Fear Effect Sedna - Review: Ένας φίλος από τα παλιά επιστρέφει

Πληροφορίες

Βαθμολογία: 6/10

Το παιχνίδι μάς παραχωρήθηκε από την εκδότρια εταιρεία για τις ανάγκες του Review.

Fear Effect SednaPlayStation 4 / Xbox One / Switch / PCPlayStation 4SusheeForever Entertainment / Square Enix CollectiveThird-Person Shooter16+6 Μαρτίου 2018Σχεδόν πριν από είκοσι χρόνια, η Kronos Digital Entertainment μας σύστησε για πρώτη φορά στη σειρά Fear Effect, η οποία μας έβαλε στο ρόλο μιας ομάδας μισθοφόρων, αυτή της Hana Tsu-Vachel, του Royce Glas και του Jacob "Deke" DeCourt, που αργότερα, με την άφιξη του Fear Effect 2: Retro Helix, εμπλουτίστηκε με τη παρουσία της Rain Qin. Το franchise ξεχώρισε για τη χρήση cel-shaded γραφικών, κάτι πρωτότυπο για την εποχή, ενώ είχε καταφέρει να ενώσει αρμονικά το shooting με τα puzzles σε ένα project AAA διαλογής. Παρόλα τα σχέδια της Kronos όμως, η σειρά δεν απόκτησε ποτέ τρίτο μέρος.Βρισκόμαστε στο έτος 2016 και η Sushee, ζητάει τη βοήθεια της Square Enix για να φέρει στη ζωή έναν action-strategy τίτλο για το Fear Effect. Η ιδέα εγκρίνεται και έτσι το Fear Effect Sedna μπαίνει στο πρόγραμμα των indie που υποστηρίζει η Square Enix, γνωστό και ως The Collective, όπου προωθεί Kickstarter projects. Δυο χρόνια αργότερα, το νέο Fear Effect κυκλοφορεί, γεμίζοντας μας με νοσταλγία…Το Fear Effect Sedna λαμβάνει χώρα τέσσερα χρόνια μετά από τα γεγονότα του αρχικού Fear Effect, ενώνοντας για ακόμα μια φορά την ομάδα των αγαπημένων μας μισθοφόρων και βάζοντάς τους σε νέες περιπέτειες. Η αυλαία ανοίγει με τη Hana, η οποία ζει στο Hong Kong μαζί με τη Rain και συνεχίζει να εργάζεται ως μισθοφόρος, καθώς αναλαμβάνει να εντοπίσει ένα αρχαίο αγαλματίδιο που έχει στην κατοχή του ο πρέσβης της Κίνας στη Γαλλία.Κάτι που αρχικά φαίνεται ως μια καλή ευκαιρία για να επισκεφτεί την πατρίδα της και να βγάλει μερικά λεφτά, καταλήγει σε κάτι παραπάνω, καθώς η Hana θα έρθει αντιμέτωπη με μια δυσάρεστη έκπληξη. Σύντομα, ο δρόμος της ίδιας και της Rain διασταυρώνεται με αυτούς των Glas και Deke, οδηγώντας τους στη Γροιλανδία, οπού θα χρειαστεί να λύσουν ένα μυστήριο, που φαίνεται να σχετίζεται με το μύθο της θεάς Sedna…Αν και μικρό σε διάρκεια (θα σας απασχολήσει για περίπου 5 ώρες), το νέο κεφάλαιο της σειράς καταλήγει να είναι αρκετά ενδιαφέρον, συνδυάζοντας το μυστήριο, τη δράση και τους γρίφους ώστε να δημιουργήσει ένα αξιοπρεπές sequel για τη σειρά. Με έναν νέο μύθο για να μας μεταφέρει στον κόσμο των πνευμάτων, το Sedna δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τους προκατόχους του και δυστυχώς σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και το περιστασιακά χαριτωμένο, αλλά καθόλου πετυχημένο χιούμορ της σειράς, το οποίο συναντάμε πάρα πολύ συχνά. Επιπλέον, η νεότερη περιπέτεια της Hana τελειώνει απότομα, που αν και μας βάζει