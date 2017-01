Το «Αποκάλυψη Τώρα» γίνεται video game

To έπος του Francis Ford Coppola ετοιμάζεται να έρθει με τις ευλογίες του σκηνοθέτη και στον κόσμο των video games. Μια ομάδα ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών ξεκίνησε καμπάνια μέσω Kickstarter, όπου ζητά περίπου 1 εκ. δολάρια για να χρηματοδοτήσει τον τριετή κύκλο ανάπτυξης.Στο παιχνίδι θα αναλάβετε το ρόλο του Captain Benjamin Wilard, όπου μπορείτε να εξερευνήσετε τον κόσμο της ταινίας, αναπτύσσοντας παράλληλα τη δική σας εκδοχή της ιστορίας."Πριν 40 χρόνια, ξεκίνησα να φτιάχνει μια ταινία που ήλπιζα να επηρεάσει γενεές θεατών. Σήμερα, έχω μαζί μου μια θαρραλέα ομάδα, που επιθυμούν να φτιάξουν μια διαδραστική έκδοση του "Αποκάλυψη Τώρα", όπου θα έχετε το ρόλο του Captain Benjamin Willard με φόντο τον Πόλεμο του Βιετνάμ. Παρακολουθώ τα video games, που εξελίσσονται σε πραγματικά ουσιώδη τρόπο εξιστόρησης και είμαι ενθουσιασμένος με τις προοπτικές που υπάρχουν για το "Αποκάλυψη Τώρα" σε μια νέα πλατφόρμα για μια νέα γενιά.", αναφέρει ο Coppola.H ομάδα ανάπτυξης αποτελείται από βετεράνους τη βιομηχανίας, που έχουν δουλέψει πάνω σε τίτλους όπως Gears of War, Battlefield, Far Cry, The Witcher, Fallout: New Vegas, DC Universe Online, Wasteland 2 και Pillars of Eternity. Στο παιχνίδι θα έχετε τη δυνατότητα να πλάσετε το δρόμο του πρωταγωνιστή, καθώς θα επηρεάζονται οι σχέσεις με τους γύρω του σε έναν psychological horror RPG τίτλο.Τα stretch goals στο Kickstarter αναφέρουν υποστήριξη για PlayStation 4, Xbox One, VR πλατφόρμες, extended soundtrack και άλλα, ενώ ο τίτλος -αν καταφέρει να χρηματοδοτηθεί- θα κυκλοφορήσει το 2020, όπου θα συμπίπτει με την επέτειο των 40 ετών από την ομώνυμη ταινία του Francis Ford Coppola.Ο ίδιος ο Copolla δεν είχε συμμετάσχει στην αντίστοιχη μεταφορά του "Νονού" σε video game από την EA το 2005.