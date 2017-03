Το Horizon Zero Dawn έχει ήδη πουλήσει 2,6 εκ. κομμάτια!

Το Horizon Zero Dawn αποτελεί ένα από τα πιο "καυτά" παιχνίδια σε μια χρονιά που ήδη έχουν κυκλοφορήσει εξαιρετικά παιχνίδια. Το σερί των εξαιρετικών αποκλειστικών τίτλων για το PlayStation 4 της Sony συνεχίζεται μετά τα Gravity Rush 2, Nioh και Yakuza 0, με το Horizon Zero Dawn να κλέβει τις καρδιές των κριτικών, αλλά και των καταναλωτών απ' ότι φαίνεται.H Sony ανακοίνωσε ότι μέσα σε δύο μόλις εβδομάδες, ο τίτλος κατάφερε να πουλήσει 2,6 εκ. κομμάτια! Το νούμερο αυτό περιλαμβάνει φυσικά αντίτυπα, αλλά και ψηφιακά, που πωλήθηκαν μέσω του PlayStation Store.Πρόκειται για την πιο επιτυχημένη νέα IP (νέα σειρά) της Sony για το PlayStation 4 και είναι το πιο επιτυχημένο ντεμπούτο της Guerrilla Games, που μας έχει δώσει και τη σειρά Killzone.«Γνωρίζαμε ήδη ότι το Horizon Zero Dawn θα είναι κάτι το ιδιαίτερο, οπότε το να δούμε αυτήν την απίστευτη αντίδραση από τους φαν για έναν νέο κόσμο μας έδωσε μεγάλη ικανοποίηση.», ανέφερε ο Shawn Layden, επικεφαλής των Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios. «Η Guerrilla δημιούργησε ένα παιχνίδι εξαιρετικό και η αντίδραση που βλέπουμε από τους fans με τις ώρες gameplay και τις άπειρες φωτογραφίες που μοιράζονται από το παιχνίδι, δείχνει τον τεράστιο αντίκτυπο που είχε.»Ο Hermen Hulst, επικεφαλής της Guerrilla ανέφερε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που κριτικοί και παίκτες αγκάλιασαν το Horizon Zero Dawn. H ανάπτυξη του παιχνιδιού ήταν γεμάτη αγάπη, γι' αυτό παίρνουμε μεγάλη ικανοποίηση που βλέπουμε το ίδιο πάθος και ενθουσιασμό και από το gaming κοινό.»O Hulst επιβεβαίωσε επίσης ότι η Guerrilla δουλεύει ήδη επάνω σε ένα story expansion για το παιχνίδι, χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.