ιδέες για μια συνέχεια, θα μπορούσε να είχε κλείσει και πολύ πιο προσεγμένα…Σε αντίθεση με τα παλιότερα παιχνίδια του franchise, που κουβαλούσαν τη ταυτότητα των action-adventure, το Sedna αποτελεί ένα real-time tactical action παιχνίδι. Το shooting και τα puzzles συνεχίζουν να αποτελούν τη βάση του, όμως πλέον έχουμε και στοιχεία strategy, που σημαίνει ότι μπορείτε, είτε να προσχεδιάσετε τις κινήσεις σας στον χώρο, είτε να αποφασίσετε εκείνη τη στιγμή, ελπίζοντας για το καλύτερο αποτέλεσμα. Για να δώσει στον τίτλο αυτήν τη νέα ταυτότητα, η Sushee χρειάστηκε να διαφοροποιήσει τους χαρακτήρες.Κάθε αποστολή αποτελείται και από μια προκαθορισμένη ομάδα χαρακτήρων. Η ομάδα αν και αποτελείται από τους παλιούς, αγαπητούς ήρωες της σειράς, καθώς και μερικούς νέους, ο καθένας πλέον έχει τις δικές του ικανότητες. Πέρα από το βασικό όπλο που έχει ο κάθε μισθοφόρος, το οποίο είναι κάποιου τύπου handgun, στη κατοχή του έχει και δυο ακόμα abilities. Τα abilities του κάθε χαρακτήρα είναι μοναδικά και κάθε ένα έχει διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, ωθώντας σας να καταστρώσετε μια τακτική για να εξοντώσετε τους εχθρούς σας.Αν η Hana έχει στη διάθεση της ενισχυμένες σφαίρες και ο Glas έχει χειροβομβίδες, πρέπει να αποφασίσετε ποιος σας εξυπηρετεί καλύτερα τη δεδομένη στιγμή, ενώ παράλληλα μπορείτε να δώσετε εντολές στον χαρακτήρα που δεν χειρίζεστε. Στη θεωρία, το tactical στοιχείο είναι μια φρέσκια προσθήκη, που έρχεται να προσφέρει κάτι το καινούργιο. Στη πράξη όμως, θα ήταν καλύτερα να μην υπήρχε, καθώς στο 95% των περιπτώσεων είναι περιττό ή δεν δουλεύει σωστά, προκαλώντας εκνευρισμό. Γιατί να καταστρώσεις ένα πλάνο όταν δεν μπορείς να προβλέψεις τους εχθρούς που δεν μπορείς να δεις, επειδή δεν φαίνονται στη κάμερα;Παράλληλα έχουμε τους παλιούς γνώριμους χειρισμούς, που σας επιτρέπουν να κάνετε roll (dodge) για να αποφύγετε τα εχθρικά πυρά ή να χρησιμοποιήσετε stealth και να ακινητοποιήσετε τους αντιπάλους έναν - έναν. Σε αντίθεση με το tactical mode, παρ' όλη την απλότητα τους, το stealth και το shooting λειτουργούν πολύ καλύτερα. Στη συνέχεια έχουμε τα puzzles, τα οποία έρχονται ως ευχάριστα διαλείμματα ανάμεσα στους πυροβολισμούς. Απαιτούν παρατηρητικότητα και σκέψη, ενώ δεν κουράζουν. Παρόλα αυτά, η ευκολία τους έρχεται σε αντίθεση με το instant-death μηχανισμό, ο οποίος αν κάνουμε ένα λάθος, κατά τη διάρκεια του γρίφου, μας τιμωρεί με την ένδειξη του game over. Σε συνάρτηση με την ελάχιστη επεξήγηση του κάθε puzzle, η εν λόγω προσέγγιση είναι πραγματικά ενοχλητική.Κάτι που επίσης χαρακτήριζε τα παλιότερα Fear Effect ήταν το replayability, καθώς κάθε περιπέτεια προσέφερε και μερικούς διαφορετικούς επιλόγους για να απολαύσουμε. Το Sedna μπορεί επίσης να καταλήξει με διαφορετικούς τρόπους, όμως για να βιώσετε όλα τα τέλη είναι θέμα λεπτών και όχι ωρών, δίνοντας ελάχιστο replayability. Τα δε collectibles είναι αρκετά εύκολο να τα εντοπίσετε και είναι ελάχιστα, ενώ πέρα από τα πανέμορφα concept art, δεν προσφέρουν τίποτα περισσότερο.