Donkey Kong Country: Tropical Freeze - Review: Από τα καλύτερα platformers των τελευταίων ετών

Donkey Kong Country: Tropical FreezeNintendo Switch / Wii UNintendo SwitchRetro StudiosNintendoPlatformer3+4 Μαΐου 2018Από την κυκλοφορία του Switch και μέχρι σήμερα, η Nintendo μάς έχει προσφέρει καινούριες κυκλοφορίες σχεδόν από κάθε μεγάλο της franchise, όπως τα Mario, The Legend of Zelda, Xenoblade Chronicles και ορισμένα που έρχονται εντός του 2018. Στην περίπτωση του Donkey Kong θα πρέπει προς το παρόν να αρκεστούμε στην επανακυκλοφορία ενός τίτλου που είδαμε τέσσερα χρόνια πριν στο Wii U. Το Donkey Kong Country: Tropical Freeze επανέρχεται στην “υβριδική” κονσόλα της Nintendo και δίνει μια καλή ευκαιρία σε όσους δεν είχαν ασχοληθεί με τον τίτλο, να βιώσουν την περιπέτεια του διάσημου γοριλάκου και της παρέας του. Μένει να δούμε αν ο platformer τίτλος που είχε αποσπάσει πολύ καλές κριτικές στην αρχική του μορφή μπορεί να σταθεί το ίδιο καλά και στο Switch, αλλά και αν μπορεί να προσφέρει κάτι και στους παλαιότερους παίκτες.Στο Donkey Kong Country: Tropical Freeze καλούμαστε να χειριστούμε τον αγαπημένο ήρωα, καθώς υπερασπίζεται το βασίλειό του από την εισβολή των Snowmads. Πρόκειται για ζώα που είναι σχεδιασμένα με βάση τη μυθολογία των Vikings. Θα δούμε πιγκουίνους, φώκιες, κουκουβάγιες, με κοινό τους χαρακτηριστικό την ιδιαίτερη αγάπη τους για τον πάγο. Παρότι χειριζόμαστε μόνο τον Donkey Kong, στο πλευρό του υπάρχουν και άλλοι τρεις ήρωες που μας βοηθούν με τις δυνατότητές τους στο δύσκολο ταξίδι μας. Οι υπόλοιποι Kongs (Diddy, Dixie και Cranky) είναι προσβάσιμοι για πλήρη χειρισμό μόνο στο co-op mode, ενώ η νέα προσθήκη στην επανακυκλοφορία είναι ο Funky Kong που θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Στο κομμάτι της ιστορίας δεν υπάρχει κάτι το άξιο αναφοράς, με εξαίρεση ορισμένα πολύ σύντομα cut-scenes. Το παιχνίδι επικεντρώνεται στο gameplay αυτό καθ' αυτό.Το DKC: Tropical Freeze είναι ένας κλασικότατος side-scrolling platformer τίτλος που εκτυλίσσεται σε 2 διαστάσεις (3D περιβάλλον, 2D gameplay) με όλα όσα μπορείτε να περιμένετε από αυτό χωρίς ιδιαίτερες καινοτομίες αλλά με ένα άρτιο level design και απλό χειρισμό. Παράλληλα, μιλάμε για ένα αρκετά απαιτητικό από πλευράς δυσκολίας παιχνίδι, που χρειάζεται διαρκή εξάσκηση και κατανόηση των μηχανισμών του για να “κατακτηθεί” από τον παίκτη. Οι βασικές κινήσεις του Donkey Kong είναι το άλμα, το χτύπημα των χεριών του στο έδαφος, το γάντζωμα στα δέντρα μέχρι και το υποβρύχιο κολύμπι. Το gameplay εμπλουτίζεται και από sections στα οποία ο χαρακτήρας μας ανεβαίνει σε mining carts ή σε ρινόκερους και διάφορα άλλα που προσφέρουν γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι.Ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία του τίτλου είναι το level design, το οποίο έχει συνοχή και είναι πολύπλοκο και απαιτητικό χωρίς να απωθεί τον παίκτη. Αντιθέτως μάλιστα, λειτουργεί ως “κινητήριος μοχλός” στο να προσπαθήσετε περισσότερο. Ο κόσμος του παιχνιδιού χωρίζεται σε έξι διαφορετικά νησιά, το καθένα από τα οποία περιέχει συγκεκριμένο αριθμό επιπέδων αλλά και κρυφά levels. Η διάρκεια περίπου του κάθε επιπέδου για έναν μέτριας δυναμικότητας παίκτη είναι κοντά στα 10 λεπτά. Στο τελευταίο στάδιο σε καθένα από τα 6 αυτά νησιά θα βρείτε και ένα Boss Fight, ενώ γενικά μείναμε ευχαριστημένοι από τον σχεδιασμό αυτών των bosses. Μέσα στα επίπεδα υπάρχουν collectibles (κομμάτια puzzle και KONG letters) τα οποία αν συμπληρώσετε ξεκλειδώνετε το Hard Mode του επιπέδου. Πέρα από τα skills χρειάζεται και παρατηρητικότητα για να ανακαλύψετε τις κρυφές περιοχές και τους θησαυρούς τους.