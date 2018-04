Τι λένε οι κριτικές για το God of War

Τα ελληνικά reviews για το νέο God of War δυστυχώς θα καθυστερήσουν, καθώς ακόμα δεν έχουν φτάσει στα χέρια των ελληνικών Μέσων και αναμένονται από ώρα σε ώρα. Σήμερα όμως έληξε το review embargo και μπορούμε να μάθουμε τι πιστεύουν τα διεθνή Μέσα για τη μεγάλη αποκλειστικότητα του PlayStation 4. Ο τίτλος αυτή τη στιγμή έχει Metascore [94] με 76 κριτικές!- 100/100«Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του PS4 και ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της γενιάς. Αριστούργημα.»- 100/100«Το God of War είναι ένας από αυτούς τους σπάνιους τίτλους που καθορίζουν μια ολόκληρη γενιά. Οι μάχες έχουν ρυθμιστεί στο βέλτιστο επίπεδο και το Midgard είναι γεμάτο από θαύματα κάθε είδους, που περιμένουν να εξερευνήσετε ή να νικήσετε.»- 100/100«Μια από τις καλύτερες στιγμές του PlayStation. O Kratos επανασχεδιάστηκε για ένα νέο κοινό, ενώ παράλληλα κράτησε τα καλύτερα κομμάτια από το μεγαλείο του παρελθόντος του.»- 95/100«To God of War δεν είναι απλά ένα εξαιρετικό God of War, είναι το καλύτερο ως τώρα. Η Sony Santa Monica έχει δώσει ξεκάθαρα την αγάπη της σε αυτόν τον τίτλο και προσφέρει ένα τεράστιο επίτευγμα για το gaming τόσο στους παλιούς fans, όσο και στους νέους. Μη φοβάστε, ο Kratos μεγαλώνει, αλλά είναι καλύτερος από ποτέ.»- 90/100«Το God of War είδε σημαντικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια της σειράς, αλλά σχεδόν όλες είναι προς όφελός του.»- 80/100«Παρά τα παράπονά μου για τον Atreus και τις ατέλειες του παιχνιδιού, είναι εύκολο να το προτείνει κανείς σε όλους τους κατόχους PS4. To God of War σηματοδοτεί τη μεγαλειώδη και αιματηρή επιστροφή του αγαπημένου Σπαρτιάτη...»