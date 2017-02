For Honor - Review: Βίαιες μάχες στον Μεσαίωνα

Πληροφορίες

Από κυνηγητό πάνω σε άλογα, μέχρι την προστασία ενός πολιορκητικού κριού, το Story Mode μας παρουσιάζει με εξαιρετικά κινηματογραφικό τρόπο μία σειρά από ένδοξες, αλλά αιματηρές μάχες.

Το Multiplayer είναι ο τομέας στον οποίο πραγματικά λάμπει το For Honor, προσφέροντας απεριόριστες ώρες παιχνιδιού, γεμάτες ένταση και ανατροπές

Dominion: Στο συγκεκριμένο 4v4 mode θα βρείτε τρία διαφορετικά capture points σε κάθε πίστα, ενώ ο σκοπός σας είναι να αυξήσετε τους πόντους της ομάδας, ελέγχοντας όσα περισσότερα points μπορείτε και για το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα. Όταν μία ομάδα φτάσει στους 1000 πόντους, η αντίπαλη ομάδα κάνει breaking, κάτι το οποίο επιτρέπει να σκοτώσετε τους εχθρούς, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα για respawn. Όταν δεν υπάρχει πλέον ζωντανός αντίπαλος, το match ολοκληρώνεται.

Skirmish: Αυτό το 4v4 mode είναι αρκετά απλούστερο. Σκοπός σας είναι να σκοτώσετε τους αντιπάλους σας, κερδίζοντας πόντους για αυτό. Όταν η ομάδα σας φτάσει το απαιτούμενο score, η αντίπαλη ομάδα κάνει breaking, δίνοντάς σας την ευκαιρία να τους εξολοθρεύσετε μία τελευταία φορά.

Elimination: Ένα ακόμη 4v4 mode, χωρισμένο αυτή τη φορά σε γύρους. Αποστολή σας είναι να σκοτώσετε όλους τους εχθρούς της αντίπαλης ομάδας, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει respawn. Προσοχή όμως, καθώς τα revive μπορούν να ανατρέψουν το παιχνίδι σε δευτερόλεπτα. Όποια ομάδα κερδίσει πρώτη τρεις γύρους, στέφεται και νικήτρια του match.

Brawl: Σε αυτό το 2v2 mode για να νικήσετε πρέπει να εξολοθρεύσετε τους αντιπάλους σας. Συνήθως ξεκινάει ως μονομαχία ένας με έναν και η γρήγορη νίκη του εχθρού που βρίσκεται απέναντί σας μπορεί να σας οδηγήσει σε μία εύκολη νίκη, αν βρεθείτε σε πλεονεκτική θέση. Αυτό το mode είναι χωρισμένο σε rounds, με στόχο τους τρεις κερδισμένους γύρους.

Duel: Εδώ θα βρείτε την 1v1, σώμα με σώμα μάχη. Ίσως πρόκειται για το mode στο οποίο το μόνο που μετράει είναι η προσωπική ικανότητα του παίκτη. Για ακόμη μία φορά, είναι χωρισμένο και αυτό σε γύρους και όποιος σκοτώσει τον αντίπαλό του τρεις φορές συνολικά, παίρνει και τη νίκη.

