Το Xbox One S καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικές προσφορές!

Το Xbox καλωσορίζει την άνοιξη και ενθουσιάζει κάθε gamer με μοναδικές προσφορές. Μέχρι και τις 10 Μαΐου, αποκτήστε τα μοναδικά bundles Xbox One S, με δώρο ένα λευκό ή μαύρο χειριστήριο, μία τρίμηνη συνδρομή Xbox Live Gold, και 2 παιχνίδια, το Halo 5 και το Gears of War Ultimate Edition!Απογειώστε την εμπειρία σας με τα μοναδικά δώρα που προσφέρει η πιο δυνατή κονσόλα της αγοράς, Xbox One S, και απολαύστε ατελείωτες ώρες gaming. Ένας κόσμος διασκέδασης σας περιμένει με την τρίμηνη συνδρομή Xbox Live Gold, που σας δίνει τη δυνατότητα να παίξετε online παιχνίδια με φίλους από όλο τον κόσμο καθώς και 4 παιχνίδια το μήνα χωρίς επιπλέον χρέωση. Μαζί με τη συνδρομή και το τηλεχειριστήριο που προσφέρει το αγαπημένο Xbox One S, θα έχετε δώρο και 2 κορυφαία παιχνίδια, το Halo 5 και το Gear of War Ultimate Edition.Με περισσότερα από 100 αποκλειστικά παιχνίδια, ενσωματωμένο 4Κ Ultra HD Blu-ray και δυνατότητα ροής βίντεο 4Κ, το Xbox One S της Microsoft προσφέρει την απόλυτη εμπειρία ψυχαγωγίας. Η αγαπημένη κονσόλα των gamers χαρακτηρίζεται από εκπληκτική εικόνα υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης, ολοζώντανα χρώματα και λεπτό σχεδιασμό και μέχρι τις 10 Μαΐου προσφέρει τα πιο μοναδικά δώρα!Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 10 Μαΐου! Μην τη χάσετε!