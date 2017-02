To For Honor κατακτά την κορυφή των UK charts

For Honor Sniper Elite 4 Grand Theft Auto V FIFA 17 Battlefield 1 Resident Evil 7: Biohazard Call of Duty: Infinite Warfare Rocket League Forza Horizon 3 Watch Dogs 2



To For Honor της Ubisoft κατέκτησε τα UK charts σύμφωνα με το Chart-Track για την εβδομάδα που πέρασε. Πρόκειται για το πρώτο No.1 της Ubisoft έπειτα από το Tom Clancy's The Division τον Μάρτιο του 2016.Το Chart-Track αναφέρει ότι είναι το μεγαλύτερο "εντελώς" νέο IP (νέα σειρά/νέο παιχνίδι στην ουσία), που πλασάρεται στο No.1 μετά το No Man's Sky. Το 57% των πωλήσεων ανήκουν στην έκδοση PS4, με το υπόλοιπο 43% στο Xbox One.To Sniper Elite 4 κατάφερε να φτάσει το No.2, με το Grand Theft Auto V να κρατά σταθερά την τρίτη θέση. Λίγο παρακάτω βλέπουμε το Forza Horizon 3 να επανέρχεται στο top 10, στη θέση 9. Δείτε τα 10 παιχνίδια με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Αγγλία για την εβδομάδα που πέρασε παρακάτω: