Far Cry 5 - Preview: Δοκιμάσαμε και συνεργατικό παιχνίδι

Πληροφορίες

Δείτε την παρουσίαση του zougla.gr:







Το παιχνίδι δοκιμάστηκε για μερικές ώρες στα γραφεία της Ubisoft σε PlayStation 4 Pro και οθόνες Samsung LU32H850 32” 4K.

Το Far Cry 5 κυκλοφορεί στις 27 Μαρτίου για PlayStation 4, Xbox One και PC.







Το παιχνίδι δοκιμάστηκε για μερικές ώρες στα γραφεία της Ubisoft σε PlayStation 4 Pro και οθόνες Samsung LU32H850 32” 4K.



Far Cry 5PC / PS4 / Xbox OnePS4 ProUbisoft MontrealUbisoftFirst-Person Shooter18+27 Μαρτίου 2018H Ubisoft τελευταία μας δείχνει ότι προτιμά να επιδεικνύει τα παιχνίδια της όσο περισσότερο μπορεί πριν την κυκλοφορία τους και γι' αυτό για μία ακόμη φορά μας κάλεσε στα γραφεία της στο Guildford, στην Αγγλία, για να δούμε από κοντά την πρόοδο που σημειώνει η ανάπτυξη του Far Cry 5.Την τελευταία φορά, είχαμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε περίπου μια ώρα με τον τίτλο και με ένα μικρό τμήμα του ευρύτερου χάρτη, που στηριζόταν στο demo της E3 2017 . Αυτήν τη φορά, οι υπεύθυνοι μας πέταξαν μέσα στον χάρτη λίγο μετά από εκείνο το σημείο που είχαμε δει, ενώ ταυτόχρονα η διαθέσιμη περιοχή που είχαμε για να σκορπίσουμε τον χαμό είχε μεγαλώσει κατά πάρα πολύ.Με μια μικρή παρουσίαση που μας έκανε ο παραγωγός του παιχνιδιού, Darryl Long, ορμήσαμε κατευθείαν να δούμε κάποια νέα στοιχεία που δεν είχαμε προλάβει την προηγούμενη φορά. Πήραμε μια πολύ καλύτερη εικόνα και πιο γεμάτη γεύση, αλλά ένας open-world τίτλος σαν το Far Cry 5 απαιτεί αφοσίωση και δεν μπορεί να δείξει όλα όσα έχει να προσφέρει μόνο μέσα σε λίγες ώρες.Για αρχή, ο χάρτης χωρίζεται πλέον σε 5 περιοχές, οι οποίες ανήκουν σε πέντε Heralds της θρησκευτικής ομάδας Eden's Gate, που έχει ιδρύσει ο Joseph Seed, ο βασικός αντίπαλός της ιστορίας μας. Οι περιοχές αυτές είναι οργανωμένες προς όφελος της αίρεσης που θα αντιμετωπίσουμε και κάθε μία εξυπηρετεί κάποιον σκοπό. Για παράδειγμα, σε μία από αυτές τις περιοχές μαζεύουν τρόφιμα και εφόδια (το λεγόμενο prepper stashing) για να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες που φέρνει... η Αποκάλυψη, όπως πιστεύει η αίρεση. Άλλη περιοχή λειτουργεί ως κέντρο εκπαίδευσης για τους πολεμοχαρείς "πιστούς" κ.ο.κ.Κάθε περιοχή από αυτές έχει διάφορες δραστηριότητες προς ολοκλήρωση, αλλά καθετί που κάνετε, συμπληρώνει τον μετρητή της "Αντίστασης". Όταν ολοκληρωθεί ο μετρητής θα έχετε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσετε τον κάθε υπαρχηγό της εκάστοτε περιοχής, ενώ αν καταφέρετε να γκρεμίσετε το έργο της Eden's Gate, ο αρχηγός της, ο Joseph, θα στείλει δικούς του κυνηγούς για να σας πιάσουν. Το σενάριο πλέον κυλά πιο οργανικά σε σχέση με τα side missions, καθώς όσο πιο πολλή ζημιά κάνετε στην Eden's Gate, τόσο πιο πιθανό είναι να εξελιχθεί η ιστορία μας και να αντιμετωπίσετε τον Joseph Seed.Ο νεός "κακός" του Far Cry 5 είναι, σύμφωνα με τον παραγωγό του παιχνιδιού, ο καλύτερος μακράν ως τώρα για τη σειρά. Μεγάλη κουβέντα και φυσικά δεν θα μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό, όμως φαινόταν να το πιστεύει. Ο Seed θα σας φέρει στα όριά σας και θα σας κάνει να αναρωτηθείτε αν όντως έχει δίκιο. Μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, σκοπός του παιχνιδιού είναι να εμφυσήσει την αμφιβολία μέσα σας.Εκτός από τον Seed και τους Heralds του όμως, η Hope County του Far Cry 5 είναι γεμάτη με χαρακτήρες που θα σας βοηθήσουν ή θα σας εμποδίσουν στο έργο σας. Οι δευτερεύοντες χαρακτήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αντίσταση όταν ελευθερωθούν ή πιο συγκεκριμένα να τους προσλάβετε εσείς προσωπικά και να τους δίνετε διαταγές. Τα Guns for Hire που γνωρίσαμε στο προηγούμενο demo, χωρίζονται σε specialists, όπως είναι ο σκύλος ο Boomer, η κοπέλα με το Sniper και ο φίλος με τα εκρηκτικά, αλλά στις δύο διαθέσιμες θέσεις σας μπορείτε να προσλάβετε και οποιονδήποτε από τους ελευθερωμένους πολίτες της Hope County. Μπορείτε να τους δίνετε σαφείς οδηγίες, όπως να καλύπτουν μια περιοχή ή να σας φυλάνε τα νώτα.Στις αποστολές που δοκιμάσαμε, γευτήκαμε την κλασική συνταγή Far Cry, όμως παράλληλα, το εκπληκτικό setting είναι τόσο πιστό και αυθεντικό, που σε συνδυασμό με το fine-tuning του gameplay δίνουν ίσως την καλύτερη Far Cry εμπειρία ως τώρα. Τα όπλα έχουν εξαιρετική αίσθηση -τουλάχιστον όσα χρησιμοποιήσαμε από τα preset weapons που μας δόθηκαν για το demo, η οδήγηση είναι ιδιαίτερα άνετη με πολύ καλό feedback σε όλες τις μορφές της και το οργανικό gameplay δένει τα πάντα όπως πρέπει.Πλέον δεν έχουμε τους πύργους που ξεκλειδώνουν τοποθεσίες και δραστηριότητες, όπως έχουμε αναφέρει ξανά, αλλά ο χάρτης είναι άδειος από εικονίδια και πρέπει εσείς να ταξιδέψετε και να λάβετε πληροφορίες από χαρακτήρες και σημειώσεις, ώστε να εμφανιστούν γύρω σας. Τα μενού θυμίζουν τα αντίστοιχα του νεότερου Assassin's Creed, ενώ το νέο σύστημα εξερεύνησης χωρίς το minimap φαίνεται να προκαλεί μεγαλύτερο immersion.Το immersion αυτό που ακούσαμε πολλές φορές από το στόμα του Darryl προκαλείται από πολλά στοιχεία του παιχνιδιού, όχι όμως και από το customization του χαρακτήρα, το οποίο λανθασμένα εδώ και αρκετά χρόνια θεωρείται "must". Ναι, μεν, αποτελεί θετικό στοιχείο για κάποιους, αλλά εμείς βλέπουμε αρνητικό και ίσως ελαφρώς τεμπέλικο το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρωταγωνιστής με κάποιο backstory που θα καταφέρει να μας πείσει με τον αγώνα του.Οι αποστολές που είδαμε είχαν να κάνουν με stealth, αλλά και... θορυβώδεις προσεγγίσεις, ενώ είδαμε και κάποια side missions. Ένα που μας έκανε εντύπωση είναι ένας αγώνας δρόμου με αμερικάνικο muscle car στα πρότυπα των φεστιβάλ της ερήμου, όπου το αυτοκίνητό σας έχει πάρει φωτιά και πρέπει να περνάτε από checkpoints με νερό για να το σβήνετε. Τα πιο παραδοσιακά missions έχουν να κάνουν με διάφορους χαρακτήρες, κάποιους μάλιστα αρκετά ιδιαίτερους. Ένας που γνωρίσαμε πίστευε ότι οι εξωγήινοι έρχονται να μας επιτεθούν και πρέπει να προετοιμαστούμε. Γι' αυτό διοργάνωνε ένα φεστιβάλ με την ονομασία... Testy Festy, για το οποίο έπρεπε να μαζέψουμε... αμελέτητα ταύρων.Εκτός από τις single player αποστολές, είχαμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε και λίγο με το co-op του παιχνιδιού. Και πάλι δίνεται αρκετή βαρύτητα στον συγκεκριμένο τομέα. Λειτουργεί ως εξής: ένας παίκτης χρησιμοποιείται ως βασικός και παίζετε το δικό του story και ο δεύτερος παίκτης έρχεται να βοηθήσει. Όσα όπλα, perks κλπ. κερδίσει ο δεύτερος παίκτης μπορεί να τα κρατήσει για να τα μεταφέρει και στο δικό του παιχνίδι, όμως η πρόοδος στις αποστολές σημειώνεται μόνο για τον πρώτο παίκτη.Κατά τα κλασικά δεδομένα, το co-op του Far Cry είναι -ηθελημένα και μη- άκρως αστείο και διασκεδαστικό. Ο κόσμος του παιχνιδιού είναι ιδιαίτερα οργανικός με πολλές απρόβλεπτες καταστάσεις, ενώ πολλές φορές μπορεί να απαιτεί και σοβαρά skills και συγκέντρωση από τους παίκτες. Πρόβλημα είχαμε με την AI σε κάποια σημεία, που όμως δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι bug ή αν απλά δεν έχει ρυθμιστεί ακόμα. Είχαμε προσλάβει όμως έναν "αντιστασιακό" με δικό του RPG. Η αποστολή που θέλαμε να ολοκληρώσουμε είχε να κάνει με τρεις κρατούμενους που έπρεπε να ελευθερώσουμε. Με την παραμικρή "μη-stealth" προσέγγιση, η κρατούμενοι θανατώνονταν. Ο φίλος με το bazooka δυστυχώς κατάφερνε σε κάθε περίπτωση να καταστρέψει κάθε ελπίδα προόδου, μέχρι που ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε, ήταν... να τον εκτελέσουμε. Ναι, τον "απολύαμε" κάθε φορά (μετά από κάθε loading), αλλά επέμενε να μας ακολουθεί.Συνολικά, το Far Cry 5 φαίνεται να πατά στα χνάρια των προηγούμενων παιχνιδιών της σειράς και να φέρνει ένα εξαιρετικό setting που του ταιριάζει γάντι σε συνδυασμό με μια καλύτερη ρύθμιση των επιμέρους στοιχείων για να προσφέρει μια ανώτερη εμπειρία. Το παιχνίδι πλέον το περιμένουμε τον Μάρτιο, καθώς πήρε αναβολή πριν μερικές ημέρες, αλλά σίγουρα θα το περιμένουμε με ανυπομονησία όποτε και αν έρθει.