Το βασικό collectible του παιχνιδιού είναι η αγαπημένη τροφή των πιθήκων, οι μπανάνες. Μαζεύοντας 100 από αυτές, κερδίζετε μία ζωή. Δεύτερο σημαντικό στοιχείο του παιχνιδιού είναι τα coins, τα οποία σάς δίνουν την δυνατότητα να αγοράσετε αντικείμενα βοήθειας από το store του, όπως μπαλόνια που σας σώζουν σε περίπτωση που πέσετε στο κενό. Στα επίπεδα θα συναντήσετε διάφορα εμπόδια όπως η φωτιά, λάκκους με καρφιά και πολλά άλλα που σε συνδυασμό με τα Snowmads θα σας αναγκάσουν να εκτελέσετε “ακροβατικές” κινήσεις για να προχωρήσετε. Η εμπειρία του platforming μπορεί να μοιάζει λίγο old-school για τους περισσότερους και μπορεί να μην έχει τελειοποιηθεί στον βαθμό που έχουν πετύχει άλλα σύγχρονα παιχνίδια του είδους, αλλά είναι αδιαμφισβήτητα ευχάριστη και με μεγάλη πρόκληση, προσφέροντας μεγάλη αντοχή στον χρόνο, κυρίως για όσους θέλουν να ολοκληρώσουν στο 100% το παιχνίδι.Η νέα προσθήκη στην κυκλοφορία του DKC: Tropical Freeze για το Switch -η οποία είναι και η μοναδική- είναι το Funky Mode που μας δίνει την δυνατότητα να χειριστούμε τον Funky Kong, το alter ego του Donkey. Οι διασκεδαστικές του δυνατότητες και η σανίδα του surf κάνουν το gameplay πιο ξέφρενο από πλευράς ρυθμού αλλά γενικότερα πιο εύκολο. Με λίγα λόγια θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και ως ένα easy mode του Tropical Freeze, ενώ να τονίσουμε ότι δεν μπορείτε στο ίδιο save file να κάνετε εναλλαγή μεταξύ Donkey και Funky Kong· χρειάζεται ξεχωριστό save slot για κάθε χαρακτήρα. Αυτή είναι η μοναδική δυστυχώς προσθήκη στη νέα κυκλοφορία του τίτλου, καθώς όλα τα υπόλοιπα (επίπεδα και εχθροί) έχουν μείνει απαράλλακτα.Ένα από τα μεγαλύτερα ατού του τίτλου (που επεκτείνεται και στις δυνατότητες του Nintendo Switch γενικότερα) είναι ότι μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι, όπως ακριβώς θέλετε. Στην τηλεόρασή σας, σε tablet mode ή σε φορητό mode, με το ένα ή και τα δύο Joy Cons. Στα θετικά συγκαταλέγεται και το co-op mode όπου ο ένας παίκτης χειρίζεται τον Funky ή τον Donkey Kong και ο άλλος έναν από τους τρεις παράπλευρους χαρακτήρες. Βέβαια, λόγω της απαιτητικής μορφής του gameplay, καλό θα είναι και οι δύο παίκτες να είναι σε καλό επίπεδο προσαρμογής ώστε να γίνει πιο ευχάριστη η εμπειρία.Σε μια επανακυκλοφορία όπως αυτή (η οποία μάλιστα κυκλοφορεί με full price κοστολόγηση), κάποιοι μπορεί να ζητούν βελτίωση και στον οπτικό τομέα, αλλά αυτό δεν νομίζουμε ότι είναι το θέμα στο DKC: Tropical Freeze, που ήταν ήδη "καλογυαλισμένο" στο Wii U. Υπάρχει μια αύξηση της ανάλυσης από τα 720p του Wii U στα 1080p του Switch docked (720p σε handheld) με την εικόνα να δείχνει πιο ευκρινής, αλλά οι οπτικές αναβαθμίσεις σταματούν εκεί. Όπως και να έχει, το παιχνίδι δείχνει πανέμορφο με υπέροχους χρωματισμούς και συνοχή στα επίπεδα, τρέχοντας στα 60 καρέ το δευτερόλεπτο, ενώ η φύση του το κάνει must για φορητή εμπειρία. Ταιριαστό είναι και το ακουστικό μέρος του παιχνιδιού με καλοφτιαγμένα, "παιχνιδιάρικα" κομμάτια που ταιριάζουν όμορφα στην "τροπική" θεματολογία του τίτλου. Το σίγουρο είναι πως όσοι από εσάς μεγάλωσαν με φορητές συσκευές τύπου GameBoy θα νιώσουν νοσταλγία παίζοντας το παιχνίδι on-the-go.Αν δεν έχετε ασχοληθεί με την αρχική κυκλοφορία, τότε το Donkey Kong Country: Tropical Freeze μπορεί να σας προσφέρει μια δυνατή platforming εμπειρία όντας ένας από τους σημαντικότερους τίτλους του είδους του τα τελευταία χρόνια. Για τους υπόλοιπους, το Funky Mode, η μοναδική προσθήκη, δύσκολα θα σας ωθήσει στην εκ νέου αγορά του τίτλου.Σαν επανακυκλοφορία, το παιχνίδι δεν προσφέρει ουσιαστικό νέο υλικό αλλά είναι ένας εξαιρετικός τίτλος στην κατηγορία του. Εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες του Switch, ώστε να γίνει μια δυνατή εμπειρία τόσο στην τηλεόρασή σας όσο και φορητά. Σε μια πιο προσιτή τιμή θα ήταν καλή ευκαιρία και για τους παλαιότερους, για να μπουν και πάλι στον ρόλο των αγαπημένων Kong. Όπως και να έχει, είναι μια ακόμη σημαντική προσθήκη στη συλλογή του Nintendo Switch.