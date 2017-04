Το Saints Row 2 δωρεάν για 2 μόνο ημέρες!

To GOG.com ανακοίνωσε τις νέες του προσφορές σε τίτλους της Deep Silver. Ανάμεσα και σε αυτούς και η σειρά Saints Row με το τέταρτο μέρος να κοστίζει μόλις 4.99 ευρώ και το Gat out of Hell 3.79 ευρώ.Εκτός από τις συγκεκριμένες εκπτώσεις, προσφέρει το Saints Row 2 εντελώς δωρεάν! Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας ή να δημιουργήσετε έναν φυσικά χωρίς κάποιο κόστος. Το Saints Row 2 αποτελεί κατά κοινή ομολογία το καλύτερο παιχνίδι της σειράς, θυμίζοντας το gameplay της σειράς Grand Theft Auto και παραδίδοντας παράλληλα γερές δόσεις ακραίου χιούμορ.Εκτός των Saints Row, σε έκπτωση βρίσκονται και τα Metro 2033 και Last Light στις Redux εκδόσεις τους και η σειρά Risen. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν μία εβδομάδα, ενώ το το Saints Row 2 θα είναι δωρεάν για τις επόμενες δύο μέρες.