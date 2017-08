To Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds απέκτησε ημερομηνία κυκλοφορίας

Το Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds θα κυκλοφορήσει στις 7 Νοεμβρίου αποκλειστικά για το PlayStation 4. Για να το παίξετε, απαιτείται να έχετε στην κατοχή σας το βασικό παιχνίδι, Horizon Zero Dawn.

Πριν λίγες ώρες, η Guerrilla Games ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας για το πολυαναμενόμενο DLC (Expansion) του Horizon Zero Dawn, The Frozen Wilds. Το εν λόγω επιπρόσθετο περιεχόμενο θα συνεχίζει την ιστορία της Aloy και θα εμπλουτίζει το story του τίτλου, ταξιδεύοντας μας στον παγωμένο Βορρά.Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το DLC θα κυκλοφορήσει στις 7 Νοεμβρίου, φέρνοντας μαζί μια νέα περιοχή, νέα μυστήρια και νέες επικίνδυνες μηχανές. Για τους ενδιαφερόμενους, το επιπρόσθετο περιεχόμενο είναι διαθέσιμο για προ-παραγγελία στα 19.99€, μέσω του PlayStation Store, ενώ για τους κατόχους του PS Plus είναι διαθέσιμο στα 17.99€. Με τη προ-παραγγελία θα έχετε πρόσβαση και σε ένα avatar του τίτλου.To Horizon Zero Dawn είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς, καθώς έως τις 30 Απριλίου είχε φτάσει ήδη τα 3,4 εκατ. αντίτυπα, ενώ το παιχνίδι βρίσκεται συχνά στην κατάταξη με τα 10 παιχνίδια με τις μεγαλύτερες πωλήσεις.