Το Fear Effect Sedna κυκλοφορεί χρόνια μετά από το Retro Helix και όπως είναι φυσικό, φέρει και μερικές βελτιώσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετές. Τα γραφικά του ταιριάζουν περισσότερο στη σημερινή εποχή, αλλά διατηρούν τη cel-shaded αίσθηση που χαρακτήριζε το franchise. Παρόλα αυτά, πλέον δεν είναι το ίδιο εντυπωσιακά, ενώ συνοδεύονται και από μονόπλευρη fixed camera που μας ακολουθεί στις 2D πίστες μέσω οπτικής 3/4.Οι χειρισμοί παραμένουν απλοϊκοί και μάλιστα είναι πλέον πολύ πιο φιλικοί, ενώ κάθε πίστα μας μεταφέρει και σε διαφορετική τοποθεσία, δημιουργώντας μια ποικιλία. Η μουσική επένδυση και τα εφέ έχουν επίσης αναβαθμιστεί, όμως δεν ταιριάζουν σε παιχνίδι του 2018, όπως και τα voice overs, τα οποία αποτυπώνονται με χαριτωμένες, όχι όμως και με πετυχημένες, προφορές.Σε γενικές γραμμές, το Sedna έχει μια όμορφη αισθητική, με φωτεινές και σκοτεινές πινελιές, που προκαλούν νοσταλγία. Τα μοντέλα των χαρακτήρων έχουν επίσης βελτιωθεί, όμως τα cutscenes είναι η τρανή απόδειξη πως χρειάζονταν περισσότερη δουλειά. Οι ήρωες δείχνουν πρόχειρα φτιαγμένοι, με παράξενες εκφράσεις και κινήσεις. Το νέο κεφάλαιο πιθανότατα θα ικανοποιήσει τους λάτρεις της σειράς, αλλά θα απογοητεύσει το νέο κοινό, ειδικά αν το κρίνει σαν έναν τίτλο του 2018 και όχι ως την επαναφορά ενός παλιού franchise, μέσω του Kickstarter.Η νέα περιπέτεια της Hana μπορεί να πέρασε από τη κατηγορία των AAA, σε αυτή των indie, όμως θα λέγαμε ότι πρόκειται για το καλύτερο μέρος της σειράς Fear Effect. Για τους νοσταλγούς είναι σίγουρα μια ευχάριστη προσθήκη και για το ευρύ κοινό μια απόδειξη πως δεν καταλήγουν όλα τα Kickstarter στα “αζήτητα”. Θα μπορούσε όμως να ήταν και πολύ καλύτερο, δεδομένου ότι κυκλοφορεί σε μια εποχή που ο πήχης έχει ανέβει πολύ πιο ψηλά.Το Fear Effect Sedna είναι η indie συνέχεια ενός παλιού AAA franchise, όμως δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τους προκατόχους του, είτε πρόκειται για καλά χαρακτηριστικά, είτε για κακά. Από τη μια, αποτελεί μια όμορφη εμπειρία που μας γεμίζει με νοσταλγία και κεντρίζει το ενδιαφέρον, ενώ καταφέρνει και ισορροπεί έξυπνα το shooting με τους γρίφους, παράλληλα ταξιδεύοντάς μας σε αρκετές τοποθεσίες με όμορφη αισθητική.Από την άλλη, είναι γεμάτο από επαναλαμβανόμενο, αποτυχημένο χιούμορ και τελειώνει απότομα, ενώ δεν προσφέρει σχεδόν καθόλου replayability. Με το νέο tactical στοιχείο να είναι σχεδόν περιττό, τα voice overs και τα μοντέλα των χαρακτήρων να είναι χαμηλής ποιότητας, το Sedna χρειαζόταν πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για να μας προσφέρει το αποτέλεσμα που θα επιθυμούσαμε.