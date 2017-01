Το DiRT 4 ορμά στις κονσόλες μεγαλύτερο, τολμηρότερο και καλύτερο από ποτέ!

Βασικά Χαρακτηριστικά:

και ηανακοίνωσαν σήμερα ότι το DiRT 4 τρέχει με τόλμη προς το, τοκαι ταs με σκοπό να κυκλοφορήσει τον. Ακολουθώντας τα χνάρια του αναγνωρισμένου από το κοινό και τους κριτικούς DiRT Rally, τοωθεί το πάθος και την αυθεντικότητα των αγώνων εκτός δρόμου σε νέα επίπεδα, ενώ ταυτόχρονα επανεισάγει τους gamers στους αγωνιώδεις αγώνες με φορτηγά και buggies στο Landrush mode.Το DiRT 4 θα φιλοξενήσει ένα σύστημα που αλλάζει το μέλλον των racing games, το οποίο ονομάζεται «Your Stage» – ένα πρωτοποριακό εργαλείο δημιουργίας διαδρομών για αγώνες που θα σας επιτρέψει να παράγετε έναν σχεδόν ανεξάντλητο αριθμό μοναδικών πιστών με το πάτημα ενός πλήκτρου. Εσείς επιλέγετε την τοποθεσία και τις παραμέτρους της διαδρομής και στη συνέχεια το Your Stage κάνει τη σκληρή δουλειά για να δημιουργήσει μία μοναδική πίστα αγώνων που μπορείτε να δοκιμάσετε, να μοιραστείτε με τους φίλους σας και στη συνέχεια να τους προκαλέσετε να κάνουν καλύτερους χρόνους από εσάς. Το Your Stage επιτρέπει σε έμπειρους παίκτες να δημιουργήσουν μεγαλύτερες διαδρομές, με περισσότερες τεχνικές απαιτήσεις, ενώ οι νεόφερτοι στο παιχνίδι έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν πιο μικρές, εύκολες διαδρομές για να εξασκήσουν τις ικανότητές τους.Η Codemasters, γνωστή παγκόσμια για την ικανότητά της να προσφέρει άψογης ποιότητας, διασκεδαστικά racing gamesμε αυθεντική αίσθηση, ενεργοποιεί ξανά το ταλέντο και την εμπειρία της στο κόσμο των αγώνων εκτός δρόμου. Με το DiRT 4, η ομάδα προσπάθησε να συνδυάσει τις συναρπαστικές στιγμές και τον ρεαλισμό του περσινού DiRT Rallyμε την ατμόσφαιρα, την πρακτικότητα και τις αναμετρήσεις που κυριάρχησαν στα DiRT 2 και DiRT 3.Με τους κλασσικούς αγώνες που συνεχίζουν να στηρίζονται στα θεμέλια που όρισαν οι τίτλοι Colin McRae Rally, τις έντονες αναμετρήσεις του επίσημου FIA World Rallycross Championship, τις τρελές μάχες μεταξύ φορτηγών και buggies και την αστείρευτη διασκέδαση των ελεύθερων διοργανώσεων στο Joyride, οι παίκτες θα αντιμετωπίσουν προκλήσεις σε όλο τον κόσμο – από την Αυστραλία και την Ισπανία, ως την Καλιφόρνια.Το DiRT 4 σε προκαλεί («Γίνε Ατρόμητος») αντιμετωπίζοντας την ένταση, το συναίσθημα και το πάθος των αγώνων εκτός δρόμου. Αναπαριστά πιστά το μείγμα της αδρεναλίνης και του φόβου που αισθάνεται κάποιος όταν παίρνει στα τυφλά μία στροφή, αλλά και την ένταση που νοιώθει προσπαθώντας να εκτελέσει μία προσπέραση της τελευταίας στιγμής, ενώ δεν υπάρχει καθόλου χώρος στον τελευταίο γύρο του αγώνα. Οι αγώνες εκτός δρόμου έχουν να κάνουν με πολλά περισσότερα από τις τέλειες στροφές – έχουν να κάνουν με την απόφαση που θα πάρει κάποιος σε κλάσματα του δευτερολέπτου, εκεί που η τόλμη προσφέρει ανταμοιβές.• Πάνω από 50 από τα πιο συναρπαστικά αυτοκίνητα off-road της ιστορίας - Περιλαμβάνει τα Ford Fiesta R5, Mitsubishi Lancer Evolution VI, Subaru WRX STI NR4 και το Audi Sport Quattro S1 E3• 5 απίθανες τοποθεσίες αγώνων με εκατομμύρια διαδρομές - Αυστραλία, Ισπανία, Μίσιγκαν, Σουηδία και Ουαλία• Το επίσημο παιχνίδι του FIA World Rallycross Championship - Οδηγήστε στα Montalegre, Loheac Bretagne, Hell, Holjes και LyddenHill• Landrush – Αγώνες εκτός δρόμου σε μικρές πίστες με ProBuggies, Pro-2 Trucks, Pro-4 Trucks και Crosskart οχήματα στην Καλιφόρνια, στη Νεβάδα και στο Μεξικό• Joyride – Αναμετρήσεις για τον καλύτερο χρόνο σε ένα γύρο, αγώνες καταστροφής, περιοχές ελεύθερης διαδρομής και δυνατότητα αποστολής δοκιμασιών σε φίλους• DiRT Academy - Μάθετε τις δεξιότητες και τις τεχνικές των αγώνων στο Dirt Fish Rally School στην Ουάσιγκτον και εξασκηθείτε για να γίνετε ο καλύτερος!• Career Mode - Δημιουργήστε τον οδηγό σας, αγωνιστείτε σε διάφορες κατηγορίες, προσελκύστε χορηγούς και χτίστε την ομάδα σας με ξεκάθαρους στόχους και ανταμοιβές• Competitive Gaming - Ημερήσιες, εβδομαδιαίες και μηνιαίες προκλήσεις ενάντια σε παίκτες από όλο τον κόσμο• Next Generation of RaceNet - Ζωντανά ladders, πρωταθλήματα και τουρνουά, cross-platform leaderboards, βελτιωμένο σύστημα τηλεμετρίας CREST• Tuning - Βελτιώστε την απόδοση με βάση το αυτοκίνητο, την πίστα και τις καιρικές συνθήκες για να ταιριάζει καλύτερα στο στυλ με το οποίο οδηγείτε• Damage & Repairs - Οι φθορές και οι ζημιές αναπαρίστανται πιστά με ένα βελτιωμένο σύστημα καταγραφής της ζημιάς. Η ζημιά μπορεί να επισκευαστεί αν προσλάβετε Μηχανικούς που θα δουλέψουν στην Service Area της ομάδας σας ανάμεσα στις ειδικές διαδρομές, έχοντας όμως διαθέσιμο συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο.