Bayonetta 1 + 2 - Review: Δύο κλασικά παιχνίδια δράσης σε φορητή μορφή

Βαθμολογία: 8/10



Τα παιχνίδια μάς παραχωρήθηκαν από την Nintendo Distributor Hellas (CD Media) για τις ανάγκες του Review.



Bayonetta & Bayonetta 2Nintendo Switch / Wii UNintendo SwitchPlatinum GamesNintendoAction / Hack n' Slash18+16 Φεβρουαρίου 2018Ένα από τα είδη παιχνιδιών που δυστυχώς πλέον δεν βλέπουμε τόσο συχνά όσο στο παρελθόν, είναι τα αγνά action games και πιο συγκεκριμένα, το είδος των hack n' slash. Παιχνίδια όπως τα Devil May Cry και God of War, μαζί με άλλους τίτλους, όπως η σειρά Ninja Gaiden, μεγαλούργησαν στις προηγούμενες γενιές, αλλά φαίνεται να έχουν μείνει εκεί.Ένα από τα παιχνίδια που κατάφερε να ξεχωρίσει το 2010, ακόμα και απέναντι στον ανταγωνισμό που αναφέραμε, ήταν το Bayonetta της Platinum Games. Η εταιρεία τότε ακόμα άγνωστη, κατάφερε και κέρδισε τις εντυπώσεις με μερικούς από τους δικούς της original τίτλους. Το Bayonetta έπαιξε ίσως τον σημαντικότερο ρόλο σε αυτήν την πορεία της εταιρείας. Και δεν είναι τυχαίο κάτι τέτοιο.Το παιχνίδι αποτελεί δημιουργία του Hideki Kamiya, του δημιουργού της σειράς Devil May Cry και του όρου "stylized action". Ο Kamiya θέλησε να επιτύχει μακριά από την Capcom πλέον, δημιουργώντας ένα νέο franchise με το θηλυκό αντίστοιχο του Dante από το Devil May Cry. Το αποτέλεσμα ήταν η μάγισσα Bayonetta με το ομώνυμο παιχνίδι. Ο τίτλος κυκλοφόρησε σε Xbox 360 και PS3 το 2010 και κατάφερε να κερδίσει κριτικούς και κοινό χάρη στην εξαιρετική ποιότητα του gameplay του και το βάθος των μηχανισμών του. Σήμερα θεωρείται ένας από τους καλύτερους action τίτλους που έχουν κυκλοφορήσει.Τo αναπόφευκτο sequel ήρθε το 2014 στο Wii U της Nintendo ως αποκλειστικότητα. Έλαβε βραβεία από κάθε μεριά του κόσμου, όμως δυστυχώς η βάση χρηστών της κονσόλας, δεν επέτρεψε να το απολαύσουν όλοι οι fans του πρώτου τίτλου. Μαζί με το Bayonetta 2, η Nintendo έδινε ως δώρο, το port του πρώτου παιχνιδιού.Ερχόμαστε στο 2018. H επιτυχία του Nintendo Switch έχει ήδη ανοίξει δρόμους για πολλές νέες κυκλοφορίες, ενώ η βιβλιοθήκη της συσκευής εμπλουτίζεται συνεχώς. Με την ανακοίνωση της ανάπτυξης του Bayonetta 3 αποκλειστικά για το Nintendo Switch, η εταιρεία είδε μια μοναδική ευκαιρία, που αποτελεί win win κατάσταση για όλους και φέρνει τα πρώτα δύο παιχνίδια της σειράς στην υβριδική κονσόλα της Nintendo. Bayonetta on the go λοιπόν και επιτέλους ευκαιρία να δει περισσότερος κόσμος το δεύτερο μέρος.Η σειρά όπως προαναφέραμε αποτελεί δημιούργημα του Kamiya, το οποίο σε πολλά σημείο μοιάζει με το έταιρο action game του ιδίου, τη σειρά Devil May Cry. Αναμενόμενα λοιπόν, το Bayonetta δεν είναι απλά ένα παιχνίδι που μοιάζει με το DMC, αλλά αποτελεί εξέλιξη αυτού. Κεντρικό κομμάτι των παιχνιδιών είναι η πρωταγωνίστρια, η Umbran Witch, Bayonetta. Πρόκειται για έναν θηλυκό χαρακτήρα με υπέρμετρη σεξουαλικότητα, που βγαίνει σχεδόν σε κάθε σκηνή του παιχνιδιού. Ο ερωτισμός ήταν ένα από τα σημεία-κλειδιά για τον δημιουργό παράλληλα με το "μοδάτο" design, που συνθέτουν το ίματζ του παιχνιδιού.Το στυλ των παιχνιδιών και ο εικαστικός τόνος που ακολουθείται πετυχαίνει τον στόχο του δημιουργού, όπως αναφέρεται αυτός πιο πάνω. Αξίζει να σημειώσουμε όμως, ότι η σεξουαλικότητα και ο όρος "μόδα" δεν έχουν την ίδια μορφή στην ιαπωνική κουλτούρα και στη δική μας δυτική. Αυτό σημαίνει ότι το στυλ του Bayonetta ίσως δεν αποτελεί τόσο ελκυστικό θέαμα για τη δική μας οπτική. Φυσικά πολλοί θα διαφωνήσουν, και με το δίκιο τους, αφού πρόκειται για υποκειμενικό τομέα, όμως είναι κάτι το οποίο δίχασε το κοινό από την πρώτη κυκλοφορία και συνεχίζει και τώρα.Τα παραπάνω στοιχεία έρχονται να ταιριάξουν με το στοιχείο της υπερβολής, που επίσης αναβλύζει από κάθε σημείο του τίτλου. Η Bayonetta θα παλέψει με θεούς και δαίμονες, καθώς θα τρέχει πάνω σε ουρανοξύστες ή θα αποτρέπει την τελευταία στιγμή την καταστροφή του κόσμου ολόκληρου. Είναι από τα παιχνίδια, που δίνουν ικανοποίηση όχι μόνο μέσω του gameplay, αλλά και μέσω της ιαπωνικής εμμονής για υπέρτατη νίκη απέναντι σε υπέρτατα όντα.Το σενάριο των δύο τίτλων δεν αποτελεί πόλο έλξης του ενδιαφέροντος, όμως είναι αρκετά βαθύ για να δικαιολογήσει όλα τα υπόλοιπα επιμέρους στοιχεία και παράλληλα διατηρεί συνοχή σε όλα τα μήκη και πλάτη του. Επίσης αναδεικνύει την αγάπη του δημιουργού για τη μουσική με τα collectibles, τον ρυθμό που επικρατεί και τα κεφάλαια που χωρίζονται σε verses. Επιπλέον, βλέπουμε αμέριστο fan service μέσω λεπτομερειών για προηγούμενα παιχνίδια του Kamiya ή αναφορές σε pop culture αντικείμενα.Ο κόσμος της Bayonetta δεν βγάζει κανένα νόημα και αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της σειράς. Οι πρωταγωνιστές είναι κουλ και άνετοι, έχουν φίλους τα γνωστά sidekicks που προσφέρουν το κωμικό στοιχείο και παράλληλα η ιστορία που έχει σχέση φυσικά με τη σωτηρία του κόσμου τροφοδοτείται από αρκετά βαθύ lore. Η Bayonetta είναι μια μάγισσα, που έχει χάσει τη μνήμη της στο πρώτο παιχνίδι και προσπαθεί να την ανακτήσει, καθώς θα ταξιδέψει στις 4 διαστάσεις: τον Παράδεισο, την Κόλαση, το Καθαρτήριο, αλλά και τον Κόσμο των Ανθρώπων. Οι άγγελοι είναι κακοί και οι δαίμονες καλοί ή κάτι τέτοιο τέλοσπάντων, με την Bayonetta να χρησιμοποιεί τις δυνάμεις της (και τα μαλλιά της...) για να φέρει ως σύμμαχο στις μάχες δαίμονες από την Κόλαση.Η κατάσταση είναι αρκετά πιο πολύπλοκη αφού θα μάθετε για το παρελθόν της πρωταγωνίστριας, τους σκοπούς των Sages και των Witches, προδοσίες, εκδίκηση και άλλα τέτοια. Στην τελική όμως, τα στυλιζαρισμένα cutscenes που είναι γεμάτα δράση ως επί το πλείστον έχουν σκοπό να σας ανεβάσουν την αδρεναλίνη για να μπείτε στο gameplay δυναμικά. Τα δύο παιχνίδια διαρκούν περίπου 15-20 ώρες σύνολο και ενώ το δεύτερο έχει μια καλύτερη ροή σαν ιστορία, αξίζει να τα δείτε σαν σύνολο και με τη σειρά, ειδικότερα από τη στιγμή που περιμένουμε και το τρίτο μέρος.Μιας και αναφερθήκαμε στη διάρκεια, να πούμε ότι το πακέτο έχει αρκετά μεγάλη αντοχή στον χρόνο, καθώς είναι ιδιαίτερα ελκυστικοί και οι δύο τίτλοι για δεύτερο και τρίτο playthrough, τόσο με τα μπόλικα επίπεδα δυσκολίας, όσο και με το επίπεδο εκμάθησης της μάχης. Ειδικότερα στο δεύτερο παιχνίδι, θα λάβετε περισσότερα όπλα από τα βασικά και θα μπορείτε να πειραματιστείτε με τις δυνατότητες της Bayonetta, αφού μπορεί να τοποθετήσει ένα όπλο στο κάθε άκρο της και θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο είδη κάθε φορά.Οι μάχες των τίτλων είναι εξαιρετικά μελετημένες, όπως είναι γενικότερα ο gameplay τομέας τους. Κάθε μάχη είναι διαφορετική από την προηγούμενη και η ποικιλία των εχθρών (αν και καλύτερη στο δεύτερο μέρος) δίνει κίνητρο να συνεχίσετε. Ανά τακτά διαστήματα θα μάχεστε με αδιανόητα bosses, που κάνουν τη λέξη υπερβολή πλέον να μην σημαίνει κάτι. Στον πρώτο τίτλο έχουμε μερικά QTEs με instant deaths, αλλά και κάποια spikes στη δυσκολία που χαλούσαν τη ροή, όμως λείπουν από τον δεύτερο τίτλο, ενώ στο δεύτερο παιχνίδι έχουμε κάποιες μικροβελτιώσεις, που τελειοποιούν τη συνταγή του πρώτου, όπως για παράδειγμα τα Umbran Climaxes, τις μεγαλύτερες πίστες ή τη δυνατότητα παραμετροποίησης των κουμπιών.Εκτός από τις μάχες, θα έχετε μερικά chase sequences, μερικά bonus rounds και μερικά puzzles με ανταμοιβή collectibles. Σε αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάποιες platforming δυνατότητες ή το Witch Time. Το Witch Time είναι ένα από τα κομβικά σημεία του gameplay του Bayonetta και συνοδεύει το βαθύ σύστημα με τα combos. Όταν αποφεύγετε κάποια επίθεση, έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε το Witch Time, αν ο συγχρονισμός σας είναι σωστός, που σας επιτρέπει να κινηθείτε πιο γρήγορα ή να δείτε στην ουσία τους εχθρούς να κινούνται πιο αργά.Όσον αφορά τα βασικά της μάχης, η Bayonetta, όπως και ο Dante, διαθέτει όπλα αλλά και τις γροθιές/κλωτσιές της, τα οποία σε συνδυασμό με τις μαγικές της δυνάμεις μπορούν να επιφέρουν μεγάλη ζημιά στους αντιπάλους. Το combo system φαίνεται απλό στην αρχή, αλλά όσο παίζετε, τόσο θα συνειδητοποιείτε ότι είναι απύθμενο σχεδόν, ενώ η πρωταγωνίστρια έχει και ειδικές επιθέσεις όπως τα torture attacks (σαν fatalities) ή τα umbran climaxes. Η φίλη μας μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μαλλιά της και μαγεία για να δημιουργήσει αντικείμενα και δαίμονες που θα κατατροπώσουν τους εχθρούς σας.Όλα τα παραπάνω γίνονται μέσω απλών χειρισμών για αρχάριους, στους οποίους μπορούν να εντρυφήσουν και οι πιο έμπειροι. Ιδανικό με λίγα λόγια. Επιπρόσθετα, υπάρχει ένα "Easy" επίπεδο δυσκολίας που επιτρέπει πολλαπλά combos με το πάτημα ενός κουμπιού, αλλά έχουμε και το στοιχείο που είδαμε στο Wii U, τα touch controls. Μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι χρησιμοποιώντας την οθόνη του Switch και μόνο. Μπορείτε να κινήσετε την Bayonetta, αλλά και να επιτεθείτε στους εχθρούς σας. Δεν υπάρχει λόγος να παίξει έτσι κάποιος μυημένος στο είδος, αλλά ίσως βρει τρόπο να παίξει ένα τέτοιο παιχνίδι, κάποιος αρχάριος. Για τους έμπειρους φυσικά, το Pro Controller είναι μια καλή επένδυση, αν και οι δύο τίτλοι παίζονται άνετα και με τα Joy-Cons.Στο δεύτερο παιχνίδι υπάρχει ένα multiplayer mode, Tag Climax, για δύο παίκτες που σας επιτρέπει να μαχηθείτε μαζί με έναν φίλο ή μέσω online εύρεσης με κάποιον άλλο χρήστη σε κάποιες συγκεκριμένες μάχες. Επιπλέον έχουμε local multiplayer αυτή τη φορά, που παίζεται με δύο κονσόλες συνδεδεμένες και δύο αντίτυπα του παιχνιδιού.Οι προσθήκες της Switch έκδοσης περιορίζονται δυστυχώς στην υποστήριξη Amiibo, που σας επιτρέπουν να αποκτήσετε halos, νομίσαματα του παιχνιδιού, και κατά συνέπεια διάφορα αντικείμενα που μπορούν να σας βοηθήσουν με boosts ή buffs, τα οποία αγοράζετε εντός. Επιπλέον θα βρείτε τα κοστούμια που υπήρχαν και στην Wii U έκδοση, όπου η Bayonetta μπορεί να επωφεληθεί και από gameplay perks και όχι μόνο εμφανισιακές αλλαγές. Θα βρείτε το κοστούμι της Samus από τη σειρά Metroid, το φόρεμα της Peach και άλλα.Η μεγαλύτερη απογοήτευσή μας με το συγκεκριμένο πακέτο έχει να κάνει με τον τεχνικό τομέα και συγκεκριμένα με τις αναλύσεις, οι οποίες έχουν παραμείνει στα 1280x720, είτε docked, είτε σε φορητή μορφή. Ενώ το 720p σε φορητό είναι αρκετό, δυστυχώς, το Bayonetta είναι ένα παιχνίδι που έχει σχεδιαστεί για μεγάλες οθόνες. Η χαοτική μορφή των μαχών του δεν επιτρέπει την ευκρινή θέαση των όσων συμβαίνουν ανά πάσα στιγμή και κουράζει ελαφρώς. Από την άλλη, η χαμηλή ανάλυση δεν στέκεται καλά σε μεγαλύτερη οθόνη, σε docked mode, ειδικότερα με τα standards του 2018. Και τα δύο παιχνίδια αποτελούν απλά ports.Ελπίζαμε σε κάποιο είδος remaster για τον πρώτο τίτλο έστω, καθώς δείχνει κάπως την ηλικία του, ειδικότερα αν λάβουμε υπόψη και τo έντονο aliasing, αλλά και τα μουντά χρώματα, σε σχέση με την αρχική έκδοση του Xbox 360. Με λίγα λόγια, στα θετικά του πρώτου παιχνιδιού όσον αφορά τα τεχνικά, θα βρείτε μόνο τη φορητότητα. Σημαντικό σημείο μεν, αλλά θα θέλαμε και κάτι παραπάνω. Το δεύτερο παιχνίδι είναι αυτό που είναι εμφανώς βελτιωμένο, κυρίως γιατί έχει να ανταγωνιστεί μόνο με την έκδοση Wii U, την οποία και προσπερνά πολύ εύκολα, καθώς τρέχει με πολύ καλύτερες επιδόσεις και πολύ κοντά πλέον στα σταθερά 60fps. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι τα loading times έχουν μειωθεί αισθητά σε σχέση με τις εκδόσεις Wii U.Είναι σημαντικό ότι πλέον θα μπορέσουν να δουν περισσότεροι gamers το δεύτερο παιχνίδι, καθώς οι πιθανότητες λένε ότι θα έχετε παίξει τον πρώτο, αλλά όχι τον δεύτερο τίτλο, οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και πλέον δεν χρειάζεστε Wii U για να το δείτε.H βιβλιοθήκη του Nintendo Switch εμπλουτίζεται με δύο από τα καλύτερα action παιχνίδια των τελευταίων ετών. Το πακέτο προσφέρει αμέτρητες ώρες ποιοτικότατου hack n' slash, το οποίο μάλιστα δένει ιδανικά με τις δυνατότητες φορητότητας που προσφέρει η κονσόλα. Είναι κρίμα που δεν είδαμε κάποια βελτίωση στην ανάλυση των παιχνιδιών ή κάπου αλλού στην ποιότητα της εικόνας, όμως οι επιδόσεις παραμένουν εξαιρετικές ακόμα και σε φορητή μορφή.Η Nintendo έκανε μια εξαιρετική επιλογή με την κυκλοφορία αυτής της συλλογής, τόσο για να μας προετοιμάσει για το Bayonetta 3, όσο και για να καταφέρουν να δουν περισσότεροι fans το δεύτερο μέρος της σειράς, που ως τώρα είχε κυκλοφορήσει μόνο στο Wii U.Αν ο εικαστικός τόνος είναι του γούστου σας και δεν έχει τύχει να παίξετε στο παρελθόν τους δύο τίτλους, ετοιμαστείτε για μια αξέχαστη εμπειρία.