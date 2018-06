The Last of Us Part II: Όλα όσα μάθαμε στην E3 2018

Η κεντρική φιλοσοφία πίσω από το gameplay είναι η “ένταση”. Η ομάδα δούλεψε για να κάνει την Ellie να φαίνεται πιο συνδεδεμένη με το περιβάλλον, αφού μπορεί να περάσει ανάμεσα και μέσα από πράγματα και να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον με τρόπο που είναι πιο ρεαλιστικός και ανθρώπινος.

Προσπάθησαν, επίσης, να κάνουν την AI των εχθρών να μοιάζει περισσότερο με πραγματικούς ανθρώπους. Για παράδειγμα, φωνάζουν ο ένας τον άλλον με το όνομα του.

Η Ellie ήταν ο κεντρικός playable χαρακτήρας και στο Left Behind, όμως στο Part II όλα τα χαρακτηριστικά έχουν φτάσει σε ένα νέο επίπεδο. Το stealth, το crafting και πολλά ακόμα “θα είναι μια καινούργια εμπειρία”, προσφέροντας περισσότερες επιλογές στους παίκτες.

Πλέον θα μπορείτε να κάνετε dodge και θα είναι βασικό κομμάτι του melee system. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε διάφορες επιφάνειες για να επιτεθείτε. Γενικά, το combat έχει εξελιχθεί, δημιουργώντας περισσότερες επιλογές και ενθουσιασμό.

Το Stealth είναι αναλογικό, δεν είστε ποτέ τελείως κρυμμένοι. Το πόσο καλά έχετε κρυφτεί εξαρτάται από το πόσο ψηλό είναι το γρασίδι και άλλα παρόμοια στοιχεία που εξαρτώνται από το περιβάλλον. Μπορείτε επίσης να κάνετε jump, δημιουργώντας πιο “πολυδιάστατο” gameplay.





Το crafting έχει διάφορες επιλογές και εξελίσσεται όταν βγάζει νόημα (βάσει την πλοκή). Υπάρχουν διαφορετικού τύπου βέλη και όχι μόνο.

Κάθε αντικείμενο που δημιουργείτε πιάνει και μια θέση στον σάκο σας.

Εξερευνώντας θα έχετε νέες επιλογές, όπως την ικανότητα να περάσετε μέσα από στενά μονοπάτια, ώστε να αιφνιδιάσετε τους εχθρούς.

Οι εχθροί έχουν το ίδιο animation με την Ellie. Δεν βλέπετε την εναλλαγή ανάμεσα στα animations, γεγονός που τους κάνει να φαίνονται πιο φυσικοί και πιο απειλητικοί.

Είναι ένα “πολύ μεγάλο παιχνίδι”. Παραμένει μια γραμμική ιστορία, αλλά ο παίκτης έχει περισσότερες επιλογές για να κινηθεί σε έναν “πολύ αχανή χώρο”. To concept του “wide linear” έχει εξελιχθεί ακόμα περισσότερο.



Όλες οι τοποθεσίες μπορούν να περιέχουν μάχες. Απειλές υπάρχουν παντού, πουθενά δεν θα είστε ασφαλής.

Η AI των εχθρών “επικοινωνεί”. Αν οι αντίπαλοι σας εντοπίσουν έναν νεκρό μέσα στο δάσος, σιγά σιγά η πληροφορία εξαπλώνεται, μέχρι που στο τέλος θα έρθουν ενισχύσεις. Δουλεύει ρεαλιστικά και η AI θα ψάξει με ρεαλιστικό τρόπο να βρει και να αντιμετωπίσει την Ellie.

Οι μολυσμένοι επιστρέφουν. Και εκεί υπάρχει εξέλιξη. Υπάρχουν καινούργιοι τύποι εχθρών, οι οποίοι συνδέονται με την ιστορία με τρόπο που βγάζει νόημα. Δεν απειλούν μόνο την Ellie, απειλούν και τους εχθρούς της.

Τα gameplay πλάνα που είδαμε στην E3 λάμβαναν χώρα στην Jackson County. Η Ellie είναι μέρος της κοινότητας και μέρος των περιπόλων που κρατάνε την περιοχή ασφαλή. Τα πράγματα ξεκινάνε “φυσιολογικά”, όμως σύντομα όλα πάνε από το κακό, στο χειρότερο.



Ακόμα και οι ανταγωνιστές είναι πιο ανθρώπινοι. Δεν είναι απλά οι κακοί, είναι πιο πολυδιάστατοι και περίπλοκοι.

Στο trailer της E3 (η σκηνή με την Ellie να χορεύει) περιέχει μια αναφορά στον Joel που πέρασε απαρατήρητη για πολλούς. Ο άντρας που μιλάει στην Ellie αναφέρει έναν “old man”, ο οποίος είναι ο Joel. Ο Druckmann επιβεβαιώνει πως “είναι κάπου εκεί έξω”.

Ο Jessie είναι υπεύθυνος για τις περιπολίες και πολύ συχνά ο Joel τον πιέζει για να κρατήσει την Ellie ασφαλή. Η Ellie έχει σχέση με μια κοπέλα, την Dina (η κοπέλα στο βίντεο).

Η σκηνή με το φιλί δημιούργησε μερικά προβλήματα, αφού οι κάμερες για το performance capture αποτρέπουν τους ηθοποιούς από το να έρθουν πολύ κοντά. Τα αρχικά πλάνα πάρθηκαν χωρίς τις κάμερες, ώστε να υπάρχει περιεχόμενο για αναφερθούν. Τα επόμενα έγιναν με χρήση κάμερας, όμως και πάλι δεν έπρεπε να βρίσκονται πολύ κοντά. Έτσι, οι δυο ηθοποιοί έπρεπε να μιμηθούν τις κινήσεις στον αέρα.

Τέλος, η ημερομηνία κυκλοφορίας θα ανακοινωθεί όταν θα είμαστε “πολύ κοντά σε αυτήν”, κάτι που δεν ισχύει ακόμα.

To The Last of Us Part II θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στο PlayStation 4.



Πηγή: VG24.gr

Όπως είχε υποσχεθεί η Sony, το The Last of Us Part II ήταν ένα από τα παιχνίδια που είδαμε στη φετινή E3 και μάλιστα είχε και το δικό του πάνελ, στο οποίο είδαμε τον creative director του τίτλου, Neil Druckmann, να μιλάει για το δεύτερο κεφάλαιο της σειράς.Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον Joel, την Ellie ως κεντρική πρωταγωνίστρια, το σύστημα μάχης και το πόσο δύσκολο ήταν να δημιουργήσουν τη σκηνή με το φιλί, κάνοντας τη όσο πιο ρεαλιστική γίνεται. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλα όσα ειπώθηκαν: