Farpoint - Review: Όπως πρέπει να παίζεται ένα Shooter πρώτου προσώπου

Πληροφορίες

Βαθμολογία: 8/10



Το παιχνίδι μάς παραχωρήθηκε από την Sony Hellas για τις ανάγκες του Review.





























FarpointPlayStation 4 (Απαραίτητο PlayStation VR)PlayStation 4 ProImpulse GearSony Interactive EntertainmentFirst-Person Shooter16+17 Μαΐου 2017H Sony παρουσίασε το PlayStation VR πριν περίπου επτά μήνες και έκτοτε έχει γεμίσει τη βιβλιοθήκη των τίτλων της συσκευής. Ευτυχώς το πλήθος είναι ικανοποιητικό, τι γίνεται όμως με την ποιότητα; Δυστυχώς πολλοί τίτλοι αποτελούν "εμπειρίες" και δεν είναι καν παιχνίδια, αλλά ακόμα και αυτά που μπορούν να οριστούν ως games, πιθανόν να έχουν μικρή διάρκεια ή ελάχιστο περιεχόμενο. Φυσικά, υπάρχουν και παιχνίδια όπως το Resident Evil 7: Biohazard , που είναι "κομμένα και ραμμένα" για την πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας της Sony και μάλιστα αποτελεί full-time εμπειρία, όμως πέρα από αυτό και μερικά ακόμη, δεν θα λέγαμε ότι έχουμε άπειρες επιλογές.Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει το. Πρόκειται για έναν τίτλο, που σχεδιάστηκε με το First-Person Shooting και τη χρήση του Aim Controller κατά νου και όπως αναφέρει η εταιρεία ανάπτυξης του τίτλου, θέλησαν να φτιάξουν τον ιδανικό τίτλο shooter πρώτου προσώπου και το ιδανικό περιφειακό για να μπορείτε να βιώσετε την εμπειρία στον υπέρτατο βαθμό.Μπορεί να έχουμε ένα χειριστήριο που ακροβατεί στον όρο "ιδανικό", όμως τι γίνεται με το παιχνίδι που συνοδεύει; Το Farpoint είναι ένας καθαρόαιμος First-Person Shooter τίτλος με Sci-Fi setting και ένα αρκετά σοβαρό και δραματικό σενάριο, το οποίο μας εξέπληξε ευχάριστα.Αναλαμβάνετε το ρόλο του πιλότου ενός διαστημόπλοιου που σκοπό έχει να συνοδεύσει δύο επιστήμονες, που εργάζονται σε έναν σταθμό κοντά σε μια μαύρη τρύπα, μελετώντας τη. Φυσικά, τα πράγματα αρχίζουν να πηγαίνουν αρκετά άσχημα μετά από ένα συμβάν και ο πιλότος θα ακολουθήσει τα ίχνη των δύο ερευνητών, ώστε να καταφέρει να τους σώσει. Μαύρες τρύπες και οι θεωρίες που είδατε στο Interstellar θα μπουν στη μέση και θα δώσουν ένα σενάριο, που απλά δεν... περιμέναμε.Εσείς θα αναλάβετε, όπως αναφέραμε, τον ρόλο του πιλότου, για τον οποίο όμως δεν θα μάθετε πολλά πράγματα, καθώς λειτουργεί εσκεμμένα ως "όχημα" για τον παίκτη. Ευτυχώς, τουλάχιστον έχει φωνή όμως, εν αντιθέσει με άλλα παιχνίδια. Η ιστορία εκτυλίσσεται από τη στιγμή που θα βρεθούν οι χαρακτήρες μας σε έναν πολύ απομακρυσμένο πλανήτη. Ο τίτλος χωρίζεται σε "πίστες" στην ουσία, όπου ανάμεσα στο ανελέητο run 'n gun, θα δείτε ορισμένες σκηνές από τους δύο χαμένους αστροναύτες.Το δράμα ανάμεσά τους είναι αυτό τελικά που εξυψώνει το παιχνίδι και εκπλήσσει με την ποιότητα των διαλόγων και της σκηνοθεσίας. Ενώ οι δύο χαρακτήρες δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο παρελθόν, το ταξίδι τους στο μακρινό σύμπαν και οι εμπειρίες τους είναι αυτές τελικά που θα κινήσουν την ιστορία του παιχνιδιού και θα ωθήσουν τον παίκτη να ανακαλύψει τι απέγιναν τελικά. Παράλληλα, εντός του gameplay, θα βρείτε σε μορφή collectibles κάποια σημεία, που θα μπορείτε να σκανάρετε και να δείτε κάποιες επιπλέον σκηνές με τους δύο ερευνητές σε μορφή ολογράμματος.Το σενάριο του Farpoint παραδόξως είναι ένα από τα δυνατά του σημεία και καταφέρνει να κρατήσει το ενδιαφέρον, παρά το αρκετά βαρύ του ύφος, που πλησιάζει στα πρότυπα των ταινιών Interstellar και Gravity. Φυσικά δεν είναι τόσο πολύπλοκο, όμως το δράμα που εκτυλίσσεται είναι αντίστοιχου ύφους/ατμόσφαιρας. Θα θέλαμε ίσως να δούμε και ένα backstory για τον πιλότο, αλλά δεν μας πείραξε αυτό. Το στοιχείο που ρίχνει λίγο το σενάριο είναι ότι οι σκηνές με τους δύο ερευνητές που αγνοούνται είναι αποκομμένες από το gameplay εντελώς, σε σημείο, που λειτουργούν εντελώς ανεξάρτητα και θα μπορούσαν να είναι μέρος άλλου κόσμου εντελώς. Αυτό κάπως αφαιρεί πόντους από το immersion, αλλά ευτυχώς δεν χαλάει τη συνολική εικόνα.To Farpoint ευτυχώς, εν αντιθέσει με την πλειοψηφία των VR τίτλων που κυκλοφορούν ως τώρα, έχει full μέγεθος, δομή και διάρκεια. Δεν έχει κάποιο τεράστιο single player campaign, αλλά έχει ό,τι θα περιμένατε από έναν τίτλο των 60€: Ικανοποιητικό campaign, ένα challenge mode, που βελτιώνει κατά πολύ την αντοχή στον χρόνο και τέλος, ένα πολύ ενδιαφέρον co-op mode.Το campaign του Farpoint χωρίζεται σε επιμέρους κεφάλαια με real-time cutscenes, τα οποία σας μεταφέρουν σε ένα άλλο μέρος, κοντά στους δύο χαμένους ερευνητές, όπου βλέπετε τη δική τους ιστορία. Εσείς ως πιλότος, ξεκινάτε το ταξίδι σας σε αυτόν τον απομακρυσμένο και άγονο πλανήτη, έχοντας παρέα το όπλο σας. Μην περιμένετε κάτι βαθύ ή πολύπλοκο, καθώς το παιχνίδι θα σας πετά από τη μία μάχη στην επόμενη. Στην αρχή θα έχετε να αντιμετωπίσετε κάποια εξωγήινα είδη πιο μικρά σε μέγεθος, ενώ όσο προχωράτε, τόσο θα μεγαλώνουν. Περίπου στο 1/3 του παιχνιδιού θα αντιμετωπίσετε και το μοναδικό boss fight του τίτλου, που πραγματικά εντυπωσιάζει, ενώ περίπου από τη μέση και μετά, οι εχθροί θα αποκτήσουν μορφή πιο κοντά στην ανθρώπινη και θα σας πυροβολούν με τα δικά τους όπλα. Ακόμα πιο μετά θα γνωρίσετε και τους μηχανικούς εχθρούς.Τα όπλα του παιχνιδιού είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού (ίσως κάνα δάχτυλο ακόμα), αλλά το καθένα έχει τα δικά του προτερήματα και μειονεκτήματα. Ευτυχώς για όλα έχετε άπειρα πυρομαχικά, αλλά για κάποια θα χρειάζεστε reload, ενώ για άλλα θα πρέπει να περιμένετε να κρυώσουν. Τα κλασικά καλούπια υπάρχουν και εδώ με το assault rifle, την καραμπίνα, τη sniper rifle, το κατ' ευθείαν από το Halo, needle gun και μερικά ακόμα. Κάποια από τα όπλα έχουν και δεύτερη επίθεση, όπως βόμβες ή ρουκέτες, τις οποίες μπορείτε να αναπληρώσετε σε συγκεκριμένα σημεία στις πίστες. Η κάλυψή σας θα είναι φυσική πίσω από βράχους και αντικείμενα στο χώρο.Η ποικιλία εχθρών και όπλων δεν είναι μεγάλη και τείνει να γίνεται ελαφρώς επαναλαμβανόμενο. Κάθε φορά θα μπορείτε να κουβαλάτε δύο όπλα επάνω σας, αλλά ευτυχώς τόσο τα όπλα, όσο και οι εχθροί χρειάζονται διαφορετική αντιμετώπιση. Στις 5-6 ώρες που διαρκεί το campaign θα καταφέρει να σας κρατήσει το ενδιαφέρον πάντως και αυτό είναι το σημαντικό. Η κάθε πίστα που διαρκεί περίπου μισή ώρα χωρίζεται σε 5-6 μάχες, ενώ στο ενδιάμεσο μπορεί να εντοπίσετε και τα "collectibles" του παιχνιδιού, τα οποία είναι κάποια σημεία, που πρέπει να σκανάρετε με το όπλο σας και να δείτε μια σκηνή να εκτυλίσσεται μπροστά σας σαν ολόγραμμα.Εκτός από το campaign όμως, με τις 3 δυσκολίες του, θα ξεκλειδώσετε σταδιακά και κάποιες πίστες για το challenge mode. Το "Challenges", όπως ονομάζεται, σας δίνει τη δυνατότητα να παίξετε ξανά τις πίστες του campaign, αλλά με επανατοποθετημένους εχθρούς, δυνατότητα επιλογής όπλων και ταυτόχρονα χρόνο να σας πιέζει και σκορ για online leaderboards. Σκοτώνοντας εχθρούς κερδίζετε πόντους, ενώ όσο περισσότερους σκοτώνετε, τόσο αυξάνεται μια μπάρα που θα έχετε στο αριστερό σας χέρι. Αν συμπληρωθεί μια φορά αυτή η μπάρα διπλασιάζεται ο συντελεστής του σκορ σας, όπως έχουμε δει και σε άλλα παιχνίδια, ενώ μπορεί να φτάσει έως και 3x. Για το χρονικό περιθώριο που σας δίνεται, θα χρειαστεί να περάσετε από κάποιες πύλες, που σας δίνουν έξτρα δευτερόλεπτα, ενώ στο τέλος, ο χρόνος που θα σας απομείνει, θα προσμετρήσει για το σκορ σας, ενώ το ίδιο κάνει και η ευστοχία σας. Πρόκειται για ένα mode, το οποίο μπορεί να σας κρατήσει πολύ παραπάνω από το Campaign, καθώς εκτός της μεγαλύτερης δυσκολίας του (έχετε μία μόνο ζωή) σας δίνει και τρία μετάλλια προς απόκτηση για κάθε πίστα. Εγκρίνουμε. Απλό, λιτό, γρήγορο και χαοτικό.Το Farpoint συμπληρώνει και το εξαιρετικό Co-Op mode του τίτλου, όπου μπορείτε με έναν φίλο ή έναν άλλον παίκτη του PSN (υπάρχει δυνατότητα εύρεσης) να παίξετε μερικές πίστες του campaign, αλλά και πάλι αλλαγμένες. Αυτή τη φορά οι πίστες έχουν περισσότερο της λογικής των μαχών κατά κύματα, όπου εσείς και ο συμπαίκτης σας θα πρέπει να αμυνθείτε περισσότερο, ενώ προστίθεται η δυνατότητα του revive. Αν πέσετε και δεν προλάβει να σας σηκώσει ο συμπαίκτης σας, θα πρέπει να ολοκληρώσει το wave μόνος του. Το Co-Op είναι είναι ένα επίσης απαιτητικό mode, όπου θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πρώτη φορά χρησιμοποιήσαμε online co-op με VR και ήταν τέλεια. Οι εντάσεις μεγάλες και οι μάχες φρενήρεις. Αποτελεί σίγουρα το πιο εθιστικό mode από τα τρία και παρόλο που δεν υπάρχει αντίστοιχη ποικιλία (με τα υπόλοιπα modes) στις πίστες, μπορεί να σας κρατήσει το ενδιαφέρον περισσότερο.Πώς παίζονται όμως όλα αυτά; Πώς διαφοροποιείται το παιχνίδι ως VR; Θα είμαστε ειλικρινείς: Αν δεν ήταν σε VR περιβάλλον, ο τίτλος θα ήταν πολύ... μέτριος, καθώς χρησιμοποιεί τεχνικές τίτλων πρώτου προσώπου, που βλέπαμε πριν χρόνια. Η χρήση του VR όμως και ακόμα περισσότερο του Aim Controller καταφέρνουν να κάνουν το Farpoint να ξεχωρίσει. Μπορείτε να σκύβετε (ναι, μπορείτε να παίξετε όρθιοι) και να στοχεύετε μέσα από τη διόπτρα σας, όπως φανταζόσασταν πάντα για τα First-Person shooters. Είναι το επόμενο βήμα.To Farpoint είναι ένα από τα πιο immersive games που έχουμε παίξει ως τώρα. Σας ρουφά στον κόσμο του. Προφανώς αυτός είναι ο στόχος όλων των VR games, αλλά δεν το καταφέρνουν όλα. Το immersion δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς το VR και το Aim Controller. Είναι κάτι το μοναδικό να βλέπετε το όπλο σας εντός του παιχνιδιού. Νιώθετε πραγματικά ότι βρίσκεστε στον απομακρυσμένο αυτόν πλανήτη. Αυτήν την αίσθηση του immersion δεν μπορούμε να σας τη μεταφέρουμε μέσα από κανένα κείμενο, φωτογραφία ή βίντεο. Πρέπει να το βιώσετε μόνοι σας.Το παιχνίδι καταφέρνει επίσης και ξεπερνά πολύ εύκολα τα προβλήματα που έχουν άλλα VR games. Το συγκεκριμένο δεν είναι on-rails shooter, όπως για παράδειγμα το Until Dawn ή στατικό, όπως το Brookhaven Experiment, αλλά σας δίνει τη δυνατότητα να κινηθείτε στον χώρο, κανονικά με τον αριστερό αναλογικό μοχλό, όπως ξέρετε και από τα συμβατικά FPS. Ενώ σε άλλα παιχνίδια, η κίνηση στον χώρο φέρνει ζαλάδες, η Impulse Gear έχει βρει λύσεις, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί καταλλήλως. Για αρχή, το παιχνίδι σας "αναγκάζει" μονίμως να κινείστε μπροστά ή έστω λίγο διαγώνια. Ποτέ δε θα χρειαστεί να πάτε πίσω για παράδειγμα. Επιπρόσθετα, υπάρχουν όλες οι ευκολίες στα μενού για να βρείτε εσείς τον τρόπο που θέλετε να στρίβει ο χαρακτήρας σας. Η default επιλογή είναι να σημαδεύετε κάπου με το όπλο και ο παίκτης να κινείται προς τα εκεί. Εμάς μας βόλεψε η επιλογή με το small step, όπου κουνώντας τον δεξιό μοχλό, κάνει αυτόματα μια στροφή με συγκεκριμένες μοίρες (το οποίο βρίσκουμε και πιο βολικό σε όλα τα παιχνίδια του είδους). Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα για τα VR games, καθώς οι περισσότεροι παίκτες ζαλίζονται αν στρίβει ομαλά η κάμερα δεξιά-αριστερά. Δημιουργεί ναυτία, αν το κεφάλι σας μένει ακίνητο και βλέπετε να στρίβετε.Εκτός των παραπάνω, η εταιρεία φαίνεται να έκανε τις μελέτες της, καθώς και η ταχύτητα του παίκτη είναι αρκετά καλή (υπάρχει και sprint, πατώντας τον αριστερό μοχλό), αλλά και οι πίστες έχουν δομή που δεν μπερδεύει. Επιπρόσθετα, η επιλογή ύψους του παίκτη στην αρχή του παιχνιδιού, βοηθά επίσης πολύ για τη σωστή απεικόνιση εντός του εικονικού κόσμου, ώστε να μην νιώθετε ούτε γίγαντες, αλλά ούτε και νάνοι, όπως συμβαίνει επίσης σε άλλα VR games.Μπορεί τα γραφικά του τίτλου να μην εντυπωσιάζουν σε οθόνη, εκτός VR, αλλά εντός VR, είναι από τα πιο όμορφα θεάματα που έχουμε δει ως τώρα στο PSVR. Οι πίστες και οι γεωμετρίες είναι μεν απλές, αλλά γίνονται έξυπνες χρήσεις, που προκαλούν δέος ανά σκηνές. Για παράδειγμα το skybox είναι πολύ όμορφο, ενώ το boss fight που προαναφέραμε θα σας κάνει να δείτε κάποια πράγματα διαφορετικά... Τα μοντέλα των κεντρικών χαρακτήρων εντυπωσιάζουν, με τα πρόσωπα και τις εκφράσεις να μεταφέρουν εξαιρετικά τα συναισθήματα. Τα εφέ επίσης κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Το voice acting είναι σε εξαιρετικά επίπεδα, ενώ τα εφέ ήχου είναι αρκετά καλά, με μερικές εξαιρέσεις (πχ. assault rifle). Ειδική μνεία αξίζει η μουσική, με ένα άκρως ταιριαστό στο sci-fi δράμα soundtrack.Το Farpoint είναι ένας από τους καλύτερους τίτλους του PlayStation VR αυτήν τη στιγμή. Μαζί με το PlayStation VR Aim Controller δίνουν την καλύτερη αίσθηση που έχουμε νιώσει ποτέ πυροβολώντας με όπλο σε First-Person Shooter.Οι κάτοχοι PlayStation VR δεν πρέπει να το χάσουν, ενώ οι υπόλοιποι μόλις βρήκαν ένα εξαιρετικό κίνητρο για την αγορά του συστήματος εικονικής πραγματικότητας της Sony (PlayStation VR). Τέλος,αξίζει να δώσετε τα έξτρα 30 ευρώ για την αγορά του πακέτου με το όπλο, καθότι έτσι η εμπειρία εξυψώνεται.