For HonorPlayStation 4 / Xbox One / PCPS4Ubisoft MontrealUbisoftAction, Fighting, Hack n' Slash18+14 Φεβρουαρίου 2017 Ο χειρισμός βασίζεται σε ένα ιδιαίτερο σύστημα μάχης, που επιτρέπει να επικεντρωθείτε σε έναν αντίπαλο και να χρησιμοποιήσετε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις, δεξιά, αριστερά και πάνω, για να επιτεθείτε και να μπλοκάρετε τα χτυπήματα του εχθρού με τα όπλα σας. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο προσφέρει μία ενδιαφέρουσα, κινηματογραφική ιστορία, ένα πλούσιο από επιλογές Multiplayer για όσους θέλουν να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους, όπως και δώδεκα μοναδικούς χαρακτήρες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στα πεδία μάχης.Ξεκινώντας, οφείλουμε να αναφέρουμε πως τα γραφικά του For Honor είναι εξαιρετικά. Από τους χαρακτήρες που θα βρείτε μέσα στην ιστορία, μέχρι τις εντυπωσιακές τοποθεσίες στις οποίες διαδραματίζεται, η εικόνα είναι πραγματικά πανέμορφη, κάτι το οποίο μας έβαλε άμεσα στο κλίμα της εποχής. Ο εξοπλισμός των χαρακτήρων μοιάζει πολύ μελετημένος από τους δημιουργούς, αντιγράφοντας πιστά όπλα και πανοπλίες που χρησιμοποιούσαν οι μαχητές της εποχής, ενώ παράλληλα είναι στολισμένα με φοβερές λεπτομέρειες και χρώματα.Ο ηχητικός τομέας του For Honor δεν θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει καλύτερα ένα τέτοιου είδους παιχνίδι. Τα ηχητικά εφέ από σπαθιά που συγκρούονται, εκρήξεις και κραυγές πολέμου συμβάλουν δραματικά στο ρεαλισμό. Σε συνδυασμό με την επική μουσική που συνοδεύει στο παρασκήνιο τις μάχες, ο ήχος του For Honor είναι ξεχωριστός και δεν θα μπορούσε να είναι καταλληλότερος.Θα ξεκινήσουμε αναφέροντας πως το σύστημα μάχης του For Honor, που σύμφωνα με τους δημιουργούς του ονομάζεται «Art of Battle», είναι εξαιρετικό και προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες στους παίκτες.Αρχικά, όταν θέλετε να εμπλακείτε σε μάχη σώμα με σώμα με έναν αντίπαλό σας, θα χρησιμοποιήσετε τον guard mode μηχανισμό, που επιτρέπει στον χαρακτήρα σας να επικεντρωθεί στη θέση του εχθρού. Από το συγκεκριμένο σημείο, θα παρατηρήσετε πως υπάρχουν τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την επίθεση, αλλά και την άμυνα.Για να είναι τα χτυπήματά σας επιτυχημένα, πρέπει να διαλέξετε μία κατεύθυνση στην οποία δεν αμύνεται ο αντίπαλός σας και αντίστοιχα, όταν θέλετε να αμυνθείτε πρέπει να επιλέξετε άμεσα την κατεύθυνση από την οποία θα δεχτείτε την επίθεση, κάτι το οποίο είναι ευδιάκριτο και κατανοητό. Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό πως το παιχνίδι χρησιμοποιεί ένα σύστημα ενέργειας, που περιορίζει τις συνεχόμενες επιθέσεις.Παρ’ όλο που με μία πρώτη ματιά μπορεί να φανεί εξαιρετικά απλός ο χειρισμός του χαρακτήρα σας στη μάχη, στην πραγματικότητα κρύβει πολλά μυστικά και επιλογές για να αξιοποιήσετε. Οι δυνατότητες για αποφυγή και σπάσιμο της άμυνας κάνουν τις μάχες έντονες και γεμάτες ανατροπές. Επιπλέον, ο κάθε διαφορετικός ήρωας, που υπάρχει στο παιχνίδι διαθέτει μοναδικές επιθέσεις, που αποτελούνται από συνδυασμούς λίγων μόλις κουμπιών, αλλά αποφέρουν μεγάλη ζημιά στη ζωή του αντιπάλου.Τέλος, το Revenge Mode μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας μάχης, προσφέροντας μεγαλύτερο damage και αυξημένους πόντους ζωής για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πρέπει να τονίσουμε, όμως, πως απαιτείται να μπλοκάρετε μερικές επιθέσεις για να γεμίσετε τη μπάρα και να γίνει διαθέσιμο.Ο τομέας στον οποίο υστερεί λίγο το For Honor είναι η ιστορία του. Για να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας, πρόκειται για ένα αρκετά καλό Story Mode για το είδος. Το βασικό πρόβλημα που παρατηρείται είναι πως συναντήσαμε ένα στεγνό σενάριο, με αδιάφορους πρωταγωνιστές, δίχως προσωπικότητα και με ασήμαντο ρόλο στην εξέλιξη.Από την άλλη, βρεθήκαμε μέσα σε αρκετές εντυπωσιακές μάχες, που δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να τις βιώσουμε μέσα από το Multiplayer του For Honor. Προφανώς, μπορείτε να περιμένετε και επικές μονομαχίες με δυνατότερους εχθρούς, που έχουν ιδιαίτερες ικανότητες, οι οποίες ίσως να σας ξαφνιάσουν.Η διάρκεια της ιστορίας δε θεωρείται μικρή, αλλά σίγουρα όχι μεγάλη. Αποτελείται από τρία διαφορετικά chapters, ένα για κάθε φατρία (Knights, Vikings και Samurai) και στο καθένα θα βρείτε έξι διαφορετικές αποστολές. Συνολικά αναφερόμαστε σε 18 missions, τα οποία θα σας κρατήσουν το ενδιαφέρον για έξι με εφτά ώρες παιχνιδιού, κάτι το οποίο προφανώς εξαρτάται και από το επίπεδο δυσκολίας που θα επιλέξετε.