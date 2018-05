Το State of Decay 2 σε προσκαλεί να βιώσεις την απόλυτη εμπειρία επιβίωσης ζόμπι!

Το State of Decay 2 που κυκλοφορεί αποκλειστικά από τα Microsoft Studios, αναπτύχθηκε από Undead Labs και αποτελεί την κορυφαία εμπειρία επιβίωσης ζόμπι. Ξεκινώντας από το αρχικό State of Decay το 2013, ο επιτυχημένος τίτλος έχει αγαπηθεί από εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι έχουν χαράξει μία μοναδική διαδρομή διαφυγής.









Πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία του για το Xbox 360, το επιτυχημένο State of Decay επιστρέφει! Το sequel State of Decay 2 έχει ανάλυση 4Κ και HDR, καλύτερες υφές, βελτιωμένους φωτισμούς, αυξημένο draw distance, νέα animation, μοναδικούς playable χαρακτήρες και ακόμη περισσότερα ζόμπι, ενώ κυκλοφορεί στην οικογένεια συσκευών Xbox One και Windows 10 PC!Στο ανανεωμένο State of Decay 2, ο κάθε επιζών, με ένα μοναδικό μίγμα χαρακτηριστικών, που καθορίζουν τις ενέργειές του, έρχεται αντιμέτωπος με μία ολόκληρη κοινότητα παικτών και καλείται να δημιουργήσει το δικό του μονοπάτι και να επιβιώσει ανάμεσα στα ζόμπι. Καμία ιστορία δεν είναι ίδια. Η ταυτότητα του κάθε gamer διαμορφώνεται από τις επιλογές του, κάθε επιλογή μπορεί να διαμορφώσει μία ολόκληρη κοινότητα, ενώ κάθε «θάνατος» είναι αναντικατάστατος, μη δίνοντας περιθώρια για λάθη.Εξερευνήστε και εσείς έναν ανοιχτό κόσμο γεμάτο ζόμπι, εχθρούς, επιζώντες και πολύτιμους πόρους και εργαλεία που είναι απαραίτητα για την επιβίωσή σας.