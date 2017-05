Το Overwatch γίνεται ενός έτους και η Blizzard γιορτάζει

Με αφορμή την συμπλήρωση του 1ου χρόνου κυκλοφορίας του παιχνιδιού “φαινόμενο” με πάνω από 100 βραβεία «Game of the year» η Blizzard γιορτάζει και το προσφέρει για περιορισμένο χρονικό διάστημα στην μοναδική τιμή των 29,99€ για όλα τα format (PS4 – XBOX ONE & PC).Βρείτε την μοναδική προσφορά του Overwatch σε όλα τα ενημερωμένα καταστήματα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και μπείτε στον μοναδικό κόσμο του Overwatch.Το Overwatch είναι ένα παιχνίδι shooter (βολών) πρώτου προσώπου, το οποίο προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των παικτών, οι οποίοι προσπαθούν να επικρατήσουν στις φρενήρεις μάχες.