Από άποψη δυσκολίας, θα λέγαμε πως είναι ένα αρκετά εύκολο παιχνίδι, μόλις εξοικειωθείτε με τον χειρισμό και παρατηρήσετε ορισμένες δεδομένες κινήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη. Παρ’ όλο που επιλέξαμε να παίξουμε την ιστορία σε Hard difficulty, έτσι ώστε να είναι μία πρόκληση και όχι απλός περίπατος, στην πραγματικότητα δεν δυσκολευτήκαμε πραγματικά, εκτός από ελάχιστα σημεία και στα boss fights. Αν όμως θέλετε ένα πραγματικό challenge, η realistic δυσκολία υπόσχεται λιγότερα checkpoints και δυσκολότερους εχθρούς.Το Multiplayer είναι ο τομέας, στον οποίο πραγματικά λάμπει το For Honor, προσφέροντας απεριόριστες ώρες παιχνιδιού, γεμάτες ένταση και ανατροπές. Ξεκινώντας, είναι σκόπιμο να αναφέρουμε τα διαθέσιμα Modes που θα βρείτε.Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε πως και τα πέντε διαφορετικά modes που θα βρείτε στο multiplayer, υποστηρίζουν και χαρακτήρες που χειρίζονται από την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για όσους δεν επιθυμούν να παίξουν με πραγματικούς παίκτες ή πολύ απλά θέλουν να εξασκηθούν. Παρ’ όλα αυτά, οι AI χαρακτήρες δεν είναι τόσο εύκολοι, όσο ίσως να πιστεύετε. Επιπρόσθετα, όσο κερδίζετε παιχνίδια εναντίον AI, η δυσκολία τους θα αυξάνεται σταδιακά.Οι Heroes που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο Multiplayer του For Honor είναι τέσσερις από κάθε φατρία και είναι χωρισμένοι σε κατηγορίες. Υπάρχουν Vanguard, Heavy, Assassin και Hybrid, ο καθένας με τα δικά του χαρακτηριστικά. Συνολικά, μιλάμε για δώδεκα διαφορετικούς χαρακτήρες, ο καθένας όμως απόλυτα μοναδικός και με συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες. Οι ικανότητες και οι κινήσεις αλλάζουν δραματικά από hero σε hero, κάτι που δημιουργεί επιλογές για όλα τα playstyle των παικτών.Οι χάρτες που θα βρείτε στο multiplayer είναι έξι, αλλά υπάρχουν πολλές διαφορετικές παραλλαγές, μεταβάλλοντας τις καιρικές συνθήκες και την ώρα της ημέρας. Ενώ αναφερόμαστε σε έναν μικρό σχετικά αριθμό χαρτών, θα λέγαμε πως για τώρα είναι αρκετοί, καθώς προσφέρει ο καθένας μοναδικές τοποθεσίες, που φέρνουν διαφορετική μορφοποίηση σε κάθε χάρτη, άρα και αλλαγές στον τρόπο παιχνιδιού.Η μορφή των quest που υπάρχουν στο For Honor ονομάζονται Orders και προσφέρουν Steel (το νόμισμα του παιχνιδιού) και Experience σε όσους τα ολοκληρώσουν. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές αποστολές, τις οποίες μπορείτε να προσπαθήσετε να ολοκληρώσετε σε καθημερινή βάση.Μία πολύ ενδιαφέρουσα και δημιουργική πτυχή του For Honor, είναι το βαθύ customization των χαρακτήρων. Υπάρχουν χρώματα και σχέδια για τις πανοπλίες, που μπορείτε να τα φτιάξετε όπως ακριβώς επιθυμείτε, αλλά το σημαντικότερο, είναι πως κάθε κομμάτι του εξοπλισμού του χαρακτήρα σας μπορεί να αντικατασταθεί από κάποιο άλλο με διαφορετικά στατιστικά. Από μεγαλύτερη ταχύτητα τρεξίματος, μέχρι αυξημένους πόντους επίθεσης και άμυνας, θα σας δοθεί η ευκαιρία να τροποποιήσετε τους χαρακτήρες σας όπως σας βολεύει.Προσοχή, όμως, γιατί το μεγαλύτερο μέρος των αντικειμένων, χρωμάτων και συμβόλων βρίσκονται κλειδωμένα πίσω από απαιτούμενα level και τιμές σε steel. Σε γενικές γραμμές, πάντως, ακόμα και ο εξοπλισμός που μεταβάλλει τα στατιστικά δεν έχει δραματική επίδραση στο παιχνίδι, καθώς λειτουργούν με μία ισορροπία, που επιτρέπει να κερδίσετε πλεονέκτημα σε κάποιο στατιστικό, χάνοντας από κάποιο άλλο. Επιπλέον, τα μόνα modes στα οποία ισχύουν αυτά τα bonus, είναι μόνο τα 4v4, καθώς σε όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία σημασία.Συνοψίζοντας, το For Honor είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι για το είδος του, που ήρθε να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Παρ’ όλα αυτά, δεν θα το συνιστούσαμε σε όσους ψάχνουν τις συναρπαστικές single player ιστορίες, καθώς θα συναντήσετε ένα σχετικά στεγνό και ελαφρώς αδιάφορο Story.Αν από την άλλη ενδιαφέρεστε για το multiplayer, το For Honor υπόσχεται να σας κρατήσει αμέτρητες ώρες μέσα στα ματωμένα πεδία μάχης του.Τα modes προσφέρουν πολλές επιλογές και οι Heroes του παιχνιδιού μπόλικες δυνατότητες, για κάθε είδος playstyle.