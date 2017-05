Το Far Cry 5 «οργώνει» στην Αμερική - Δείτε όλα τα trailers και τις φωτογραφίες

Η Ubisoft, όπως είχε ανακοινώσει, αποκάλυψε το Far Cry 5 μέσα από νέα trailers και φωτογραφίες. Η διάσημη σειρά επιστρέφει και όπως φαίνεται μέσα από το trailer, οι παίκτες θα έχουν ξανά τη δυνατότητα να οδηγήσουν οχήματα, να πολεμήσουν με όπλα και να πετάξουν ακόμα και αεροπλάνα.Ο παίκτης καταφθάνει στη φανταστική Hope County στην Montana των ΗΠΑ, όπου οι φανατικοί του Project at Eden's Gate έχουν καταλάβει την περιοχή. Έτσι, ο ίδιος καλείται να συγκεντρώσει πολίτες που δεν συμφωνούν με την ιδεολογία των φανατικών και να δημιουργήσουν την Resistance και να τους πολεμήσουν.Φυσικά, υπάρχει για άλλη μια φορά ένας κεντρικός "κακός", ενώ πολλά features, όπως o map editor, επιστρέφουν. Ακόμη έγιναν γνωστοί τρεις χαρακτήρες που μπορείτε να γνωρίσετε μέσα από τα trailers παρακάτω.Στο τιμόνι της ανάπτυξης βρίσκεται η Ubisoft Montreal. Το Far Cry 5 αναμένεται να κυκλοφορήσει στιςγια PC, PlayStation 4, Xbox One με υποστήριξη των PS4 Pro και Project Scorpio για τις αντίστοιχες εκδόσεις.