενώ βραβεύτηκε και η πρώτη γυναίκα developer, Carol Shaw, που είχε εργαστεί σε τίτλους της Atari από το 1978.Τα παιχνίδια με τις περισσότερες υποψηφιότητες ήταν τα: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn, Destiny 2 και Super Mario Odyssey με 6 υποψηφιότητες το καθένα. Οι νικητές της βραδιάς ήταν το The Legend of Zelda: Breath of the Wild, που κέρδισε τον βραβείο του καλύτερου παιχνιδιού της χρονιάς, του καλύτερου game direction, αλλά και action/adventure παιχνιδιού, όπως και τα Hellblade: Senua's Sacrifice, Cuphead και Overwatch, τα οποία κέρδισαν σε παραπάνω από μία κατηγορίες. To πιο αναμενόμενο παιχνίδι ψηφίστηκε από τους χρήστες και είναι το The Last of Us Part II.