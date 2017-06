Το Call of Duty: Modern Warfare Remastered διαθέσιμο πλέον και μόνο του

Η πλήρως ανανεωμένη έκδοση του Call of Duty 4: Modern Warfare που κυκλοφόρησε πέρυσι τον Νοέμβριο πλάι στο Call of Duty: Infinite Warfare πλέον θα γίνει διαθέσιμη και μόνη της. Υπενθυμίζουμε ότι το Call of Duty: Modern Warfare Remastered μπορούσατε ως τώρα να το αποκτήσετε αυστηρά και μόνο αγοράζοντας την Legacy Edition (και άνω) του Call of Duty: Infinite Warfare.Όπως είχαμε αναφέρει και στο Review μας, το Remaster του Modern Warfare είναι κάτι παραπάνω από απλή μεταφορά και αγγίζει τα όρια του remake. Πρόκειται για μια εξαιρετική βελτίωση του καλύτερου Call of Duty, που έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα και η Activision θα έκανε μεγάλο λάθος αν δεν το κυκλοφορούσε και αυτόνομα. Φυσικά, το είχαμε προβλέψει, όπως αναφέρουμε και στο Review μας, ότι θα κυκλοφορούσε και μόνο του το παιχνίδι, δυστυχώς όμως ίσως είναι πολύ αργά...Το παιχνίδι σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση θα κυκλοφορήσει στιςγια) προς. Λέμε ότι ίσως είναι πολύ αργά γιατί μπορεί κάποιος να βρει την Legacy Edition του Call of Duty ακόμα και με 43 ευρώ στα ελληνικά διαδικτυακά καταστήματα. Κατά συνέπεια, στα ίδια και λίγα παραπάνω ευρώ μπορεί κάποιος να αποκτήσει και τα δύο παιχνίδια πλέον. Όπως και να έχει, με όποιον τρόπο και να το κάνετε, φροντίστε να το αποκτήσετε.Αν από την άλλη, θέλετε να επιστρέψετε στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και όχι σε μοντέρνο περιβάλλον, το νέο Call of Duty: WWII θα κυκλοφορήσει στις 3 Νοεμβρίου 2017.