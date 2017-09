To L.A. Noire έρχεται σε PS4, Xbox One, Switch και VR

Το L.A. Noire θα κυκλοφορήσει στις 14 Νοεμβρίου 2017 για PS4, Xbox One, Switch.



To L.A. Noire είναι ένα αστυνομικό θρίλερ, που κυκλοφόρησε το 2011 για PS3, Xbox 360 και PC και απέσπασε πολύ καλές κριτικές από τον Τύπο και το κοινό. Όσοι όμως δεν καταφέρατε να το παίξετε τότε, θα έχετε την δυνατότητα να το κάνετε, με βελτιωμένα γραφικά, καθώς η Rockstar ανακοίνωσε την remastered έκδοση, η οποία θα κυκλοφορήσει για τις κονσόλες αυτής της γενιάς μέσα στο έτος.Πιο συγκεκριμένα στο PS4 θα τρέχει σε native ανάλυση 1080p, ενώ θα υπάρχει και 4K υποστήριξη για την Pro έκδοση της κονσόλας της Sony, αλλά και για το Xbox One X. Τα textures όπως και τα εφέ θα είναι υψηλής ανάλυσης, ενώ οι φωτισμοί και τα καιρικά φαινόμενα θα έχουν υποστεί βελτιστοποίηση. Επιπρόσθετα, για πρώτη φορά παιχνίδι της Rockstar θα έρθει και σε κονσόλα της Nintendo με το Switch να λαμβάνει την πλήρη έκδοση του παιχνιδιού, ενώ θα υποστηρίζει και motion και touch controls.Όσον αφορά το περιεχόμενο του παιχνιδιού, το L.A. Noire θα περιλαμβάνει το αρχικό παιχνίδι, όπως και όλα τα DLC που έχουν κυκλοφορήσει. Θα έχετε την δυνατότητα να επισκεφτείτε το Los Angeles το 1940 και να αναλάβετε υποθέσεις βασισμένες σε αληθινά εγκλήματα. Κάθε επιτυχημένη λύση μιας υπόθεσης θα σας φέρνει μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα σας σαν detective, αλλά και ένα βήμα πιο κοντά στην καρδιά των εγκληματικών οργανώσεων του Los Angeles.Τέλος, ένα spin-off του παιχνιδιού, με την ονομασία L.A. Noire: The VR Case Files θα κυκλοφορήσει σε HTC Vive, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμα ημερομηνία. Θα περιλαμβάνει 7 αποστολές από το βασικό παιχνίδι, ειδικά σχεδιασμένες για VR.